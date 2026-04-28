Ông Nguyễn Văn Đua từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính tại CTD
Hà Anh
28/04/2026, 21:00
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CTD-HOSE) thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính.
Theo đó, CTD cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Đua khỏi các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính, có hiệu lực từ ngày 26/4/2026, vì lý do cá nhân.
Được biết ông Nguyễn Văn Đua (1978), được bổ nhiệm làm Phó TGĐ Coteccons từ 17/10/2024. Ông Đua đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, pháp chế và đầu tư tại Masan Group, Bien Hoa Confectionery Corp (Bibica), Thao Dien Investment, Kusto Group và AMI AC Renewables, giữ các chức vụ như Kế toán trưởng, Phó TGĐ, Giám đốc tài chính và thành viên ExCom.
Các vị trí quản lý cao cấp đã đảm nhiệm tại CTD từ năm 2021 đến nay là: Người phụ trách quản trị Công ty; Trưởng Ban thư ký Hội đồng quản trị; Quản lý Khối tài chính – kế toán; Quản lý khối thương mại; Quản lý khối pháp chế. Hiện ông Đua đang sở hữu 144.600 cổ phần, tương đương 0,1% tại CTD.
Mới đây, CTD đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 (kỳ kế toán từ 1/1/2026 – 31/3/2026) với doanh thu thuần quý 3 (FY2026) đạt 6.409 tỷ đồng, tăng ~28% so với cùng kỳ năm trước (5.003 tỷ đồng); lũy kế 9 tháng ước đạt 23.868 tỷ đồng, tăng ~43% (so với 16.647 tỷ đồng), hoàn thành ~80% kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 (AOP FY26).
Lợi nhuận gộp quý 3 đạt 287 tỷ đồng, tăng ~84% so với cùng kỳ (156 tỷ đồng); lũy kế 3 quý đầu năm tài chính ước đạt 980 tỷ đồng, tương đương mức tăng ~75% (so với 559 tỷ đồng).
Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 119 tỷ đồng, tăng ~108% so với cùng kỳ (57 tỷ đồng); lũy kế 9 tháng ước đạt 642 tỷ đồng, tăng ~152% (so với 255 tỷ đồng), đồng thời hoàn thành ~92% AOP FY26. Tỷ suất lợi nhuận thuần quý 3 đạt 1,86% (tăng 0,71 điểm %); 9 tháng đầu FY26 ước đạt 2,69% (tăng 1,16 điểm %).
Theo CTD, trong bối cảnh ngành xây dựng đang chịu nhiều áp lực từ biến động giá nguyên vật liệu và chi phí nhân công, xuất phát từ các yếu tố địa chính trị toàn cầu cũng như mặt bằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao, việc Coteccons duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ tích cực cho thấy năng lực quản trị doanh nghiệp và hiệu quả vận hành đã được nâng cao rõ rệt.
Đáng chú ý, tổng giá trị trúng thầu trong 9 tháng FY2026 đạt gần 48.000 tỷ đồng, nâng backlog chuyển tiếp của Coteccons tại thời điểm kết thúc quý 3 đạt gần 65.500 tỷ đồng, tiếp tục tái xác lập mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng doanh thu các giai đoạn tiếp theo.
Tỷ trọng giá trị các dự án ‘repeat sales’ trong 9 tháng FY2026 tiếp tục duy trì mức cao trên 75%, phản ánh mức độ tín nhiệm ngày càng cao của các chủ đầu tư đối với năng lực triển khai, chất lượng thi công và uy tín thương hiệu Coteccons.
Cụ thể, Coteccons tiếp tục được tín nhiệm giao nhiều dự án/gói thầu lớn của các chủ đầu tư uy tín như Sun Group, BWID, Viettel,… bao gồm: Dự án của Chủ đầu tư Sun Group; Dự án BWID Bình Dương; Dự án Maslight Tower (Chủ đầu tư Thuỳ Dương); Dự án Viettel Data Center – gói cơ điện.
Ông Lee Meng Tat xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị VNM
11:20, 04/03/2025
Chủ tịch An Phát Holding bán thành công 6,67 triệu cổ phiếu ngay sau khi từ nhiệm
13:19, 27/09/2024
Ông Đào Phúc Trí xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Yeah1
PC1 bị nhắc nhở vì chậm công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông 2026
Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2026 vào ngày 22/4 vừa qua, với tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 81 người, đại diện cho 215.638.849 cổ phần, tương ứng 215.638.849 phiếu biểu quyết, chiếm 52,43% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
Quỹ ngoại mua 60 triệu cổ phiếu, lãnh đạo VSC đăng ký bán ra
QLQ Leadvisors đã mua 60 triệu cổ phiếu VSC. Còn Vợ chồng thành viên Hội đồng quản trị VSC lại đăng ký bán ra, từ 16/4/2026-14/5/2026.
SAB công bố lãi 1.200 tỷ, chốt cổ tức 30%
SAB vừa thông báo ngày 29/7 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
Ông Trần Đình Long giữ chức Chủ tịch HĐQT Hòa Phát, nhiệm kỳ 2026-2031
Ông Trần Đình Long tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Việt Thắng - Kỹ sư xây dựng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc HPG, nhiệm kỳ 2026-2031.
Nam Long đặt mục tiêu năm 2026 với doanh số 23.460 tỷ, lợi nhuận 720 tỷ đồng
Năm 2026, Nam Long đặt mục tiêu doanh số 23.460 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất 7.630 tỷ đồng (tăng 35% so với 2025), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 720 tỷ đồng (tăng 3% so với 2025)…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: