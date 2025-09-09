Kéo trụ “chớp nhoáng”, cổ phiếu chứng khoán phục hồi mạnh

Nỗ lực phục hồi hôm nay tưởng như thất bại, nhưng chỉ khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, các trụ hoạt động năng nổ đẩy VN-Index tăng 0,79% tương đương 12,79 điểm. Thanh khoản xuống đáy 8 tuần và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 871 tỷ đồng.
Thị trường tiếp tục trồi sụt trong phiên chiều và vẫn xuất
hiện các đợt cắt lỗ mới. Tuy nhiên áp lực bán không thực sự mạnh, cộng với khả
năng kéo điểm số của các mã vốn hóa lớn góp phần ổn định tâm lý đáng kể. Nếu tính
riêng buổi chiều, giá trị khớp lệnh sàn HoSE thấp nhất 42 phiên nhưng vẫn có thể
giúp giá cổ phiếu đảo chiều.
VN-Index tạo đáy của phiên chiều lúc 2h10, độ rộng chỉ là 74
mã tăng/238 mã giảm. Đến 2h22 độ rộng cũng không cải thiện bao nhiêu với 87 mã
tăng/22 mã giảm. Tuy nhiên chỉ trong ít phút cuối cùng loạt trụ bật lên mạnh mẽ
kéo chỉ số lên mạnh và cổ phiếu cũng đảo chiều cả loạt. Chốt phiên sàn HoSE có
168 mã tăng/130 mã giảm.
Diễn biến này cho thấy khả năng thay đổi tâm lý nhờ điểm số
là vẫn còn. VIC đóng cửa tăng 3,36%, VHM tăng 1,4%, VPB tăng 3,85%, TCB tăng
1,32% đã đem về tới 8,2 điểm trong tổng mức tăng 12,79 điểm của VN-Index. Rổ VN30
đóng cửa với 15 mã tăng/11 mã giảm, trong đó 10 mã tăng vượt 1%. Dẫn đầu là SSI
tăng 4,48%.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán phục hồi ấn tượng khi toàn nhóm chỉ
sót lại TCI, AAS, BMS, APG là đỏ, nhưng tới 23 mã khác tăng từ 1% trở lên. VIX
tăng 5,97%, SHS tăng 5,93%, SSI tăng 4,48%, VCI tăng 4,3%, APS tăng 3,96%, BSI
tăng 2,87%, IVS tăng 2,83%, VIG tăng
2,82%... là các cổ phiếu khỏe nhất. Về thanh khoản, SSI, VIX, VND thuộc top 10
vốn hóa toàn thị trường. Trong 10 cổ phiếu kéo điểm khỏe nhất cho VN-Index cũng
có mặt SSI và VIX.
Biên độ phục hồi giá cổ phiếu chiều nay khá hơn đáng kể so với
buổi sáng. Có 83 mã chốt ngày tăng hơn 1% trong khi buổi sáng mới là 42 mã. Ngoài
ngân hàng, chứng khoán, khá nhiều cổ phiếu cũng xuất hiện thanh khoản tốt như
DIG tăng 1,04%, MWG tăng 2,7%, PDR tăng 1,07%, CII tăng 3,24%, DXG tăng 4,21%,
DBC tăng 5,76%, GEX tăng 2,99%, VJC tăng 2,18%, GMD tăng 3,02%, BSR tăng
1,57%... Các mã này đều đạt thanh khoản tối thiểu trên 100 tỷ đồng. Tính chung
83 cổ phiếu mạnh nhất thị trường hôm nay đóng góp 55,1% tổng giá trị khớp lệnh
sàn HoSE.
Ở phía giảm, độ phục hồi chủ yếu giúp cổ phiếu bớt giảm sâu,
vẫn còn 61 mã giảm hơn 1%, tương đương buổi sáng. Tuy vậy thanh khoản nhóm này
không lớn, chỉ có 4 mã khớp trên trăm tỷ đồng là KBC giảm 1,67%, NKG giảm 1,1%,
HAH giảm 1,04% và LPB giảm 1,17%. Trong 61 cổ phiếu kém nhất này chỉ có 15 mã
thanh khoản cao hơn 10 tỷ đồng và tổng thanh khoản chiếm chưa tới 6% sàn.
Về tổng thể thanh khoản HoSE và HNX phiên chiều tăng không đáng
kể so với phiên sáng (khoảng 3%) nhưng mặt bằng giá được nâng cao lên. Tính chủ
động trong các giao dịch mua có cải thiện. Dù vậy thay đổi cũng chỉ xuất hiện
trong thời gian rất ngắn cuối cùng. Mặt khác, nếu không có sự dẫn dắt điểm số của
một vài mã lớn thì khả năng thay đổi cũng thiếu chắc chắn.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay bán ròng thêm 115 tỷ đồng trên
sàn HoSE và tính chung cả ngày đạt -871 tỷ đồng. Như vậy sau phiên bán ròng 992
tỷ đồng ở sàn này hôm qua, khối ngoại lại rút ra gần hết. Các cổ phiếu bị bán đáng
chú ý là HPG -546,5 tỷ, MBB -148,7 tỷ, SSI -130,9 tỷ, KBC -94 tỷ, VND -84,4 tỷ,
TCB -79,6 tỷ, VCB -64,7 tỷ, NKG -53,6 tỷ. Phía mua ròng có FPT +181,6 tỷ, VPB
+101,6 tỷ, VIX 64,2 tỷ, HDG +69,8 tỷ.
Thị trường phục hồi nhẹ, thanh khoản giảm chóng mặt
12:01, 09/09/2025
Chuyên gia: VN-Index có thể rơi về 1.500 điểm, cơ hội cho người "full tiền"
11:02, 09/09/2025
VN-Index có thể giảm 10% khi gãy ngưỡng hỗ trợ quan trọng?
Thị trường phục hồi nhẹ, thanh khoản giảm chóng mặt
VN-Index đang hồi lại trong khoảng 25 phút cuối phiên sáng nay sau khi áp lực bán có phần hạ nhiệt. Chỉ số đãng “nhú” qua tham chiếu 0,12 điểm dù độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm. Đáng chú ý thanh khoản đã giảm gần một nửa so với sáng hôm qua.
Chuyên gia: VN-Index có thể rơi về 1.500 điểm, cơ hội cho người "full tiền"
Vùng hỗ trợ gần có thể tìm kiếm trong khoảng 1.550 đến 1.600 điểm, mốc số hai ở quanh vùng 1.500 điểm. Pha điều chỉnh này cũng là thời điểm để những dòng tiền đến sau, đã lỡ sóng tăng trước, tìm điểm giải ngân.
Hai quỹ ETF ngoại quy mô 25.000 tỷ sắp mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán
Hai quỹ ETF quy mô 25.000 tỷ đồng sắp tái cơ cấu danh mục, ước tính nhóm này mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán...
Giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt, còn 17.000 tỷ đồng trong tháng 9
Sau đợt đáo hạn tháng 8/2025 cao nhất năm 36 nghìn tỷ, giá trị đáo hạn tháng 9 hạ nhiệt còn khoảng 17 nghìn tỷ đồng.
Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh tại Việt Nam
Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng mạnh với hơn 667 tỷ đồng, tăng 31,5% so với tuần trước đó.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: