KBC thế chấp "tài sản hình thành" tại Láng Hạ cho ngân hàng

Tính đến cuối năm 2025, KBC ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 3.530 tỷ đồng tại Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng 1A Láng Hạ.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC-HOSE) công bố thông tin bất thường về việc sử dụng tài sản của bên liên quan là CTCP Đầu tư Láng Hạ nhằm bảo đảm nghĩa vụ trả nợ tại tổ chức tín dụng.

Cụ thể, ngày 24/03/2026, HĐQT KBC đã thông qua việc sử dụng tài sản của bên liên quan là Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ trả nợ cho Tổng Công ty tại tổ chức tín dụng.

Theo đó, HĐQT thống nhất sử dụng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của Dự án Trung tâm Thương mại và Văn phòng tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Láng Hạ làm tài sản bảo đảm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025, KBC ghi nhận lợi nhuận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 2.208 tỷ đồng, tăng gần 422% so với cùng kỳ (423 tỷ đồng). Nguyên nhân là do công ty ghi nhận tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp và doanh thu từ các hoạt động tài chính.

Trong khi đó, BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Kinh Bắc ghi nhận doanh nghiệp sử dụng chính tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Láng Hạ cùng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tại một số công ty con để đảm bảo cho khoản vay 1.300 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), với lãi suất 10,5%/năm.

Khoản vay có thời hạn đến ngày 17/06/2028, trong đó phần gốc được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần, bắt đầu từ tháng 12/2025.

Cũng tính đến cuối năm 2025, KBC ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 3.530 tỷ đồng tại Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng 1A Láng Hạ.

Được biết, KBC sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Trụ sở Tổng công ty - L00 B7 KCN Quế Võ, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh vào 9h ngày 18/4 tới.

Trước đó, HĐQT KBC thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam; và nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Logistics A&E. Theo đó, Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam trở thành công ty con của KBC.

Ngoài ra, Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam là cổ đông sở hữu 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ. Do vậy, Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ trở thành Công ty do KBC nắm quyền kiểm soát.