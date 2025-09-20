Thứ Bảy, 20/09/2025

Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump tính áp phí 100.000 USD/năm với visa H-1B cho lao động nước ngoài

Bình Minh

20/09/2025, 08:44

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 19/9 công bố kế hoạch áp mức phí lên tới 100.000 USD mỗi năm để cấp visa H-1B cho lao động nước ngoài...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.

Động thái này có thể gây ra những tác động lớn đến ngành công nghệ vốn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lao động tay nghề cao từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nhấn mạnh rằng việc đào tạo lao động Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Ông cho rằng các công ty Mỹ nên tập trung vào việc đào tạo những sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu trong nước thay vì tuyển dụng lao động từ nước ngoài.

“100.000 USD mỗi năm đối visa H-1B, và tất cả các công ty lớn đều tham gia. Chúng tôi đã nói chuyện với họ”, ông Lutnick tuyên bố.

Chương trình visa H-1B hiện tại cung cấp 65.000 visa hàng năm cho các nhà tuyển dụng muốn đưa lao động nước ngoài tạm thời vào làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn, cùng với 20.000 visa dành cho những người có bằng cấp cao. Theo số liệu từ Chính phủ Mỹ, khoảng 2/3 số việc làm được cấp visa H-1B là liên quan đến công nghệ thông tin, nhưng các nhà tuyển dụng cũng sử dụng visa này để đưa các kỹ sư, giáo viên và nhân viên y tế vào Mỹ làm việc.

Ấn Độ là quốc gia nhận được nhiều visa H-1B nhất, chiếm tới 71% tổng số visa loại này được Mỹ cấp trong năm ngoái, còn Trung Quốc đứng thứ hai với 11,7%.

Về phía các doanh nghiệp, trong nửa đầu năm 2025, Amazon đã có hơn 10.000 visa H-1B được phê duyệt, trong khi Microsoft và Meta Platforms cũng có hơn 5.000 visa được phê duyệt mỗi công ty. Sự gia tăng phí visa có thể làm tăng chi phí cho các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ nhỏ và các startup, vốn đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thu hút nhân tài.

Chương trình visa H-1B hiện tại yêu cầu các ứng viên phải trả một khoản phí nhỏ để tham gia vào một cuộc xổ số, và nếu được chọn, họ sẽ phải trả các khoản phí tiếp theo có thể lên tới hàng nghìn USD, tùy thuộc vào từng trường hợp. Hầu hết các khoản phí visa đều do các nhà tuyển dụng chi trả. Visa H-1B được cấp cho một khoảng thời gian từ 3-6 năm.

Nhiều chuyên gia trong ngành công nghệ đã bày tỏ lo ngại rằng việc tăng phí visa H-1B sẽ tạo ra rào cản lớn hơn cho việc thu hút nhân tài từ nước ngoài.

Ông Deedy Das, một đối tác tại công ty đầu tư mạo hiểm Menlo Ventures, cho rằng việc áp dụng phí mới sẽ gây trở ngại cho việc thu hút những tài năng xuất sắc nhất đến Mỹ. Nếu Mỹ không còn là điểm đến hấp dẫn cho những tài năng hàng đầu, khả năng đổi mới và phát triển kinh tế của quốc gia này có thể giảm sút nghiêm trọng - ông Das nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với hãng tin Reuters.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm hạn chế người di trú hợp pháp vào Mỹ hoặc thu nhiều tiền hơn từ họ. Vào tháng 8 vừa qua, Mỹ đã khởi động một chương trình thí điểm cho phép các nhân viên lãnh sự yêu cầu các khoản bảo lãnh lên tới 15.000 USD cho visa du lịch và kinh doanh đối với người xin nhập cảnh vào Mỹ từ các quốc gia có tỷ lệ ở quá hạn cao hoặc ít dữ liệu để kiểm tra.

Trước đó, vào tháng 6, ông Trump đưa ra lệnh hạn chế cho phép nhập cảnh đối với công dân từ 19 quốc gia.

