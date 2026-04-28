Thứ Ba, 28/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Ông Nguyễn Văn Đua từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính tại CTD

Hà Anh

28/04/2026, 21:00

CTD cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Đua khỏi các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính, có hiệu lực từ ngày 26/4/2026, vì lý do cá nhân.

Sơ đồ giá cổ phiếu CTD trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu CTD trên TradingView.

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CTD-HOSE) thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính.

Theo đó, CTD cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Đua khỏi các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính, có hiệu lực từ ngày 26/4/2026, vì lý do cá nhân.

Được biết ông Nguyễn Văn Đua (1978), được bổ nhiệm làm Phó TGĐ Coteccons từ 17/10/2024. Ông Đua đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, pháp chế và đầu tư tại Masan Group, Bien Hoa Confectionery Corp (Bibica), Thao Dien Investment, Kusto Group và AMI AC Renewables, giữ các chức vụ như Kế toán trưởng, Phó TGĐ, Giám đốc tài chính và thành viên ExCom.

Ông Nguyễn Văn Đua (1978).
Ông Nguyễn Văn Đua (1978).

Các vị trí quản lý cao cấp đã đảm nhiệm tại CTD từ năm 2021 đến nay là: Người phụ trách quản trị Công ty; Trưởng Ban thư ký Hội đồng quản trị; Quản lý Khối tài chính – kế toán; Quản lý khối thương mại; Quản lý khối pháp chế. Hiện ông Đua đang sở hữu 144.600 cổ phần, tương đương 0,1% tại CTD.

Mới đây, CTD đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 (kỳ kế toán từ 1/1/2026 – 31/3/2026) với doanh thu thuần quý 3 (FY2026) đạt 6.409 tỷ đồng, tăng ~28% so với cùng kỳ năm trước (5.003 tỷ đồng); lũy kế 9 tháng ước đạt 23.868 tỷ đồng, tăng ~43% (so với 16.647 tỷ đồng), hoàn thành ~80% kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 (AOP FY26).

Lợi nhuận gộp quý 3 đạt 287 tỷ đồng, tăng ~84% so với cùng kỳ (156 tỷ đồng); lũy kế 3 quý‎ đầu năm tài chính ước đạt 980 tỷ đồng, tương đương mức tăng ~75% (so với 559 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 119 tỷ đồng, tăng ~108% so với cùng kỳ (57 tỷ đồng); lũy kế 9 tháng ước đạt 642 tỷ đồng, tăng ~152% (so với 255 tỷ đồng), đồng thời hoàn thành ~92% AOP FY26. Tỷ suất lợi nhuận thuần quý 3 đạt 1,86% (tăng 0,71 điểm %); 9 tháng đầu FY26 ước đạt 2,69% (tăng 1,16 điểm %).

Theo CTD, trong bối cảnh ngành xây dựng đang chịu nhiều áp lực từ biến động giá nguyên vật liệu và chi phí nhân công, xuất phát từ các yếu tố địa chính trị toàn cầu cũng như mặt bằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao, việc Coteccons duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ tích cực cho thấy năng lực quản trị doanh nghiệp và hiệu quả vận hành đã được nâng cao rõ rệt.

Đáng chú ý, tổng giá trị trúng thầu trong 9 tháng FY2026 đạt gần 48.000 tỷ đồng, nâng backlog chuyển tiếp của Coteccons tại thời điểm kết thúc quý 3 đạt gần 65.500 tỷ đồng, tiếp tục tái xác lập mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng doanh thu các giai đoạn tiếp theo.

Tỷ trọng giá trị các dự án ‘repeat sales’ trong 9 tháng FY2026 tiếp tục duy trì mức cao trên 75%, phản ánh mức độ tín nhiệm ngày càng cao của các chủ đầu tư đối với năng lực triển khai, chất lượng thi công và uy tín thương hiệu Coteccons.

Cụ thể, Coteccons tiếp tục được tín nhiệm giao nhiều dự án/gói thầu lớn của các chủ đầu tư uy tín như Sun Group, BWID, Viettel,… bao gồm: Dự án của Chủ đầu tư Sun Group; Dự án BWID Bình Dương; Dự án Maslight Tower (Chủ đầu tư Thuỳ Dương); Dự án Viettel Data Center – gói cơ điện.

Từ khóa:

chứng khoán CTD Giám đốc tài chính

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy