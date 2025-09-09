Thứ Ba, 09/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Kéo trụ “chớp nhoáng”, cổ phiếu chứng khoán phục hồi mạnh

Kim Phong

09/09/2025, 15:39

Nỗ lực phục hồi hôm nay tưởng như thất bại, nhưng chỉ khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, các trụ hoạt động năng nổ đẩy VN-Index tăng 0,79% tương đương 12,79 điểm. Thanh khoản xuống đáy 8 tuần và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 871 tỷ đồng.

VN-Index phục hồi kỹ thuật nhưng vẫn chưa thể vượt qua MA20 và yếu hơn nhiều mức tăng ngày 26/8.
VN-Index phục hồi kỹ thuật nhưng vẫn chưa thể vượt qua MA20 và yếu hơn nhiều mức tăng ngày 26/8.

Thị trường tiếp tục trồi sụt trong phiên chiều và vẫn xuất hiện các đợt cắt lỗ mới. Tuy nhiên áp lực bán không thực sự mạnh, cộng với khả năng kéo điểm số của các mã vốn hóa lớn góp phần ổn định tâm lý đáng kể. Nếu tính riêng buổi chiều, giá trị khớp lệnh sàn HoSE thấp nhất 42 phiên nhưng vẫn có thể giúp giá cổ phiếu đảo chiều.

VN-Index tạo đáy của phiên chiều lúc 2h10, độ rộng chỉ là 74 mã tăng/238 mã giảm. Đến 2h22 độ rộng cũng không cải thiện bao nhiêu với 87 mã tăng/22 mã giảm. Tuy nhiên chỉ trong ít phút cuối cùng loạt trụ bật lên mạnh mẽ kéo chỉ số lên mạnh và cổ phiếu cũng đảo chiều cả loạt. Chốt phiên sàn HoSE có 168 mã tăng/130 mã giảm.

Diễn biến này cho thấy khả năng thay đổi tâm lý nhờ điểm số là vẫn còn. VIC đóng cửa tăng 3,36%, VHM tăng 1,4%, VPB tăng 3,85%, TCB tăng 1,32% đã đem về tới 8,2 điểm trong tổng mức tăng 12,79 điểm của VN-Index. Rổ VN30 đóng cửa với 15 mã tăng/11 mã giảm, trong đó 10 mã tăng vượt 1%. Dẫn đầu là SSI tăng 4,48%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phục hồi ấn tượng khi toàn nhóm chỉ sót lại TCI, AAS, BMS, APG là đỏ, nhưng tới 23 mã khác tăng từ 1% trở lên. VIX tăng 5,97%, SHS tăng 5,93%, SSI tăng 4,48%, VCI tăng 4,3%, APS tăng 3,96%, BSI tăng 2,87%,  IVS tăng 2,83%, VIG tăng 2,82%... là các cổ phiếu khỏe nhất. Về thanh khoản, SSI, VIX, VND thuộc top 10 vốn hóa toàn thị trường. Trong 10 cổ phiếu kéo điểm khỏe nhất cho VN-Index cũng có mặt SSI và VIX.

Biên độ phục hồi giá cổ phiếu chiều nay khá hơn đáng kể so với buổi sáng. Có 83 mã chốt ngày tăng hơn 1% trong khi buổi sáng mới là 42 mã. Ngoài ngân hàng, chứng khoán, khá nhiều cổ phiếu cũng xuất hiện thanh khoản tốt như DIG tăng 1,04%, MWG tăng 2,7%, PDR tăng 1,07%, CII tăng 3,24%, DXG tăng 4,21%, DBC tăng 5,76%, GEX tăng 2,99%, VJC tăng 2,18%, GMD tăng 3,02%, BSR tăng 1,57%... Các mã này đều đạt thanh khoản tối thiểu trên 100 tỷ đồng. Tính chung 83 cổ phiếu mạnh nhất thị trường hôm nay đóng góp 55,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Ở phía giảm, độ phục hồi chủ yếu giúp cổ phiếu bớt giảm sâu, vẫn còn 61 mã giảm hơn 1%, tương đương buổi sáng. Tuy vậy thanh khoản nhóm này không lớn, chỉ có 4 mã khớp trên trăm tỷ đồng là KBC giảm 1,67%, NKG giảm 1,1%, HAH giảm 1,04% và LPB giảm 1,17%. Trong 61 cổ phiếu kém nhất này chỉ có 15 mã thanh khoản cao hơn 10 tỷ đồng và tổng thanh khoản chiếm chưa tới 6% sàn.

Về tổng thể thanh khoản HoSE và HNX phiên chiều tăng không đáng kể so với phiên sáng (khoảng 3%) nhưng mặt bằng giá được nâng cao lên. Tính chủ động trong các giao dịch mua có cải thiện. Dù vậy thay đổi cũng chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn cuối cùng. Mặt khác, nếu không có sự dẫn dắt điểm số của một vài mã lớn thì khả năng thay đổi cũng thiếu chắc chắn.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay bán ròng thêm 115 tỷ đồng trên sàn HoSE và tính chung cả ngày đạt -871 tỷ đồng. Như vậy sau phiên bán ròng 992 tỷ đồng ở sàn này hôm qua, khối ngoại lại rút ra gần hết. Các cổ phiếu bị bán đáng chú ý là HPG -546,5 tỷ, MBB -148,7 tỷ, SSI -130,9 tỷ, KBC -94 tỷ, VND -84,4 tỷ, TCB -79,6 tỷ, VCB -64,7 tỷ, NKG -53,6 tỷ. Phía mua ròng có FPT +181,6 tỷ, VPB +101,6 tỷ, VIX 64,2 tỷ, HDG +69,8 tỷ.

Thị trường phục hồi nhẹ, thanh khoản giảm chóng mặt

12:01, 09/09/2025

Thị trường phục hồi nhẹ, thanh khoản giảm chóng mặt

Chuyên gia: VN-Index có thể rơi về 1.500 điểm, cơ hội cho người "full tiền"

11:02, 09/09/2025

Chuyên gia: VN-Index có thể rơi về 1.500 điểm, cơ hội cho người "full tiền"

VN-Index có thể giảm 10% khi gãy ngưỡng hỗ trợ quan trọng?

21:57, 08/09/2025

VN-Index có thể giảm 10% khi gãy ngưỡng hỗ trợ quan trọng?

