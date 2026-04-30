Tăng doanh thu nhưng không mở mới cửa hàng, DMX đang xây dựng chiến lược gì?

Tính đến hết ba tháng đầu năm 2026, mạng lưới vật lý của Điện máy Xanh (DMX) ghi nhận 3.020 điểm bán, giảm 24 cửa hàng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, một nghịch lý thú vị đã xảy ra khi quy mô thu hẹp nhưng doanh thu vẫn tăng trưởng 33%, đạt 32.416 tỷ đồng và hoàn thành tới 26% kế hoạch doanh thu cả năm là 122.500 tỷ đồng. Sức bật này đến từ chỉ số tăng trưởng doanh thu trên mỗi cửa hàng cũ đạt mức 34%, chứng minh cho hiệu quả của trụ cột chiến lược đầu tiên trong lộ trình chinh phục 13.000 tỷ đồng lợi nhuận là tái định nghĩa tăng trưởng thông qua việc chuyển dịch từ "lượng" sang "chất".

TĂNG TRƯỞNG NHỜ “LƯỢNG”

Bắt đầu từ năm 2015, Điện máy Xanh đã thực hiện một cuộc hành trình thần tốc với mục tiêu tối thượng là thâu tóm thị phần khi thị trường điện máy còn ở giai đoạn sơ khai và nhiều dư địa. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp triển khai chiến lược tăng trưởng dựa trên mạng lưới vật lý với tốc độ mở mới trung bình lên tới 400 cửa hàng mỗi năm.

Việc ưu tiên độ phủ đã giúp tổng số điểm bán của hệ thống tăng vọt gấp 5,5 lần, tạo ra một lợi thế quy mô tuyệt đối để áp đặt vị thế dẫn đầu trên toàn quốc. Những con số tài chính thời kỳ này đã minh chứng cho sự thành công của công thức cứ mở mới là có lãi khi doanh thu toàn chuỗi tăng trưởng 4,1 lần, trong khi lợi nhuận sau thuế bứt phá mạnh mẽ gấp 6,6 lần. Thành quả lớn nhất giai đoạn này không chỉ là con số, mà là việc hình thành "bộ gen" bán lẻ đặc thù và nguồn dữ liệu khách hàng quý giá – nền tảng then chốt cho mọi hoạt động tối ưu sau này

Khi đã chiếm hơn một nửa thị phần toàn ngành bán lẻ điện tử, để tối ưu hóa chi phí vận hành và chi phí mặt bằng cũng như nhân công, ban lãnh đạo DMX đã quyết liệt thực hiện một bước ngoặt chiến lược là tái cấu trúc toàn diện hệ thống. Thay vì tiếp tục chạy đua về số lượng cửa hàng, DMX đã thực hiện một bước lùi cần thiết để lấy đà cho bước tiến xa hơn. Trong giai đoạn thanh lọc bộ máy này, DMX đã đóng cửa hơn 400 điểm bán có tỷ suất sinh lời thấp. Đây là giai đoạn chuyển đổi quan trọng, nơi mọi nguồn lực đều được tập trung vào các điểm bán có tiềm năng cao nhất.

Kết quả cho thấy, dù quy mô thu hẹp, doanh thu vẫn tăng 1,3 lần và lợi nhuận sau thuế bứt phá gấp 3,4 lần. Việc loại bỏ "phần thừa" giúp doanh nghiệp nhẹ gánh chi phí, bảo vệ biên lợi nhuận và tạo bàn đạp vững chắc để tiến vào kỷ nguyên khai thác theo chiều sâu.

TĂNG TRƯỞNG BẰNG “CHẤT”

Để vận hành chiến lược "chất", DMX đã thực hiện một cuộc cách mạng quản trị bằng cách ứng dụng công nghệ sâu rộng vào toàn bộ hệ thống. Mọi điểm chạm dịch vụ hiện nay đều được quản lý tập trung qua nền tảng công nghệ lõi bao gồm ERP, CRM và Super App nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành trên từng điểm bán.

Điểm nhấn quyết định trong bài toán nhân sự là việc triển khai cơ chế lương khoán dựa trên hiệu suất thực tế. Cách tiếp cận này đã thúc đẩy mạnh mẽ tư duy làm chủ, biến mỗi nhân viên thành một "người chủ" thực thụ tại khu vực phụ trách. Khi tinh thần được phát huy, đội ngũ sẽ chủ động tối ưu doanh thu và phục vụ khách hàng tận tâm hơn mà không cần đến sự kiểm soát chồng chéo từ các cấp quản lý trung gian.

Trên phương diện sản phẩm, TopZone được xác lập là "mũi nhọn" chiến lược để DMX thắt chặt mối quan hệ đối tác với Apple.Thông qua cầu nối này, DMX ưu tiên cung cấp các danh mục độc quyền được chọn lọc kỹ lưỡng để tối ưu hóa biên lợi nhuận.

