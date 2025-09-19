JBIC sẵn sàng hợp tác với TP.HCM triển khai các dự án chuyển đổi xanh, NetZero

JBIC sẵn sàng cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, triển khai các dự án nâng cao chất lượng sống người dân TP.HCM; đồng thời mong muốn hợp tác với thành phố nhằm triển khai các dự án chuyển đổi xanh, trong các lĩnh vực doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm, tiềm lực và thành phố ưu tiên phát triển...

Giám đốc điều hành cấp cao khu vực Châu Á- Thái Bình Dương của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), bà Sakuma Kazuko đã khẳng định và cam kết như vậy tại buổi thăm và làm việc với Ủy ban nhân dân TP.HCM, chiều 18/9/2025.

Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn JBIC, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh sự đánh giá cao của lãnh đạo thành phố đối với những đóng góp hiệu quả của JBIC tại Việt Nam trong những năm qua. JBIC đã triển khai nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu của cả khu vực nhà nước và tư nhân, của các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Bà Thúy cho biết tính đến cuối tháng 6/2025, JBIC đã tài trợ 951 tỷ yen cho 353 dự án tại Việt Nam, góp phần quan trọng thúc đẩy đầu tư FDI của Nhật Bản vào Việt Nam.

Trong số 353 dự án trên, có đến hơn 80 dự án được thực hiện tại TP.HCM. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, sự hợp tác của các doanh nghiệp Nhật Bản đến với TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung, không chỉ dừng lại ở nhà đầu tư đơn thuần, mà còn là tình cảm chân thành và sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Đề cập đến buổi làm việc trước đó của JBIC với Sở Công Thương TP.HCM (ngày 19/8/2025), bà Thúy nhắc lại sự quan tâm sau đó của JBIC đến một số dự án về tài chính xanh, xúc tiến đầu tư và chia sẻ tri thức (cập nhật xu hướng về FDI, giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu đầu tư, khởi nghiệp), phát triển đô thị dựa trên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và công nghệ cao…,

Bà Thúy cho biết TP.HCM mới (sau khi sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) trở thành hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với không gian và tiềm năng phát triển rất to lớn. Thành phố đặt tầm nhìn với mục tiêu trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.HCM mong muốn JBIC quan tâm hỗ trợ TP.HCM trong việc cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam triển khai các dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới giảm phát thải ròng bằng 0 “Net Zero”…

Chính quyền TP.HCM cũng mong muốn tham gia Sáng kiến Cộng đồng Châu Á không phát thải (AZEC) do JBIC triển khai. Thông qua đó, các doanh nghiệp của Thành phố có thể tiếp cận doanh nghiệp của Nhật Bản, đồng thời có hỗ trợ về công nghệ, tài chính và nhân lực, thúc đẩy đạt mục tiêu không phát thải.

JBIC cũng được đề nghị đưa ra các khuyến nghị cho Thành phố về phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển năng lượng tái tạo; thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Nhật - Việt trong triển khai các dự án theo mô hình hợp tác công tư (PPP), phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (mô hình TOD)…

Về phía JBIC, bà Sakuma Kazuko cho biết JBIC là định chế tài chính trực thuộc Chính phủ Nhật Bản chuyên hỗ trợ, cho vay tài chính giúp các doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản triển khai các dự án án ở nước ngoài.

Thời gian qua, JBIC đã có cơ hội hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp Nhật Bản triển khai nhiều dự án tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển năng lượng. Thông tin điều này, bà Sakuma Kazuko cho biết "Chúng tôi mong muốn và sẵn sàng cấp vốn trực tiếp hoặc gián tiếp cho các dự án của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu Net Zero; chuyển đổi năng lượng...".

Khẳng định JBIC sẽ hỗ trợ TP.HCM theo sát xu hướng và định hướng của Việt Nam (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng xanh…), bà Sakuma Kazuko mong muốn chính quyền Thành phố tạo cầu nối trao đổi giữa các cơ quan chức năng, ngân hàng và các doanh nghiệp nước ngoài mong muốn đầu tư vào TP.HCM.

Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai bên phối hợp chặt chẽ hơn trong việc triển khai các dự án chuyển đổi xanh, đặc biệt trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm, có tiềm lực cũng như là những lĩnh vực mà Thành phố ưu tiên phát triển. Đó là những lĩnh vực xử lý rác thải và nước thải đô thị, phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn, cũng như phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời, JBIC cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn cho Thành phố trong quá trình phát triển đô thị.