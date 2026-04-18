Khối ngoại bán ròng 4.500 tỷ tuần qua, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

VN-Index đóng cửa tuần 16/2026 tại 1.817,17 điểm, tăng +67,17 điểm (+3,84%), qua đó kéo dài chuỗi tăng sang tuần thứ tư liên tiếp sau nhịp điều chỉnh trước đó. Thanh khoản ghi nhận cải thiện nhưng với tốc độ chậm lại.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 20.988 tỷ đồng/phiên, tăng nhẹ +1,02% so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể -8,65% so với trung bình 5 tuần. Trên toàn thị trường, tổng Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 27.385 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 22.719 tỷ đồng, gần như đi ngang so với tuần trước (+0,32% so với tuần trước) và vẫn thấp hơn 10,26% so với trung bình 5 tuần.

Diễn biến này cho thấy xu hướng phục hồi đang được củng cố, dù động lực tăng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt, bao gồm nhóm Vin (VIC, VHM, VPL, VRE) và MWG, VPB. Lực cầu tiếp tục cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để tạo sự bứt phá về thanh khoản, phản ánh trạng thái dòng tiền quay lại theo hướng thận trọng và chọn lọc, trong bối cảnh thị trường đang dần lấy lại cân bằng sau giai đoạn biến động mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4497.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1069.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, HPG, SSI, MWG, MSN, MBB, GMD, LPB, POW, TCH.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, BID, ACB, VHM, VIX, HCM, SHB, CII, NVL.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3179.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 1189.8 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HCM, SHB, FPT, VJC, VIX, GEX, TCB, BID, PC1, DCM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: VIC, MSN, GEE, HPG, VPB, BAF, ACB, HAG, GMD.

Tự doanh mua ròng 505.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 562.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm SHB, KBC, STB, VPX, MSN, MWG, VGC, CDC, BMP, VNM.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIC, VRE, VHM, HPG, VIB, LPB, HDB, TCB, NLG, VPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 812.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 682.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có SHB, HCM, VIC, MWG, SSI, GEX, VJC, PC1, KBC, TCB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, ACB, GEE, VHM, VPB, MSN, VCB, BAF, NVL, CII.

Trong tuần 16/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền chạm đỉnh 10 tuần ở Bất động sản, Xây dựng, Hàng không; gia tăng ở Công nghệ thông tin, Thực phẩm, Bán lẻ, Nuôi trồng nông & hải sản, Xây dựng; trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Hóa chất, Dầu khí.

Trong tuần 16/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền theo nhóm vốn hóa cho thấy xu hướng quay trở lại rõ nét hơn ở nhóm cổ phiếu trụ, trong bối cảnh thị trường duy trì đà hồi phục. Cụ thể, tỷ trọng vào VN30 tăng mạnh lên 53,7% (từ 51,4% tuần 15), trong khi VNMID giảm xuống 38,6% và VNSML lùi nhẹ về 4,8%, phản ánh dòng tiền đang tập trung trở lại vào nhóm vốn hóa lớn.

Xét về diễn biến giá, thị trường ghi nhận sự phân hóa khi VN30 tăng +3,11%, trong khi VNMID và VNSML lần lượt giảm nhẹ -0,30% và -0,57%. Điều này cho thấy đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ, trong khi áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân cải thiện rõ rệt ở VN30 (+5,6%, tương ứng +602,7 tỷ đồng), trong khi VNMID và VNSML giảm lần lượt - 2,9% (-239,1 tỷ đồng) và -1,2% (-12,2 tỷ đồng). Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang tái tập trung vào nhóm dẫn dắt, với mức độ tham gia suy giảm ở các nhóm còn lại, qua đó củng cố cho nhịp hồi phục mang tính "trụ kéo" của thị trường.