Kế hoạch vốn đầu tư công cao kỷ lục, nhóm cổ phiếu nào hưởng lợi trực tiếp?

Việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công kỳ vọng sẽ tạo ra các tác động lan tỏa đến nhiều nhóm ngành như vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, xây lắp điện, bất động sản, logistics.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cao nhất trong các năm. Theo đó, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 khoảng 995.000 tỷ đồng, tăng trên 30% so với thực hiện năm 2025. Nếu tính vốn tăng thêm, tổng vốn hiện khoảng 1.008.610 tỷ đồng, tương đương 7,85% GDP danh nghĩa 2025.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường, xung đột Trung Đông, thuế quan đối ứng của Mỹ lên Việt Nam, kết quả giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Theo đó, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch so với mức 95% trước đây, tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm gồm: Vành Đai 3 và 4 TP. HCM, Vành đai 4 Hà Nội, đường sắt cao tốc Bắc – Nam, đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, các dự án cầu đường (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi,…) các dự án sân bay (Long Thành, Gia Bình), các dự án năng lượng điện (nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận), các khu đô thị lớn như Cần Giờ, Olympic.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu đầu tư công cũng đã có những nhịp hồi rất tốt kể từ đầu năm 2026 đến nay. Mặc dù vậy, theo nhận định của Chứng khoán Agriseco, nhóm này còn có khả năng bứt tốc nữa trong thời gian tới.

Đầu tư công được coi là động lực tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh các động lực tăng trưởng kinh tế khác như tiêu dùng, xuất khẩu dự kiến tăng chậm lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.

Theo tính toán của Tổng cục thống kê, giải ngân đầu tư công tăng thêm 1% có thể giúp GDP tăng khoảng 0,058 điểm phần trăm. Gói đầu tư công quy mô lớn, cùng tiến độ cải thiện và chính sách điều hành quyết liệt, là nền tảng quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026.

Việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công kỳ vọng sẽ tạo ra các tác động lan tỏa đến nhiều nhóm ngành như vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, xây lắp điện, bất động sản, logistics.

Nhóm vật liệu xây dựng được hưởng lợi trực tiếp ngay sau giai đoạn giải phóng mặt bằng, khi các dự án bước vào thi công cho đến khi hoàn thành. Với ngành thép, các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng thép cho công trình hạ tầng sẽ hưởng lợi nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng. Với ngành xi măng và đá xây dựng – nơi chi phí vận chuyển ảnh hưởng lớn – các doanh nghiệp có vị trí gần dự án và thị phần lớn sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Đặc biệt, ngành đá xây dựng được kỳ vọng tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu tiêu thụ đá tăng cao trong tình trạng thiếu đất san lấp tại các dự án lớn như cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, đường sắt. Do đó, kỳ vọng các doanh nghiệp đầu ngành đá, sở hữu các mỏ đá với trữ lượng lớn, vị trí nằm gần các dự án trọng điểm sẽ được hưởng lợi.

Về mức độ cải thiện biên lợi nhuận, đối với doanh nghiệp thép, giá nguyên vật liệu đầu vào (quặng sắt, than cốc) đang xu hướng tăng nhưng giá thép, sản lượng tiêu thụ thép dự kiến phục hồi nhanh hơn nhờ nhu cầu thép xây dựng nội địa giải ngân các dự án đầu tư công lớn và thị trường Bất động sản nội địa khởi sắc sẽ giúp biên lợi nhuận tiếp tục duy trì.

Ngành đá xây dựng có thể duy trì biên lợi nhuận ổn định nhờ giá bán cao trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm. Đối với xi măng, dự kiến kết quả kinh doanh và biên lợi nhuận sẽ vẫn khó khăn trong năm 2026 do giá than đầu vào dự báo tăng (theo World Bank), thị trường vẫn chịu áp lực dư cung trong khi sản lượng tiêu thụ cải thiện. Ngành nhựa đường: biên lợi nhuận năm 2026 có thể chịu sức ép thu hẹp do giá nguyên vật liệu đầu vào nhựa PVC tăng 30% từ đầu năm, bên cạnh chi phí lãi vay và vận chuyển gia tăng.

Tiếp theo là nhóm xây dựng hạ tầng được hưởng lợi trực tiếp nhờ thi công các dự án đầu tư công trọng điểm. Một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam, sân bay Long Thành, Gia Bình, vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, vành đai 4 – Vùng Thủ đô, Sân vận động Trống Đồng, Cần Giờ. Giá trị hợp đồng mới dự kiến tăng sẽ giúp các doanh nghiệp mở rộng backlog và duy trì được dòng tiền ổn định trong giai đoạn tới, đặc biệt là các nhà thầu lớn, có kinh nghiệm thi công dự án.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận có thể chịu ảnh hưởng do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh ảnh hưởng đến chi phí xây dựng khi chi phí nguyên vật liệu chiếm 65-70% tổng chi phí xây dựng.

Nhóm xây lắp hạ tầng điện (trạm biến áp, đường dây) dự kiến hưởng lợi trực tiếp khi hạ tầng năng lượng đang được Chính phủ tập trung đẩy mạnh giúp đảm bảo an ninh năng lượng, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là thu hút FDI và nâng cao vị thế quốc gia điển hình dự án đường dây 500kV, năng lượng tái tạo, nhiệt điện LNG, thủy điện. Hiện tại, các thách thức liên quan đến thiếu hụt nguồn điện đang cản trở các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam.

Nhóm xây lắp điện kỳ vọng sẽ hưởng lợi rõ ràng nhất nhờ khối lượng công việc dự kiến tăng cao trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện gia tăng, đặc biệt tại các khu công nghiệp, trung tâm sản xuất. Trong bối cảnh cơ sở hạ tầng của Việt Nam đang phát triển, nguồn cung khai thác khan hiếm, Chính phủ đang ban hành các chính sách hỗ trợ như Luật điện lực (sửa đổi) 2024, QH Điện VIII, Khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, phát triển Dự án Năng lượng tái tạo, Điện khí LNG, Điện gió ngoài khơi.