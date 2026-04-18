Thứ Bảy, 18/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng 4.500 tỷ tuần qua, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Thu Minh

18/04/2026, 11:45

Nhà đầu tư nước ngoài trong tuần bán ròng 4497.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1069.2 tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa tuần 16/2026 tại 1.817,17 điểm, tăng +67,17 điểm (+3,84%), qua đó kéo dài chuỗi tăng sang tuần thứ tư liên tiếp sau nhịp điều chỉnh trước đó. Thanh khoản ghi nhận cải thiện nhưng với tốc độ chậm lại.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 20.988 tỷ đồng/phiên, tăng nhẹ +1,02% so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể -8,65% so với trung bình 5 tuần. Trên toàn thị trường, tổng Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 27.385 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 22.719 tỷ đồng, gần như đi ngang so với tuần trước (+0,32% so với tuần trước) và vẫn thấp hơn 10,26% so với trung bình 5 tuần.

Diễn biến này cho thấy xu hướng phục hồi đang được củng cố, dù động lực tăng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt, bao gồm nhóm Vin (VIC, VHM, VPL, VRE) và MWG, VPB. Lực cầu tiếp tục cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để tạo sự bứt phá về thanh khoản, phản ánh trạng thái dòng tiền quay lại theo hướng thận trọng và chọn lọc, trong bối cảnh thị trường đang dần lấy lại cân bằng sau giai đoạn biến động mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4497.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1069.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, HPG, SSI, MWG, MSN, MBB, GMD, LPB, POW, TCH.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, BID, ACB, VHM, VIX, HCM, SHB, CII, NVL.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3179.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 1189.8 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HCM, SHB, FPT, VJC, VIX, GEX, TCB, BID, PC1, DCM. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: VIC, MSN, GEE, HPG, VPB, BAF, ACB, HAG, GMD.

VnEconomy

Tự doanh mua ròng 505.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 562.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm SHB, KBC, STB, VPX, MSN, MWG, VGC, CDC, BMP, VNM.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIC, VRE, VHM, HPG, VIB, LPB, HDB, TCB, NLG, VPB. 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 812.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 682.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có SHB, HCM, VIC, MWG, SSI, GEX, VJC, PC1, KBC, TCB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, ACB, GEE, VHM, VPB, MSN, VCB, BAF, NVL, CII.

Trong tuần 16/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền chạm đỉnh 10 tuần ở Bất động sản, Xây dựng, Hàng không; gia tăng ở Công nghệ thông tin, Thực phẩm, Bán lẻ, Nuôi trồng nông & hải sản, Xây dựng; trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Hóa chất, Dầu khí.

Trong tuần 16/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền theo nhóm vốn hóa cho thấy xu hướng quay trở lại rõ nét hơn ở nhóm cổ phiếu trụ, trong bối cảnh thị trường duy trì đà hồi phục. Cụ thể, tỷ trọng vào VN30 tăng mạnh lên 53,7% (từ 51,4% tuần 15), trong khi VNMID giảm xuống 38,6% và VNSML lùi nhẹ về 4,8%, phản ánh dòng tiền đang tập trung trở lại vào nhóm vốn hóa lớn.

Xét về diễn biến giá, thị trường ghi nhận sự phân hóa khi VN30 tăng +3,11%, trong khi VNMID và VNSML lần lượt giảm nhẹ -0,30% và -0,57%. Điều này cho thấy đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ, trong khi áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân cải thiện rõ rệt ở VN30 (+5,6%, tương ứng +602,7 tỷ đồng), trong khi VNMID và VNSML giảm lần lượt - 2,9% (-239,1 tỷ đồng) và -1,2% (-12,2 tỷ đồng). Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang tái tập trung vào nhóm dẫn dắt, với mức độ tham gia suy giảm ở các nhóm còn lại, qua đó củng cố cho nhịp hồi phục mang tính "trụ kéo" của thị trường.

Tổ chức trong nước mạnh tay xả hàng

21:30, 17/04/2026

Tổ chức trong nước mạnh tay xả hàng

Blog chứng khoán: “Nắn bóp” điểm số, thị trường vẫn phân hóa tốt

16:30, 17/04/2026

Blog chứng khoán: “Nắn bóp” điểm số, thị trường vẫn phân hóa tốt

Cổ phiếu trụ “đè” chỉ số giảm, dòng tiền suy yếu

15:38, 17/04/2026

Cổ phiếu trụ “đè” chỉ số giảm, dòng tiền suy yếu

Từ khóa:

Đọc thêm

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh cao lịch sử mới, giá dầu lao dốc 12% sau tin về eo biển Hormuz

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh cao lịch sử mới, giá dầu lao dốc 12% sau tin về eo biển Hormuz

“Tôi cho rằng thị trường đã bỏ lại phía sau những kịch bản xấu nhất và nhận thấy một lối đi để Mỹ và Iran chấm dứt xung đột và eo biển Hormuz sẽ tiếp tục mở cửa", một chiến lược gia nói...

Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của DNSE tăng gần 40% so với cùng kỳ

Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của DNSE tăng gần 40% so với cùng kỳ

Quý 1/2026, Chứng khoán DNSE ghi nhận doanh thu hoạt động trên 395 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tăng trưởng tích cực, đạt 5.910 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Vàng tăng giá sau khi Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz, SPDR Gold Trust gom gần 8 tấn vàng

Vàng tăng giá sau khi Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz, SPDR Gold Trust gom gần 8 tấn vàng

Quỹ vàng SPDR Gold Trust có phiên mua ròng thứ tư liên tiếp, đánh dấu một tuần mua ròng mạnh mẽ...

Tổ chức trong nước mạnh tay xả hàng

Tổ chức trong nước mạnh tay xả hàng

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng 469,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 520,5 tỷ đồng.

Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Lebanon

Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Lebanon

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 17/4 tuyên bố nước này mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu bè thương mại trong thời gian Israel và Lebanon ngừng bắn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh sau 3 phiên giảm

Tài chính

2

Hai trung tâm khoa học dạng II của Việt Nam được UNESCO gia hạn

Kinh tế số

3

Trung Quốc đang nhập khẩu công cụ chip từ những thị trường nào?

Kinh tế số

4

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh cao lịch sử mới, giá dầu lao dốc 12% sau tin về eo biển Hormuz

Thế giới

5

Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino ngay từ giữa năm 2026

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy