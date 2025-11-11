Xây dựng môi trường số an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Nhật Dương
11/11/2025, 15:46
Phụ nữ và trẻ em gái vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số như bị lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối bằng ngôn từ định kiến, xúc phạm hoặc bị gửi các hình ảnh, video, âm thanh có nội dung nhạy cảm, bắt cóc trực truyến…
Ngày 11/11/2025, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho rằng, kỷ nguyên số sẽ tạo ra cơ hội và môi trường học tập, làm việc linh hoạt, hiệu quả hơn, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực giáo dục, việc làm từ xa, tiếp cận dễ dàng hơn với cơ hội kinh doanh mà không bị giới hạn về địa lý, cân bằng tốt hơn giữa công việc xã hội và gia đình.
Đây cũng là điều kiện để phụ nữ tham gia tiếng nói và tạo mạng lưới kết nối giúp họ mở rộng nhận thức, thay đổi phương thức làm việc, khẳng định tốt hơn vai trò, vị thế của mình trong công việc và cuộc sống.
Bên cạnh những cơ hội, quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra những nguy cơ, thách thức. Phụ nữ và trẻ em gái vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số như dễ bị lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối bằng ngôn từ định kiến, xúc phạm hoặc bị gửi các hình ảnh, video, âm thanh có nội dung nhạy cảm, tống tiền, bắt nạt, bắt cóc trực truyến…
Theo Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, kỷ nguyên số mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro mới.
Trên toàn cầu, gần 1 trong 3 phụ nữ từng trải qua bạo lực thể chất hoặc tình dục ít nhất một lần trong đời, thường do bạn tình gây ra. Tương tự, bạo lực trên mạng đang gia tăng.
Tại Việt Nam, trong những năm qua, 23% trẻ em hoặc cứ 1 trong 4 trẻ em sử dụng internet ở Việt Nam vô tình gặp phải hình ảnh hoặc video có nội dung tình dục trong năm vừa qua, và 14% chủ động tìm xem. Gần 2% thanh thiếu niên lớn tuổi cho biết từng được đề nghị tiền hoặc quà để gửi hình ảnh nhạy cảm, và 1% bị chia sẻ hình ảnh cá nhân mà không có sự đồng ý.
“Những con số này không chỉ là dữ liệu thống kê, mà là những cuộc đời thật đang bị ảnh hưởng bởi bạo lực, bóc lột và đe dọa trên mạng. Đằng sau mỗi con số là một bé gái, bé trai hoặc một người phụ nữ, những người có quyền được sống an toàn, được tôn trọng và được bảo vệ nhân phẩm”, bà Pauline Tamesis chia sẻ.
Bên cạnh đó, vấn nạn bóc lột tình dục trẻ em trên mạng và bạo lực giới trên không gian số là những mắt xích trong chuỗi hành vi gây hại, đòi hỏi sự phối hợp hành động, lấy người bị bạo lực và trẻ em làm trung tâm, cùng với các dịch vụ chuyên biệt và cơ chế trách nhiệm chung.
Nhằm tăng cường thực hiện bình đẳng giới và đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên chuyển đổi số, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết Bộ này đã ban hành các kế hoạch chuyển đổi số để triển khai nhiều biện pháp, chính sách ứng dụng công nghệ số trong quá trình thực thi công vụ, đảm bảo an sinh xã hội, tăng năng lực phục vụ người dân, đồng thời cũng tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành.
Thứ trưởng cũng mong muốn các Bộ, ngành liên quan và địa phương cùng tăng cường nguồn lực, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các nội dung, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và hành động về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số.
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hằng năm. Ngay sau Lễ phát động sẽ diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động do các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương tổ chức trên phạm vi cả nước.
Ngày 11/11, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã trao số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng tới Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương...
Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề sẽ được trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2026. Mức này cũng áp dụng cho người làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…
Từ ngày 1/1/2026, các xã, phường của Hà Nội sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng I và II, tương ứng lần lượt 5,31 triệu đồng và 4,73 triệu đồng/tháng; TP. HCM áp dụng lương tối thiểu vùng I, II, III. Chỉ có 3 tỉnh là Quảng Ninh, Tây Ninh và Đồng Nai áp dụng đủ cả 4 vùng lương…
Với mức lương tối thiểu vùng bình quân cả nước hiện nay hơn 4 triệu đồng, mới tạm đủ để duy trì cuộc sống của một người lao động. Trong bối cảnh mức sinh thay thế tiếp tục giảm, đại biểu Quốc hội kiến nghị cần thay đổi bằng mức lương đủ sống, để một người đi làm nuôi được một con…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: