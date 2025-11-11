Xây dựng môi trường số an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái

Phụ nữ và trẻ em gái vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số như bị lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối bằng ngôn từ định kiến, xúc phạm hoặc bị gửi các hình ảnh, video, âm thanh có nội dung nhạy cảm, bắt cóc trực truyến…

Ngày 11/11/2025, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho rằng, kỷ nguyên số sẽ tạo ra cơ hội và môi trường học tập, làm việc linh hoạt, hiệu quả hơn, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực giáo dục, việc làm từ xa, tiếp cận dễ dàng hơn với cơ hội kinh doanh mà không bị giới hạn về địa lý, cân bằng tốt hơn giữa công việc xã hội và gia đình.

Đây cũng là điều kiện để phụ nữ tham gia tiếng nói và tạo mạng lưới kết nối giúp họ mở rộng nhận thức, thay đổi phương thức làm việc, khẳng định tốt hơn vai trò, vị thế của mình trong công việc và cuộc sống.

Bên cạnh những cơ hội, quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra những nguy cơ, thách thức. Phụ nữ và trẻ em gái vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số như dễ bị lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối bằng ngôn từ định kiến, xúc phạm hoặc bị gửi các hình ảnh, video, âm thanh có nội dung nhạy cảm, tống tiền, bắt nạt, bắt cóc trực truyến…

Theo Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, kỷ nguyên số mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro mới.

Trên toàn cầu, gần 1 trong 3 phụ nữ từng trải qua bạo lực thể chất hoặc tình dục ít nhất một lần trong đời, thường do bạn tình gây ra. Tương tự, bạo lực trên mạng đang gia tăng.

Tại Việt Nam, trong những năm qua, 23% trẻ em hoặc cứ 1 trong 4 trẻ em sử dụng internet ở Việt Nam vô tình gặp phải hình ảnh hoặc video có nội dung tình dục trong năm vừa qua, và 14% chủ động tìm xem. Gần 2% thanh thiếu niên lớn tuổi cho biết từng được đề nghị tiền hoặc quà để gửi hình ảnh nhạy cảm, và 1% bị chia sẻ hình ảnh cá nhân mà không có sự đồng ý.

“Những con số này không chỉ là dữ liệu thống kê, mà là những cuộc đời thật đang bị ảnh hưởng bởi bạo lực, bóc lột và đe dọa trên mạng. Đằng sau mỗi con số là một bé gái, bé trai hoặc một người phụ nữ, những người có quyền được sống an toàn, được tôn trọng và được bảo vệ nhân phẩm”, bà Pauline Tamesis chia sẻ.

Bên cạnh đó, vấn nạn bóc lột tình dục trẻ em trên mạng và bạo lực giới trên không gian số là những mắt xích trong chuỗi hành vi gây hại, đòi hỏi sự phối hợp hành động, lấy người bị bạo lực và trẻ em làm trung tâm, cùng với các dịch vụ chuyên biệt và cơ chế trách nhiệm chung.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025.

Nhằm tăng cường thực hiện bình đẳng giới và đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên chuyển đổi số, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết Bộ này đã ban hành các kế hoạch chuyển đổi số để triển khai nhiều biện pháp, chính sách ứng dụng công nghệ số trong quá trình thực thi công vụ, đảm bảo an sinh xã hội, tăng năng lực phục vụ người dân, đồng thời cũng tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành.

Thứ trưởng cũng mong muốn các Bộ, ngành liên quan và địa phương cùng tăng cường nguồn lực, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các nội dung, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và hành động về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số.