Số liệu quý 1/2026 đã chứng minh tính hiệu quả vượt trội khi doanh thu sản phẩm Apple tăng trưởng kỷ lục 65%, dẫn đầu đà bứt phá của toàn hệ thống. Sự cộng hưởng giữa trải nghiệm đẳng cấp và mạng lưới hậu cần chuyên nghiệp đã giúp DMX giành lợi thế tuyệt đối trong chu kỳ nâng cấp thiết bị tích hợp AI, đóng góp trực tiếp vào chỉ số SSSG 34% kỷ lục.

Sự bứt phá của Điện máy Xanh trong giai đoạn vừa qua minh chứng cho một triết lý vận hành sắc bén: "Không hy sinh lợi nhuận để đổi lấy tăng trưởng". Doanh nghiệp đã chứng minh kỷ nguyên mở rộng bằng số lượng điểm bán đã nhường chỗ cho giai đoạn tăng trưởng bằng "chất", nơi hiệu quả vận hành và giá trị vòng đời khách hàng là thước đo cốt lõi.

Chiến lược sản phẩm kết hợp với hệ thống vận hành vượt trội là động lực quan trọng giúp DMX duy trì vị thế dẫn đầu. Ảnh: DMX.

Với lộ trình tài chính chặt chẽ – đảm bảo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (CAGR 16%) luôn vượt xa doanh thu (CAGR 11%) – DMX không chỉ củng cố vị thế "cỗ máy in tiền" cho tập đoàn mà còn hướng tới mục tiêu nâng biên lợi nhuận gộp lên 18,4% vào năm 2030. Chiến lược này chính là bảo chứng để DMX bẻ gãy định kiến bão hòa của thị trường bán lẻ.

DƯ ĐỊA KHAI THÁC: VẪN CÒN RẤT NHIỀU "ĐẤT DIỄN"

Theo tầm nhìn của ông Đoàn Văn Hiểu Em, hành trình chuyển dịch này không chỉ là một giải pháp tình thế mà là chiến lược cốt lõi để chinh phục cột mốc 13.000 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2030. DMX hiện đang sở hữu những tài sản vô giá là thị phần dẫn đầu và một công thức vận hành đã được chuẩn hóa qua nhiều chu kỳ thị trường. Dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn khi quy mô thị trường bán lẻ điện máy dự kiến đạt 15 tỷ USD vào năm 2030, được thúc đẩy bởi chu kỳ thay thế thiết bị tích hợp công nghệ AI, 5G và xu hướng nhà thông minh (Smart-home).

Thay vì chạy đua mở mới cửa hàng vật lý, DMX tập trung tối ưu hóa hiệu suất trên mỗi điểm bán hiện hữu để đảm bảo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép đạt 16%, luôn vượt xa tốc độ tăng trưởng doanh thu 11%. Mỗi cửa hàng DMX giờ đây đang được tinh lọc để trở thành một thực thể mạnh mẽ và bền vững hơn, tạo ra dòng tiền dồi dào từ chính những giá trị cốt lõi bên trong thay vì phụ thuộc vào việc mở rộng diện tích bán hàng.

Hệ sinh thái tích hợp đang trở thành động lực mới, đóng góp bền vững vào lợi nhuận toàn chuỗi. Ảnh: DMX.

Để bẻ gãy định kiến về sự bão hòa, DMX đã tái định nghĩa mô hình bán lẻ truyền thống thành một hệ sinh thái tích hợp Bán lẻ - Dịch vụ - Tài chính. Trong đó, mảng Tài chính tiêu dùng đóng vai trò là mỏ vàng mới với kỳ vọng đóng góp 15% vào tổng lợi nhuận hệ thống.

Song song đó, hệ sinh thái Thợ DMX với hơn 8.000 nhân viên chuyên nghiệp đang mở rộng quy mô phục vụ tệp khách hàng B2B, dự kiến mang về 5% lợi nhuận toàn chuỗi. Đòn bẩy từ Siêu ứng dụng (Super App) với 18 triệu khách hàng định danh sẽ là vũ khí đóng góp đến 30% doanh thu của DMX vào năm 2030 mà không tốn chi phí mua lưu lượng, trực tiếp đưa biên lợi nhuận gộp hướng tới con số 18,4%.

Việc DMX IPO độc lập không chỉ dừng lại ở câu chuyện tối ưu hóa cấu trúc vốn, mà còn là chìa khóa chiến lược giúp mở khóa giá trị thực, vai trò và vị thế của "viên kim cương" DMX. Việc niêm yết riêng biệt sẽ giúp minh bạch hóa bức tranh tài chính, tạo động lực cho thế hệ lãnh đạo kế cận và cam kết mang lại lợi ích bền vững cho nhà đầu tư thông qua chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu ở mức 50% lợi nhuận.