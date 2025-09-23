Thứ Ba, 23/09/2025

Chứng khoán

Thanh khoản giảm một nửa, tiền “tây” lẫn “ta” hờ hững với diễn biến phục hồi

Kim Phong

23/09/2025, 12:03

Sau 5 phiên lao dốc liên tục, đặc biệt hôm qua VN-Index giảm mạnh nhất 10 phiên, thị trường đã hồi lại nhẹ sáng nay. Độ rộng tuy nghiêng về phía tăng nhưng điểm số vẫn phải trông cậy vào vài cổ phiếu lớn, cho thấy mức tăng giá ở số đông là yếu.

Điểm số tăng của VN-Index vẫn phụ thuộc vào vài cổ phiếu vốn hóa lớn.
Điểm số tăng của VN-Index vẫn phụ thuộc vào vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index kết phiên sáng tăng 4,35 điểm tương đương 0,27% thì VCB tăng 1,13%, VPB tăng 2,37%, HPG tăng 1,06% đã đem về 3,2 điểm. Thậm chí rổ VN30 có 20 mã tăng/8 mã giảm nhưng khả năng kéo điểm vẫn rất ít. Điều đó phản ánh nỗ lực tăng giá không có nhiều hiệu quả về biên độ và bị triệt tiêu lẫn nhau.

Thực vậy, nhóm VN30 có 8 mã tăng hơn 1% thì chỉ có 3 mã trụ là VCB, VPB và HPG, còn lại vốn hóa hạn chế. Trong khi đó VHM giảm 1,11%, FPT giảm 1,3% đã lấy đi khoảng 1,6 điểm, chưa kể BID – cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 4 thị trường cũng đỏ. VN30-Index có tác động tốt hơn từ cổ phiếu ngân hàng, tăng 0,51% so với tham chiếu.

Dòng tiền vào cổ phiếu blue-chips sáng nay rất tệ, toàn nhóm VN30 giao dịch chỉ đạt 4.489 tỷ đồng, giảm tới 45% so với sáng hôm qua. Đây là mức khớp lệnh kém nhất kể từ đầu tháng 7/2025. Điều này phản ánh sự co rút đáng chú ý của dòng tiền tổ chức.

Rộng hơn, toàn sàn HoSE đang giảm tới 50% thanh khoản so với sáng hôm qua, chỉ khớp thành công 7.271 tỷ đồng, thậm chí là mức thấp kỷ lục kể từ đầu tháng 5/2025. Với mức thanh khoản rất nhỏ này, khả năng duy trì giá hoàn toàn phụ thuộc vào việc bên bán hành động như thế nào.

Độ rộng VN-Index đang ghi nhận 156 mã tăng/128 mã giảm, tức là có xu hướng tích cực. Tuy vậy biên độ dao động giá nhìn chung rất hẹp, trong 156 mã xanh chỉ có 67 mã tăng hơn 1%, trong đó gần một nửa (28 mã) đạt giá trị khớp lệnh từ 10 tỷ đồng trở lên. 9 cổ phiếu giao dịch lớn nhất vượt mức trăm tỷ phần lớn là blue-chips, bao gồm VPB, SSI, VIX, HPG, MWG, VND, ACB, EIB, VCB.

Thanh khoản rổ VN30 sáng nay chiếm tới 62% tổng khớp sàn HoSE cho thấy mức sụt giảm thanh khoản thậm chí còn rõ nét hơn ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Mặt khác, trong tổng giá trị khớp lệnh sụt giảm ở HoSE với khoảng 7.181 tỷ đồng thì rổ VN30 chỉ sụt giảm 3.590 tỷ. Các tổ chức, nhà đầu tư lớn giảm giao dịch ở blue-chips là điều có thể hiểu được trong bối cảnh thị trường không có động lực tăng. Nhưng khi cả nhà đầu cơ cá nhân cũng giảm cường độ giao dịch ở cổ phiếu vừa và nhỏ, tức là kỳ vọng lợi nhuận trong ngắn hạn rất thấp.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.
Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Điểm tốt là thanh khoản giảm cũng có phần của bên bán. Độ rộng không tệ phản ánh sức ép ở vùng đỏ chưa lớn. Ngoài ra trong 128 mã đỏ cũng chỉ có 55 mã giảm hơn 1%, trong đó 10 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. FPT giảm 1,3% với 782,4 tỷ đồng là lớn nhất nhóm. Ngoài ra vài cổ phiếu khác đáng kể như VHM giảm 1,11% với 96,5 tỷ; GEX giảm 2,74% với 80,5 tỷ; KBC giảm 1,49% với 61,1 tỷ; HDG giảm 1,71% với 56,5 tỷ.

