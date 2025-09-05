Thứ Sáu, 05/09/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Việt Nam - Nhật Bản ký hợp tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhĩ Anh

05/09/2025, 20:20

Việc tiếp tục ký gia hạn bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2026- 2030 là bước đi quan trọng nhằm phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác song phương mới, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai...

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Nakano Hiromasa ký kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: VDDMA).
Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Nakano Hiromasa ký kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: VDDMA).

Ngày 5/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tổ chức Lễ ký kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa lớn trong bối cảnh hai nước vừa khởi động Tầm nhìn Trung hạn - Dài hạn hợp tác nông nghiệp giai đoạn 3, khẳng định cam kết lâu dài và toàn diện giữa hai quốc gia.

Ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và ông Nakano Hiromasa, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, đồng chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nakano Hiromasa khẳng định “việc gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay là bước đi quan trọng để hai Bộ, hai quốc gia phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác song phương mới nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã dành cho Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh: "Việc tiếp tục ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai Bộ trong việc tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai".

Kể từ khi Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên được ký kết vào năm 2013, hai Bộ đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thực chất trong công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đạt được những kết quả quan trọng. Hai bên đã phối hợp xây dựng và vận hành hệ thống dự báo, điều hành lũ cho lưu vực sông Hương (Huế) với công nghệ radar Xband hiện đại, giúp dự báo mưa với độ chính xác cao và nâng cao khả năng quản lý lũ hiệu quả.

Bên cạnh đó, phía Nhật Bản đã hỗ trợ nghiên cứu và đưa vào áp dụng công nghệ đập SABO phòng chống lũ quét cho lưu vực sông Nậm Păm và xây dựng 1 công trình đập SABO thí điểm tại tỉnh Sơn La. Đây là công nghệ đập ngăn bùn đá cực kỳ có hiệu quả của Nhật Bản, lần đầu tiên đưa vào Việt Nam. Dự kiến trong thời gian tới, Việt Nam sẽ nghiên cứu để áp dụng rộng rãi công nghệ này.

Trong hơn 10 năm qua, hai Bộ đã duy trì thường xuyên các cuộc đối thoại phòng, chống thiên tai, với tổng cộng 13 phiên đối thoại được tổ chức. Đây là diễn đàn quan trọng để hai bên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và cùng thảo luận những giải pháp mới trong phòng, chống thiên tai.

Đặc biệt, nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm của Nhật Bản đã trực tiếp sang Việt Nam công tác tại Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, trở thành cầu nối tin cậy, gắn kết hợp tác giữa hai Bộ ngày càng chặt chẽ.

Việt Nam cần xây dựng chiến lược tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai

16:51, 15/11/2024

Việt Nam cần xây dựng chiến lược tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai

Tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược mới trong ứng phó biến đổi khí hậu

15:37, 09/08/2025

Tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược mới trong ứng phó biến đổi khí hậu

Xây dựng tiêu chí dự án thích ứng biến đổi khí hậu

19:27, 06/08/2025

Xây dựng tiêu chí dự án thích ứng biến đổi khí hậu

Từ khóa:

Biên bản ghi nhớ biến đổi khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường hợp tác khí hậu Hợp tác Việt Nam và Nhật Bản Kinh tế xanh Nhật bản rủi ro thiên tai Thiên tai

Xây dựng báo cáo môi trường biển, đảo quốc gia

Xây dựng báo cáo môi trường biển, đảo quốc gia

Báo cáo sẽ phân tích, đánh giá tổng thể hiện trạng môi trường biển, hải đảo, làm cơ sở định hướng chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong giai đoạn tới...

Mỗi ngày cả nước phát sinh gần 70 nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt

Mỗi ngày cả nước phát sinh gần 70 nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt

Lượng chất thải tại Hà Nội phát sinh khoảng 7.300 tấn/ngày, trong khi đó, lượng chất thải tại TP.HCM phát sinh gần gấp đôi Hà Nội, khoảng 14.000 tấn/ngày. Tổng lượng chất thải của 2 thành phố chiếm khoảng 23% lượng rác thải của cả nước...

Hình thành và phát triển được các khu, cụm công nghiệp tái chế ở Việt Nam

Hình thành và phát triển được các khu, cụm công nghiệp tái chế ở Việt Nam

Ban hành mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa (HS code); các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư để hình thành và phát triển được các khu, cụm công nghiệp tái chế làm nền tảng dẫn dắt, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường ở Việt Nam...

Trọng tâm hợp tác giữa UNDP và Việt Nam sẽ hướng vào carbon xanh, huy động tài chính khí hậu

Trọng tâm hợp tác giữa UNDP và Việt Nam sẽ hướng vào carbon xanh, huy động tài chính khí hậu

Trong năm tới, UNDP sẽ xây dựng Chương trình quốc gia mới cho Việt Nam, các hợp tác và hỗ trợ sẽ chú trọng vào các nhiệm vụ: NDC 3.0 (Đóng góp do quốc gia tự quyết định - Nationally Determined Contribution) lần thứ ba; EPR (Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất); chương trình carbon xanh; huy động tài chính khí hậu…

Mô hình kinh tế mới, bền vững ở Mỹ Quang với cây "vàng đỏ"

Mô hình kinh tế mới, bền vững ở Mỹ Quang với cây "vàng đỏ"

Với việc chuyển đổi từ cây mía bấp bênh sang cây riềng, ông Trần Thế Xanh, Trưởng thôn Mỹ Quang, xã Thăng Bình (Thanh Hóa) không chỉ giúp gia đình đổi đời mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho cả vùng quê. Với người Thăng Bình, cây riềng chẳng khác nào “vàng đỏ”. Thị trường tiêu thụ không chỉ dừng ở các công ty chế biến trong nước, mà còn mở rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu...

VnEconomy
1

Blog chứng khoán: “Quá tam ba bận”, kịch cũ lặp lại?

Chứng khoán

2

Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chấn chỉnh tình trạng cán bộ né tránh, sợ sai không dám làm

Tiêu điểm

3

Hà Nội sẽ di dời các bãi trông giữ xe tại các gầm cầu

Đầu tư

4

TP.HCM khẩn trương khởi động Trung tâm tài chính quốc tế

Đầu tư

5

Bắc Ninh mới: Siêu tỉnh công nghiệp và cơ hội "vàng" cho bất động sản

Bất động sản

VnEconomy

