Thị trường phục hồi nhẹ, thanh khoản giảm chóng mặt

VN-Index đang hồi lại trong khoảng 25 phút cuối phiên sáng nay sau khi áp lực bán có phần hạ nhiệt. Chỉ số đãng “nhú” qua tham chiếu 0,12 điểm dù độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm. Đáng chú ý thanh khoản đã giảm gần một nửa so với sáng hôm qua.

Sau hai phiên lao dốc mạnh, khả năng phục hồi kỹ thuật là không khó để dự đoán. Nhóm blue-chips cân bằng trước trong sáng nay và một số trụ hồi lên đỡ chỉ số. VIC tăng 1,6%, VPB tăng 2,56% là hai trụ đáng kể nhất, đem về gần 3,3 điểm cho VN-Index dù chỉ số mới tăng 0,12 điểm (+0,01%).

Rổ VN30 đã có 14 mã tăng/14 mã giảm cuối phiên sáng dù vài chục phút trước đó còn gần như đỏ toàn bộ. VN30-Index tăng 0,13% là tốt nhất trong các chỉ số nhóm vốn hóa, Midcap vẫn giảm 0,19%, Smallcap giảm 0,07%. Ngoài VPB và VIC, chỉ thêm VJC tăng 1,41%, SHB tăng 1,16% là đáng kể.

Dù vậy đa số cổ phiếu trong rổ VN30 cũng thể hiện nỗ lực phục hồi đáng khích lệ. 16 mã trong nhóm này đã phục hồi tối thiểu 1% so với giá thấp nhất. Nhóm trụ cũng khá tốt, ví dụ VHM tăng 1,32% so với đáy và vượt nhẹ tham chiếu 0,1%. VIC có pha đảo chiều biên độ lớn, tăng 2,34% so với đáy. FPT cũng tăng 1,09% và vượt tham chiếu 0,2%. CTG tuy còn đỏ 0,3% nhưng cũng đã lấy lại khoảng 1,02% so với mức thấp nhất…

Thanh khoản rổ blue-chips tương đối kém, chỉ khớp được 7.731 tỷ đồng, giảm gần 47% so với sáng hôm qua. Nhìn từ góc độ tích cực thì giá phục hồi và thanh khoản kém như vậy phản ánh áp lực bán không còn mạnh nữa.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, thanh khoản sáng nay cũng giảm tới 48% khi chưa tính thỏa thuận. Độ rộng tại đáy VN-Index lúc 11h05 ghi nhận 61 mã tăng/229 mã giảm, kết phiên có 124 mã tăng/174 mã giảm. Điều này cho thấy dù VN-Index những phút cuối tuy có được trụ kéo lên, nhưng cũng giúp khá nhiều cổ phiếu đổi màu giá thành công.

Mặt khác, trong số 174 mã còn đỏ, chỉ có 65 mã giảm quá 1%. Đây là một kết quả tốt khi nhìn vào lúc giá thấp nhất, VN-Index có tới 172 cổ phiếu giảm quá 1%. Độ rông chưa đủ tốt một phần vì cổ phiếu phải trải qua hành trình “bù giá” ở phần đỏ.

Hiện tại không nhiều cổ phiếu xuất hiện sức ép thực sự mạnh, tất cả đều đã phục hồi với biên độ khác nhau. Dẫn đầu về thanh khoản ở nhóm giảm sâu nhất đang là HPG với 1.152,7 tỷ đồng, giá giảm 1,38%; VIX với 628,9 tỷ, giá giảm 3,58%; NKG với 272,4 tỷ, giá giảm 2,2%; KBC với 167,1 tỷ, giá giảm 1,15%; HSG với 163,4 tỷ, giá giảm 3%; VSC với 134,3 tỷ, giá giảm 2,43%. Nhóm này cũng đã hồi lại 1% tới 2% so với đáy thấp nhất phiên.

Ở chiều tăng, do nhịp hồi cũng mới xảy ra ít phút cuối nên biên độ tăng không đáng kể. Toàn sàn HoSE chỉ có 42 mã tăng trên 1%, trong đó 8 mã khớp quá ngưỡng trăm tỷ đồng thanh khoản là VPB tăng 2,56%, SHB tăng 1,16%, DBC tăng 5,02%, DXG tăng 2%, VJC tăng 1,41%, VCI tăng 2,79%, GEX tăng 1% và GMD tăng 1,51%.

Nhà đầu tư nước ngoài lại đi ngược dòng, hôm qua khi thị trường rơi sâu khối này mua ròng. Sáng nay thị trường hồi, khối ngoại lại bán ròng 756,5 tỷ đồng trên HoSE. Không phải khối này tăng bán, thậm chí mức bán còn giảm 17% so với sáng hôm qua. Mức ròng tăng cao là do khối này giảm mạnh chiều mua tới 47%. Các cổ phiếu bị bán ròng lớn là HPG -279 tỷ, SSI -188,6 tỷ, MBB -90,4 tỷ, NKG -63 tỷ, KBC -62,8 tỷ. Phía mua ròng có VPB +116 tỷ, DBC +51, 3tỷ, VJC +50,7 tỷ, VIX +41,1 tỷ.

Phiên phục hồi sáng nay có thanh khoản giảm đột biến có thể là một tín hiệu tích cực, vì áp lực cung đã suy yếu. Tuy vậy biên độ phục hồi còn quá kém, cho thấy bên mua cũng không nhiệt tình. Đây có thể là phiên thăm dò cung cầu và chưa có kết quả rõ ràng, vì rất có thể áp lực bán sẽ lại tăng lên khi lượng hàng ngắn hạn thua lỗ lần lượt về. Tuy VN-Index mới giảm hai phiên nhưng cổ phiếu thì đa số có đỉnh cao từ nhiều ngày trước nên mức lỗ lớn hơn nhiều so với chỉ số.