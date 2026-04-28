Ông Nguyễn Văn Đua từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính tại CTD

CTD cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Đua khỏi các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính, có hiệu lực từ ngày 26/4/2026, vì lý do cá nhân.

Được biết ông Nguyễn Văn Đua (1978), được bổ nhiệm làm Phó TGĐ Coteccons từ 17/10/2024. Ông Đua đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, pháp chế và đầu tư tại Masan Group, Bien Hoa Confectionery Corp (Bibica), Thao Dien Investment, Kusto Group và AMI AC Renewables, giữ các chức vụ như Kế toán trưởng, Phó TGĐ, Giám đốc tài chính và thành viên ExCom.

Các vị trí quản lý cao cấp đã đảm nhiệm tại CTD từ năm 2021 đến nay là: Người phụ trách quản trị Công ty; Trưởng Ban thư ký Hội đồng quản trị; Quản lý Khối tài chính – kế toán; Quản lý khối thương mại; Quản lý khối pháp chế. Hiện ông Đua đang sở hữu 144.600 cổ phần, tương đương 0,1% tại CTD.

Mới đây, CTD đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 (kỳ kế toán từ 1/1/2026 – 31/3/2026) với doanh thu thuần quý 3 (FY2026) đạt 6.409 tỷ đồng, tăng ~28% so với cùng kỳ năm trước (5.003 tỷ đồng); lũy kế 9 tháng ước đạt 23.868 tỷ đồng, tăng ~43% (so với 16.647 tỷ đồng), hoàn thành ~80% kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 (AOP FY26).

Lợi nhuận gộp quý 3 đạt 287 tỷ đồng, tăng ~84% so với cùng kỳ (156 tỷ đồng); lũy kế 3 quý‎ đầu năm tài chính ước đạt 980 tỷ đồng, tương đương mức tăng ~75% (so với 559 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 119 tỷ đồng, tăng ~108% so với cùng kỳ (57 tỷ đồng); lũy kế 9 tháng ước đạt 642 tỷ đồng, tăng ~152% (so với 255 tỷ đồng), đồng thời hoàn thành ~92% AOP FY26. Tỷ suất lợi nhuận thuần quý 3 đạt 1,86% (tăng 0,71 điểm %); 9 tháng đầu FY26 ước đạt 2,69% (tăng 1,16 điểm %).

Theo CTD, trong bối cảnh ngành xây dựng đang chịu nhiều áp lực từ biến động giá nguyên vật liệu và chi phí nhân công, xuất phát từ các yếu tố địa chính trị toàn cầu cũng như mặt bằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao, việc Coteccons duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ tích cực cho thấy năng lực quản trị doanh nghiệp và hiệu quả vận hành đã được nâng cao rõ rệt.

Đáng chú ý, tổng giá trị trúng thầu trong 9 tháng FY2026 đạt gần 48.000 tỷ đồng, nâng backlog chuyển tiếp của Coteccons tại thời điểm kết thúc quý 3 đạt gần 65.500 tỷ đồng, tiếp tục tái xác lập mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng doanh thu các giai đoạn tiếp theo.

Tỷ trọng giá trị các dự án ‘repeat sales’ trong 9 tháng FY2026 tiếp tục duy trì mức cao trên 75%, phản ánh mức độ tín nhiệm ngày càng cao của các chủ đầu tư đối với năng lực triển khai, chất lượng thi công và uy tín thương hiệu Coteccons.

Cụ thể, Coteccons tiếp tục được tín nhiệm giao nhiều dự án/gói thầu lớn của các chủ đầu tư uy tín như Sun Group, BWID, Viettel,… bao gồm: Dự án của Chủ đầu tư Sun Group; Dự án BWID Bình Dương; Dự án Maslight Tower (Chủ đầu tư Thuỳ Dương); Dự án Viettel Data Center – gói cơ điện.