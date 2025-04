KBC sắp đưa gần 2 triệu m2 đất tại Tràng Cát ra thị trường

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) thông báo về việc triển khai dự án Khu đô thị Tràng Cát và tình hình hoạt động của Tổng Công ty.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát (Chủ đầu tư Dự án Khu Đô thị và Dịch vụ Tràng Cát và cũng là công ty con do Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc nắm giữ 100% vốn góp) đã nộp 6.854 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Dự án Khu Đô thị và Dịch vụ Tràng Cát cho 714.810,4 m2 đất nhà ở có quyền sử dụng lâu dài.

Tính cả tiền sử dụng đất đã nộp năm 2020, sau điều chỉnh quy hoạch, số tiền sử dụng đất của Dự án là khoảng 17.794 tỷ đồng. Như vậy, Dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát đã hoàn thành trước hạn 100% tiền sử dụng đất cho toàn bộ 1,955 triệu m2 đất nhà ở lâu dài và sẵn sàng đưa vào kinh doanh và 533.172,48 m2 đất xây dựng nhà ở xã hội cùng với nhiều ha đất xây dựng khách sạn 5 sao, trung tâm thưorng mại, bệnh viện và trường học cũng như trung tâm vui chơi giải trí thể dục thể thao, công viên cây xanh, hồ sinh thái.

Dự án Khu đô thị Tràng Cát có vị trí giáp với cao tốc 5B Hà Nội - Hải Phòng cũng như thuận lợi và gần khi di chuyển tới các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh. Với giá vốn có lợi thế, KBC sẽ nhanh chóng triển khai, đưa 2,5 triệu m2 đất nhà ở ra kinh doanh.

Theo kế hoạch, trong tháng 5, KBC sẽ khởi công Khu nhà ở xã hội 50 ha tại Khu đô thị Tràng Cát. Năm vừa qua, SHP công ty con của KBC - đã trở thành một trong những còng ty xây dựng nhà ở xã hội lớn, đã xây dựng và bàn giao hàng nghìn căn nhà ở xã hội với mức lợi nhuận ổn định 10%. Các dự án nhà ở xã hội của công ty ở Bắc Giang, Đà Nẵng và Hải Phòng đã cung cấp một lượng lớn nhà ở phù hợp với túi tiền của người dân.

KBC cho biết đã tái cấu trúc và trở thành nhà cung cấp nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đang có nhu cầu cao ở Việt Nam. Trong quý 1, KBC đã ký được 68 ha đất cho thuê (chiếm trên 30% kế hoạch cho thuê lại đất KCN trong năm là hơn 200 ha). Dù một số nhà đầu tư tạm hoãn triển khai do chờ đợi kết quả đàm phán chính sách thuế quan, phần lớn khách hàng vẫn giữ quyền thuê đất và duy trì kế hoạch đầu tư nhờ điều kiện kinh doanh ổn định tại Việt Nam. Trong ngày 17/4, KBC cho biết đã tiếp một tập đoàn lớn có nhu cầu thuê thêm vài chục ha đất khu công nghiệp.

Được biết, HĐQT KBC đã ký nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Theo đó, KBC dự kiến tổ chức đại hội muộn nhất vào ngày 30/6 tới, với thời gian, địa điểm và hình thức họp sẽ được thông báo cụ thể sau.

Theo lý giải từ phía công ty, việc gia hạn xuất phát từ yêu cầu triển khai các nhiệm vụ kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 6/3/2025, trong đó bao gồm nhiều kế hoạch trọng yếu của năm.

Theo BCTC quý 4/2024, KBC ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.333,84 tỷ đồng, bằng 55,3% so với năm 2023 và bằng 37,04% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 459,88 tỷ đồng, bằng 20,48% so với năm 2023 và bằng 11,50% kế hoạch năm. Nguyên nhân là do hầu hết các dự án mà KBC kỳ ovngj vọng như KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Tràng Duệ 3, KĐT Tràng Cát, KĐT Phúc Ninh... đều chưa tháo gỡ được các thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên nagy từ đầu năm 2025, các KCN của KBC đều đón nhận tín hiệu tích cực về pháp lý của các dự án và thu hút đầu tư, trong đó KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, Cụm công nghiệp Hưng Yên đã ký kết được các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận đặt cọc với diện tích cho thuê lớn.

Do đó, Tổng Công ty dự kiến tổng diện tích cho thuê năm 2025 có thể đạt hơn 200 ha đến từ KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh; KCN Tân Phú Trung; Cụm công nghiệp Hưng Yên; KCN Tràng Duê 3; đồng thời ghi nhận doanh thu từ NOXH Thị trấn Nếnh, NOXH KĐT Tràng Duệ và tiếp tục xây dựng các tòa NOXH tại hai dự án. Ngoài ra, Dự án KĐT Tràng Cát đã đền bù, nộp tiền sử dụng đất đang tiến hành đầu tư hạ tầng và đã đạt được giấy từ pháp lý quan trọng, dự án dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025; Dự án KCN Lộc Giang - Long An có quy mô 466 ha đã đền bù được 110 ha, đang tiếp tục đầu tư hạ tầng, có thể sớm được đưa vào kinh doanh.

Đặc biệt, trong tháng 1/2025, KBC liên tục được Chính phủ phê duyệt các dự án mới như: Dự án KCN Tràng Duệ 3 tại thành phố Hải Phòng có quy mô 652,73 ha được phê duyệt chủ trương đàu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo Quyết định số 86/QĐ-TTg; Dự án KDT và Dịch vụ Tràng Cát tại thành phố Hải Phòng có quy mô 584,91 ha được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng theo Quyết định số 116/QĐ-TTg; Dự án KCN Kim Thành 2 (giai doạn 1) tại tỉnh Hải Dương có quy mô 234,63 ha được phô duyột chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo Quyết định số 211/QĐ-TTg.

Qua đó, Kinh Bắc đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu hợp nhất mục tiêu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng – lần lượt gấp 3 và 7 lần so với kết quả đạt được năm trước.