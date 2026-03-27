Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

KBC thế chấp "tài sản hình thành" tại Láng Hạ cho ngân hàng

Hà Anh

27/03/2026, 08:49

Tính đến cuối năm 2025, KBC ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 3.530 tỷ đồng tại Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng 1A Láng Hạ.

Sơ đồ giá cổ phiếu KBC trên TradingView.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC-HOSE) công bố thông tin bất thường về việc sử dụng tài sản của bên liên quan là CTCP Đầu tư Láng Hạ nhằm bảo đảm nghĩa vụ trả nợ tại tổ chức tín dụng.

Cụ thể, ngày 24/03/2026, HĐQT KBC đã thông qua việc sử dụng tài sản của bên liên quan là Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ trả nợ cho Tổng Công ty tại tổ chức tín dụng.

Theo đó, HĐQT thống nhất sử dụng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của Dự án Trung tâm Thương mại và Văn phòng tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Láng Hạ làm tài sản bảo đảm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025, KBC ghi nhận lợi nhuận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 2.208 tỷ đồng, tăng gần 422% so với cùng kỳ (423 tỷ đồng). Nguyên nhân là do công ty ghi nhận tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp và doanh thu từ các hoạt động tài chính.

Trong khi đó, BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Kinh Bắc ghi nhận doanh nghiệp sử dụng chính tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Láng Hạ cùng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tại một số công ty con để đảm bảo cho khoản vay 1.300 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), với lãi suất 10,5%/năm.

Khoản vay có thời hạn đến ngày 17/06/2028, trong đó phần gốc được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần, bắt đầu từ tháng 12/2025.

Cũng tính đến cuối năm 2025, KBC ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 3.530 tỷ đồng tại Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng 1A Láng Hạ.

Được biết, KBC sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Trụ sở Tổng công ty - L00 B7 KCN Quế Võ, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh vào 9h ngày 18/4 tới.

Trước đó, HĐQT KBC thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam; và nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Logistics A&E. Theo đó, Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam trở thành công ty con của KBC.

Ngoài ra, Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam là cổ đông sở hữu 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ. Do vậy, Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ trở thành Công ty do KBC nắm quyền kiểm soát.

KBC hủy bỏ hơn 75,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá 23.900 đồng

09:02, 25/06/2025

KBC chốt giá chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ

12:26, 22/06/2025

KBC sắp đưa gần 2 triệu m2 đất tại Tràng Cát ra thị trường

21:42, 17/04/2025

Dược Hậu Giang trao đổi với cổ đông lớn để đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

DHG có tổng cộng 4.185 cổ đông trong đó Công ty cổ phần Chế tạo thuốc Taisho (Taisho) sở hữu 51,01 % vốn cổ phần và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 43,31% vốn cổ phần của Công ty; 4.183 cổ đông còn lại nắm giữ 5,68%.

Trước thềm đại hội cổ đông, nhóm quỹ ngoại VinaCapital trở thành cổ đông lớn tại PNJ

9 quỹ thành viên thuộc VinaCapital đang sở hữu tổng cộng hơn 15,8 triệu cổ phiếu PNJ, chiếm 4,6397% vốn điều lệ của PNJ.

Chứng khoán MBS có Chủ tịch mới, đặt mục tiêu tham gia vàng phái sinh vào cuối năm nay

Chứng khoán MBS có Chủ tịch mới, đặt mục tiêu tham gia vàng phái sinh vào cuối năm nay

MBS đang nghiên cứu theo mô hình các nước trên thế giới đang triển khai vàng phái sinh và kỳ vọng là một trong số ít công ty chứng khoán đầu tiên tham gia vào thị trường này trong nửa cuối năm 2026.

Vợ chồng Chủ tịch HQC đăng ký nhận cổ phiếu hoán đổi nợ

Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị HQC đăng ký nhận thêm 23,6 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngay 31/3 đến ngày 29/4.

BIDV hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn lên hơn 72.800 tỷ đồng

BIDV đăng ký chào bán 263.328.293 cổ phiếu, tuy nhiên BIDV đã phân phối được hơn 258,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 98,24% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

1

Giá vàng sụt mạnh do USD tăng giá và mối lo chiến tranh kéo dài

Thế giới

2

Ứng dụng công nghệ cao và cách mạng AI trong nuôi trồng thủy sản

Thị trường

3

Thị trường hàng xa xỉ ở Dubai “vạ lây” xung đột Mỹ - Iran

Thế giới

4

Ngành nông nghiệp chủ động thích ứng với biến động, giữ nhịp tăng trưởng

Thị trường

5

Bắt nhiều đối tượng liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo ONUS

Dân sinh

