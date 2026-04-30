Giá vàng giảm sâu hơn, USD tăng mạnh sau tín hiệu cứng rắn từ Fed

Giá vàng thế giới tiếp tục “đổ dốc” trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (29/4), có lúc giảm về gần mốc 4.500 USD/oz, dưới áp lực từ giá dầu leo thang, đồng USD tăng giá và tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Quỹ vàng SPDR Gold Trust có thêm một phiên bán ròng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư với triển vọng giá vàng trong ngắn hạn.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.544,9 USD/oz, giảm 52 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 1,1% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 71,45 USD/oz, giảm 1,77 USD/oz, tương đương giảm 2,4%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau giảm 1%, còn 4.561,5 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm dưới 4.510 USD/oz, mức thấp nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Nhiều yếu tố bất lợi đã gây áp lực giảm lên giá vàng trong phiên này.

Đầu tiên là tín hiệu chính sách tiền tệ từ Fed.

Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo, kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong 2 ngày, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách trong Fed - giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5-3,75%. Tuy nhiên, tuyên bố lãi suất của Fed cho thấy một sự chia rẽ chưa từng có kể từ năm 1992, khi có tới 3 thành viên FOMC phản đối việc Fed tiếp tục truyền đạt tới công chúng khuynh hướng nghiêng về tiếp tục cắt giảm lãi suất.

“Ba thành viên có quan điểm khác biệt này muốn loại bỏ nội dung nghiêng về cắt giảm lãi suất trong tuyên bố. Điều này gây áp lực giảm lên giá vàng”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định với hãng tin Reuters.

Sau khi tuyên bố được đưa ra, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai không còn đặt cược vào việc Fed sẽ hạ lãi suất trong năm nay, thậm chí cho rằng Fed sẽ chờ đợi lâu hơn sang năm 2027 mới có một đợt giảm nữa.

Thứ hai là áp lực lạm phát từ sự leo thang của giá dầu.

Tín hiệu chính sách tiền tệ cứng rắn từ Fed chủ yếu bắt nguồn từ áp lực lạm phát toàn cầu leo thang theo giá dầu, trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và những nỗ lực để đi tới một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang “dậm chân tại chỗ”. Việc giá dầu leo thang và neo cao đồng nghĩa Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London chốt phiên ngày thứ Tư với mức tăng khoảng 6%, đạt 118,03 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng gần 7%, đạt 106,88 USD/thùng.

Giá dầu đã tăng mạnh hơn trong phiên này sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ duy trì sự phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran cho tới khi Tehran chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ. “Việc phong tỏa này thậm chí còn hiệu quả hơn cả đánh bom… Họ đang ngạt thở và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Họ không thể có vũ khí hạt nhân được”, ông Trump nói về Iran trong một cuộc trao đổi với trang tin Axios.

Về phía Iran, nước này cảnh báo sẽ có “hành động quân sự chưa từng có tiền lệ” để chống lại sự phong tỏa của Mỹ.

Và thứ ba, tín hiệu cứng rắn từ Fed cũng đẩy đồng USD tăng giá trong phiên này, tạo thêm sức ép mất giá đối với thị trường kim loại quý. Chỉ số Dollar Index tăng 0,34%, đóng cửa ở mức 98,97 điểm.

“Chỉ có ông Trump và Iran có thể ‘cứu’ được giá vàng, nhưng hai bên hiện tại không đi đến một thỏa thuận và giá dầu đang phản ánh điều này. Trong bối cảnh như vậy, triển vọng giá vàng bây giờ không được sáng sủa”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index and Forex.com nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tâm lý bi quan về giá vàng trong ngắn hạn dẫn tới những phiên bán ròng liên tiếp của quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong thời gian gần đây. Phiên ngày thứ Tư, quỹ bán ròng thêm 1,7 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ về 1.039,2 tấn vàng. Từ đầu tuần tới nay, quỹ đã xả 7,4 tấn vàng, nối tiếp đợt xả khoảng 14 tấn vàng trong tuần trước.

Theo dữ liệu mới được Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố, tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong quý 1 năm nay tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu tăng mạnh đối với các sản phẩm vàng miếng và tiền xu vàng, cùng lượng mua ròng của các ngân hàng trung ương tăng 3%, bù lại sự sụt giảm 23% trong nhu cầu nữ trang.

Lực bắt đáy đưa giá vàng và giá bạc cùng tăng vào đầu giờ phiên châu Á sáng nay (30/4).

Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,3% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức gần 4.560 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng hơn 0,6%, đạt gần 72 USD/oz.

Mức giá trên của vàng tương đương khoảng 144,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.108 đồng (mua vào) và 26.368 đồng (bán ra), tăng 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.