Sẽ phạt nghiêm cá nhân, tổ chức khuyến nghị mua bán cổ phiếu khi chưa được cấp phép

Thu Minh

19/04/2026, 09:25

Các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa ra báo cáo phân tích và khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho nhà đầu tư khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đưa ra thông tin khuyến cáo nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nay trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện một số tổ chức, cá nhân thực hiện phân tích về thị trường chứng khoán, phân tích kỹ thuật các chỉ báo, đưa ra các khuyến nghị liên quan đến mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ….

Các tổ chức, cá nhân này không phải là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, không được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, không hoạt động trong phạm vi uỷ quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Vừa qua, căn cứ kết quả giám sát, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư ITP do có hành vi đăng tải trên website báo cáo phân tích một số mã cổ phiếu, phân tích về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho khách hàng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh: Đây là hành vi thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Chứng khoán; Đồng thời ra quyết định áp dụng các biện pháp an ninh, an toàn thị trường chứng khoán đối với ITP (cấm ITP thực hiện một số hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán).

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư theo các nguồn thông tin trên không gian mạng, tránh bị lôi kéo tham gia đầu tư từ các thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, hội nhóm.

Các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa ra báo cáo phân tích và khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho nhà đầu tư khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư ITP  có địa chỉ trụ sở chính: 214/47 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

ITP bị phạt 225 triệu đồng do Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép.

Trong khoảng thời gian từ 01/12/2025 đến 01/4/2026, Công ty cổ phần Đầu tư ITP đã đăng tải trên trang thông tin điện tử (http://chungkhoanitp.com) các báo cáo phân tích các mã cổ phiếu trong đó phân tích về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho khách hàng là thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán quy định tại khoản 32 Điều 4 Luật Chứng khoán.

Công ty cổ phần Đầu tư ITP không phải là công ty chứng khoán, không phải là công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, không được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Việc Công ty cổ phần Đầu tư ITP thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép là vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Công ty cổ phần Đầu tư ITP bị cấm chào bán, phát hành chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 22/4/2026 theo quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Cấm niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 22/4/2026 theo quy định tại điểm b khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Cấm hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 22/4/2026 theo quy định tại điểm c khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 22/4/2026 theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

