Việt Nam - Nhật Bản ký hợp tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Việc tiếp tục ký gia hạn bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2026- 2030 là bước đi quan trọng nhằm phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác song phương mới, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai...

Ngày 5/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tổ chức Lễ ký kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa lớn trong bối cảnh hai nước vừa khởi động Tầm nhìn Trung hạn - Dài hạn hợp tác nông nghiệp giai đoạn 3, khẳng định cam kết lâu dài và toàn diện giữa hai quốc gia.

Ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và ông Nakano Hiromasa, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, đồng chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nakano Hiromasa khẳng định “việc gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay là bước đi quan trọng để hai Bộ, hai quốc gia phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác song phương mới nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã dành cho Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh: "Việc tiếp tục ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai Bộ trong việc tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai".

Kể từ khi Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên được ký kết vào năm 2013, hai Bộ đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thực chất trong công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đạt được những kết quả quan trọng. Hai bên đã phối hợp xây dựng và vận hành hệ thống dự báo, điều hành lũ cho lưu vực sông Hương (Huế) với công nghệ radar Xband hiện đại, giúp dự báo mưa với độ chính xác cao và nâng cao khả năng quản lý lũ hiệu quả.

Bên cạnh đó, phía Nhật Bản đã hỗ trợ nghiên cứu và đưa vào áp dụng công nghệ đập SABO phòng chống lũ quét cho lưu vực sông Nậm Păm và xây dựng 1 công trình đập SABO thí điểm tại tỉnh Sơn La. Đây là công nghệ đập ngăn bùn đá cực kỳ có hiệu quả của Nhật Bản, lần đầu tiên đưa vào Việt Nam. Dự kiến trong thời gian tới, Việt Nam sẽ nghiên cứu để áp dụng rộng rãi công nghệ này.

Trong hơn 10 năm qua, hai Bộ đã duy trì thường xuyên các cuộc đối thoại phòng, chống thiên tai, với tổng cộng 13 phiên đối thoại được tổ chức. Đây là diễn đàn quan trọng để hai bên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và cùng thảo luận những giải pháp mới trong phòng, chống thiên tai.

Đặc biệt, nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm của Nhật Bản đã trực tiếp sang Việt Nam công tác tại Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, trở thành cầu nối tin cậy, gắn kết hợp tác giữa hai Bộ ngày càng chặt chẽ.