Không chỉ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại sáng nay cũng rất hờ hững, quy mô bán ra giảm 50% so với sáng hôm qua và mua vào ở mức thấp nhất 9 phiên. Giá trị bán ròng đạt 317,8 tỷ đồng, phần lớn tập trung vào FPT với mức bán ròng 292,2 tỷ đồng. Vài cổ phiếu khác bị bán nhiều hơn số còn lại là VHM -35,8 tỷ, MSN -30,8 tỷ, KBC -24 tỷ, VRE -21,8 tỷ. Phía mua ròng có SSI +55,9 tỷ, MWG +54 tỷ, VCB +34,6 tỷ, VPB +29,9 tỷ, VNM +21,8 tỷ.

Diễn biến phục hồi nhẹ sáng nay là điều không khó đoán, quan trọng là dòng tiền có hưởng ứng hay không. Giao dịch sáng nay cho thấy tâm lý chờ đợi là rất rõ ràng. Bên cầm cổ có lý do để chờ vì mốc 1600 điểm đang được xem là ngưỡng hỗ trợ tốt, nếu cố bán có thể đúng đáy. Ngược lại bên mua chưa nhìn thấy động lực nào để xuống tiền mạnh và cũng có tín hiệu nào về sự “sốt ruột”.

EVN muốn đưa khoản lỗ 45.000 tỷ vào giá điện, khách hàng sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh nhất?

09:28, 23/09/2025

EVN muốn đưa khoản lỗ 45.000 tỷ vào giá điện, khách hàng sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh nhất?

Tiền trong nước bắt đáy, gom hết hàng của khối ngoại bán ra

19:40, 22/09/2025

Tiền trong nước bắt đáy, gom hết hàng của khối ngoại bán ra

Blog chứng khoán: Cầu chờ giá sâu

16:46, 22/09/2025

Blog chứng khoán: Cầu chờ giá sâu

EVN muốn đưa khoản lỗ 45.000 tỷ vào giá điện, khách hàng sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh nhất?

EVN muốn đưa khoản lỗ 45.000 tỷ vào giá điện, khách hàng sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh nhất?

Nhóm khách hàng sản xuất công nghiệp, vốn tiêu thụ điện với công suất rất lớn, sẽ chịu tác động mạnh nhất do phải gánh thêm phần chi phí công suất đăng ký.

Warren Buffett thoái hết vốn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi lãi gấp 40 lần

Warren Buffett thoái hết vốn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi lãi gấp 40 lần

Vào năm 2008, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông Buffett bắt đầu mua cổ phần trong BYD với số tiền đầu tư ban đầu là 230 triệu USD...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/9), với cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, một phần nhờ động lực từ cú tăng mạnh của Nvidia và loạt cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác...

Chiến lược tài chính khác người của tỷ phú Larry Ellison

Chiến lược tài chính khác người của tỷ phú Larry Ellison

Thay vì bán cổ phiếu để lấy tiền mặt, ông Ellison đã sử dụng cổ phiếu làm tài sản thế chấp để vay tiền...

Giá vàng tăng dữ dội do kỳ vọng lãi suất còn giảm

Giá vàng tăng dữ dội do kỳ vọng lãi suất còn giảm

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng mạnh, đưa khối lượng vàng nắm giữ đạt mốc 1.000 tấn...

