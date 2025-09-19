JBIC sẵn sàng hợp tác với TP.HCM triển khai các dự án chuyển đổi xanh, NetZero

Giám đốc điều hành cấp cao khu vực Châu Á- Thái Bình Dương
của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), bà Sakuma Kazuko đã khẳng định và
cam kết như vậy tại buổi thăm và làm việc với Ủy ban nhân dân TP.HCM, chiều
18/9/2025.
Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn JBIC, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh sự đánh giá cao của lãnh đạo thành phố đối với những đóng góp hiệu quả của JBIC tại Việt Nam trong những năm qua. JBIC đã triển khai nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu của cả khu vực nhà nước và tư nhân, của các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.
Bà Thúy cho biết tính đến cuối tháng 6/2025, JBIC đã
tài trợ 951 tỷ yen cho 353 dự án tại Việt Nam, góp phần quan trọng thúc đẩy đầu
tư FDI của Nhật Bản vào Việt Nam.
Trong số 353 dự án trên, có đến hơn 80 dự án được thực hiện tại TP.HCM. Theo Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, sự hợp tác của các doanh nghiệp Nhật
Bản đến với TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung, không chỉ dừng lại ở nhà đầu
tư đơn thuần, mà còn là tình cảm chân thành và sự hợp tác giữa hai quốc gia.
Đề cập đến buổi làm việc trước đó của JBIC với Sở
Công Thương TP.HCM (ngày 19/8/2025), bà Thúy nhắc lại sự quan tâm
sau đó của JBIC đến một số dự án về tài chính xanh, xúc tiến đầu tư và chia sẻ
tri thức (cập nhật xu hướng về FDI, giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu
cầu đầu tư, khởi nghiệp), phát triển đô thị dựa trên chuyển đổi số, chuyển đổi
xanh và công nghệ cao…,
Bà Thúy cho biết TP.HCM mới (sau khi sáp nhập thêm Bình Dương
và Bà Rịa - Vũng Tàu) trở thành hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với
không gian và tiềm năng phát triển rất to lớn. Thành phố đặt tầm nhìn với mục tiêu
trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics,
công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.HCM mong muốn
JBIC quan tâm hỗ trợ TP.HCM trong việc cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp
Nhật Bản và Việt Nam triển khai các dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần
hoàn, hướng tới giảm phát thải ròng bằng 0 “Net Zero”…
Chính quyền TP.HCM cũng
mong muốn tham gia Sáng kiến Cộng đồng Châu Á không phát thải (AZEC) do JBIC
triển khai. Thông qua đó, các doanh nghiệp của Thành phố có thể tiếp cận
doanh nghiệp của Nhật Bản, đồng thời có hỗ trợ về công nghệ, tài chính và nhân
lực, thúc đẩy đạt mục tiêu không phát thải.
JBIC cũng được đề nghị đưa ra các khuyến
nghị cho Thành phố về phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển năng lượng
tái tạo; thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Nhật - Việt trong triển khai các dự án
theo mô hình hợp tác công tư (PPP), phát triển đô thị theo định hướng phát triển
giao thông công cộng (mô hình TOD)…
Về phía JBIC, bà Sakuma Kazuko cho biết JBIC là định chế tài
chính trực thuộc Chính phủ Nhật Bản chuyên hỗ trợ, cho vay tài chính giúp các
doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản triển khai các dự án án ở nước ngoài.
Thời gian qua, JBIC đã có cơ
hội hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp Nhật Bản triển khai nhiều dự án tại
Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển năng lượng. Thông tin điều này, bà Sakuma Kazuko cho biết "Chúng tôi mong muốn và sẵn sàng cấp vốn trực tiếp hoặc gián tiếp cho các dự án của
các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu Net Zero; chuyển
đổi năng lượng...".
Khẳng định JBIC sẽ hỗ trợ TP.HCM theo sát xu hướng và định
hướng của Việt Nam (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng xanh…), bà
Sakuma Kazuko mong muốn chính quyền Thành phố tạo cầu nối trao đổi giữa các cơ quan chức năng, ngân hàng và các doanh nghiệp nước ngoài mong muốn đầu tư vào TP.HCM.
Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai bên phối hợp chặt chẽ hơn trong việc triển khai các dự án chuyển đổi xanh, đặc biệt trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm, có tiềm lực cũng như là những lĩnh vực mà Thành phố ưu tiên phát triển. Đó là những lĩnh vực xử lý rác thải và nước thải đô thị, phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn, cũng như phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời, JBIC cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn cho Thành phố trong quá trình phát triển đô thị.
Đến nay, Nhật Bản là đối tác đầu tư chiến lược, giữ vị trí thứ 3 trong 129 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp tại TP.HCM. Tính đến tháng 6/2025, các nhà đầu tư Nhật Bản đã có 2.232 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD, chiếm khoảng 19,4% tổng vốn FDI toàn thành phố. (Nguồn: Sở Tài chính TP.HCM).