Lian SGP đã mua 67,87% vốn tại IMP với giá 57.400 đồng/cổ phiếu

Hà Anh

29/04/2026, 07:03

Ngày 23/4, Lian SGP Holding Pte. Ltd đã mua 104.545.781 cổ phiếu IMP của 109 nhà đầu tư với giá 57.400 đồng/cổ phiếu

Sơ đồ giá cổ phiếu IMP trên TradingView.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOES) công bố báo cáo kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu IMP của Lian SGP Holding Pte. Ltd.

Cụ thể: IMP đã công bố thông báo chào mua công khai cổ phiếu IMP của Lian SGP Holding Pte. Ltd. với số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua là 120.059.970 cổ phiếu, tương đương 77,94% vốn điều lệ của Imexpharm, và tương đương 77,96% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của IMP với giá chào mua là 57.400 đồng/cổ phiếu.

Thời gian nhận đăng ký bán từ ngày 13/3 đến ngày 23/4/2026. Đại lý chào mua công khai là CTCP chứng khoán SSI - chi nhánh Hà Nội.

Kết thúc thời gian này, Lian SGP Holding Pte. Ltd đã mua 104.545.781 cổ phiếu của 109 nhà đầu tư với giá 57.400 đồng/cổ phiếu.

Sau khi chào mua công khai, Lian SGP và người có liên quan của Lian SGP sở hữu 104.545.781 cổ phiếu, chiếm 67,87% vốn tại IMP.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/4, giá cổ phiếu này giảm 1,76% xuống còn 47.500 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Lian SGP Holding Pte. Ltd., một công ty được thành lập tại Singapore và được sở hữu 100% bởi Livzon Pharmaceutical Group Inc. (một công ty được thành lập tại Trung Quốc).

Lian SGP Holding Pte. Ltd., có vốn điều lệ là 300 triệu USD - tương đương 7.825,8 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại Singapore. Hoạt động chính của Lian SGP là đầu tư, nắm giữ, và quản lý vốn góp, cổ phần tại các doanh nghiệp, và quản lý và giám sát hoạt động của công ty con, công ty liên kết.

Hiện IMP đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026. Theo đó, IMP ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 349 tỷ đồng. Công ty sẽ chia cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 6% cho cổ đông chậm nhất trong thời gian 30 ngày và không quá 3 tháng để từ khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Năm 2026, IMP lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 3.200 tỷ, tăng 9,8% so với thực hiện năm 2025 (2.914,3 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 502 tỷ, tăng 12,5% so với thực hiện năm 2025 (446,2 tỷ) và Ebitda đạt 637 tỷ, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2025 (567,2 tỷ đồng), cổ tức dự kiến là 5-8%/vốn điều lệ.

Nguyên nhân là do kết quả kinh doanh của công ty chịu tác động chung của ngành dược phẩm Việt Nam khi nhu cầu thị trường tăng chậm, cạnh tranh gay gắt. Do đó, doanh thu thuần quý 1/2026 giảm 47,852,2 triệu đồng tương ứng tỷ lệ giảm 8,1% so với cùng kỳ; Ngoài ra, công ty cơ cấu lại danh mục sản phẩm bán ra, quản lý hiệu quả chi phí bán hàng và chi phí quản lý nên làm tăng lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 so với quý 1/2025 là 7,557,5 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 10,1%.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

