VN-Index có thể giảm 10% khi gãy ngưỡng hỗ trợ quan trọng?

Với những tín hiệu kỹ thuật khác như RSI phân kỳ, MACD có tín hiệu giao cắt, giai đoạn hiện tại có thể bước vào nhịp chỉnh 5-10%, với xác nhận là những phiên gãy ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Nhận định về diễn biến thị trường sau phiên rơi 42 điểm, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), cho rằng thị trường vừa qua đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, VN-Index đã tăng khoảng 32% so với đầu năm, còn so với đáy thì chỉ số của sàn HoSE đã tăng hơn 50%.

Do đó, đến một giai đoạn nhất định, đặc biệt sau giai đoạn tăng mạnh như vậy, VN-Index đã chạm các ngưỡng cản quan trọng. Tuần trước, chỉ số của sàn HoSE đã chạm vùng 1.700 điểm.

Về cơ bản, khi VN-Index chạm những vùng kháng cự cao, đặc biệt những mốc chỉ số mới, đà tăng thường có dấu hiệu chững lại hoặc một vài nhịp chỉnh trước khi tìm bứt phá được mốc cao mới.

Ảnh hưởng thứ hai là hiệu ứng nghỉ lễ. Giai đoạn vừa qua khi thị trường tăng rất mạnh, đi cùng với đó là thanh khoản cũng rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, đến tuần cuối tháng 8 và đầu tháng 9 khi chúng ta có giai đoạn nghỉ lễ dài, thanh khoản có dấu hiệu chậm lại, giảm rất rõ so với thời điểm đỉnh thanh khoản tuần thứ 3 của tháng 8.

Do đó, đây là tín hiệu cho thấy tại những vùng cao của chỉ số, dòng tiền đã có dấu hiệu chậm lại khi nhà đầu tư có sự thận trọng nhất định, chờ đón hàng loạt thông tin quan trọng trong tháng 9, như thông tin Fed hạ lãi suất, nâng hạng hay những chỉ số vĩ mô quan trọng.

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài giai đoạn gần đây cũng bán ròng rất mạnh, riêng tháng 8 là hơn 29.000 tỷ đồng. Còn tính chung từ đầu năm, nhóm này bán ròng hơn 80.000 tỷ đồng.

Kết hợp với những tín hiệu khác như tỷ giá, những thông tin này đã tạo ra hiệu ứng tâm lý chững lại và chờ đợi với nhà đầu tư. Áp lực ngắn hạn với xu hướng chốt lời là hiện tượng hoàn toàn bình thường.

Thực tế, tính tới hiện tại, VN-Index chỉ mới điều chỉnh khoảng 3% so với mức cao nhất.

"Trong ngắn hạn, tôi nghĩ tín hiệu điều chỉnh đang diễn ra nhưng nhà đầu tư không nên quá lo lắng, đây có thể là nhịp chỉnh kỹ thuật trong một pha tăng dài hơn của chỉ số. Dù vậy, nói thế này không có nghĩa là chúng ta chủ quan. Tôi nghĩ nhà đầu tư giai đoạn này cần theo dõi kỹ chỉ số và thanh khoản, đặc biệt là các vùng hỗ trợ quan trọng như 1.630 hay 1.600 điểm.

Trong trường hợp VN-Index đóng nến dưới vùng này, nhà đầu tư nên thận trọng chờ đợi giải ngân ở những vùng hỗ trợ thấp hơn", ông Sơn nhận định.

Đến thời điểm hiện tại, những tín hiệu rung lắc diễn ra khá tương đồng với những dự báo trước đó. Để chuyển pha từ một nhịp điều chỉnh thông thường sang một nhịp chỉnh mạnh, điều đầu tiên xác nhận là chỉ số để mất các chỉ báo kỹ thuật quan trọng, như đường MA21 hay một cặp quan trọng là MA9-26.

Có những mốc quan trọng ở khu vực này là 1.620 và 1.600 điểm. Nếu thị trường để mất những mốc này, khả năng điều chỉnh mạnh có thể xảy ra ngay sau đó.

Thời điểm hiện tại, đây là giai đoạn rất nhạy cảm, chúng ta nên thận trọng quan sát. Với diễn biến mới trong phiên cuối tuần trước và phiên hôm nay, vẫn chưa chắc chắn Vn-Index đã rơi vào một nhịp chỉnh sâu. Tuy nhiên, với những tín hiệu kỹ thuật khác như RSI phân kỳ, MACD có tín hiệu giao cắt, giai đoạn hiện tại có thể bước vào nhịp chỉnh 5-10%, với xác nhận là những phiên gãy ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Về kinh nghiệm giải ngân sau mỗi lần thị trường điều chỉnh, theo ông Sơn, điều đầu tiên là nhà đầu tư phải đọc đồ thị và theo dõi diễn biến chỉ số trên bảng giá. Trong một pha điều chỉnh, nếu là điều chỉnh trong phiên và một số phiên, thị trường thường giảm biên độ 2-5% và xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật. Tuy nhiên trong giai đoạn này thì nhà đầu tư nên quan sát thêm.

Nhà đầu tư có thể theo dõi các chỉ báo kỹ thuật, như RSI, MA, MACD và tìm các vùng hỗ trợ để theo dõi thị trường, tìm điểm giải ngân. Trong một xu hướng tăng luôn đi kèm các nhịp điều chỉnh, có thể nhanh hoặc điều chỉnh sâu, chúng ta nên lựa chọn các vùng giá hỗ trợ có thể giải ngân để theo dõi.

Sẽ rất khó để nhà đầu tư giải ngân đúng ngay vùng đáy, vì vậy chúng ta có thể giải ngân từ từ, khoảng 10-20% tại những vùng hỗ trợ gần. Khi các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu đảo chiều, xu hướng thị trường tích cực, nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng.