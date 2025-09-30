Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Thương hiệu xanh

Kết nối bảo tồn rừng với phát triển du lịch sinh thái, chinh phục "nóc nhà Quảng Trị" Pa Thiên- Voi Mẹp

Nguyễn Thuấn

30/09/2025, 09:22

Quảng Trị khởi động khai thác thử nghiệm tuyến trekking Pa Thiên - Voi Mẹp, đặt mục tiêu song hành giữa khai thác du lịch sinh thái bền vững và gìn giữ cảnh quan, đa dạng sinh học tại khu rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Đỉnh Voi Mẹp có độ cao trên 1.800 m so với mực nước biển, đây là đỉnh núi cao nhất tỉnh Quảng Trị.
Đỉnh Voi Mẹp có độ cao trên 1.800 m so với mực nước biển, đây là đỉnh núi cao nhất tỉnh Quảng Trị.

Ngày 25/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị công bố đề án khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch trekking Pa Thiên - Voi Mẹp và ra mắt đội hỗ trợ thử nghiệm. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình đưa “nóc nhà Quảng Trị” trở thành điểm đến du lịch sinh thái và mạo hiểm hấp dẫn.

HAI TUYẾN TREKKING THỬ NGHIỆM

Đỉnh Voi Mẹp, còn có tên gọi Tá Linh Sơn, cao trên 1.800 m so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất của Quảng Trị. Khu vực này được bao phủ bởi hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, cảnh quan hùng vĩ, giàu tiềm năng để phát triển du lịch trải nghiệm và khám phá.

Sau thời gian nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục pháp lý và khảo sát thực địa, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cùng Công ty TNHH Samuer đã chính thức xây dựng đề án khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch trekking Pa Thiên - Voi Mẹp.

Ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty TNHH Samuer, cho biết dự án không chỉ nhằm tạo ra một sản phẩm du lịch đặc thù, giúp du khách trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch phía Nam Quảng Trị, đồng thời mở ra cơ hội sinh kế mới cho người dân địa phương.

Ngắm trọn vẹn núi rừng Tây Nam Quảng Trị với những cánh quạt điện gió trên đỉnh Voi Mẹp.
Ngắm trọn vẹn núi rừng Tây Nam Quảng Trị với những cánh quạt điện gió trên đỉnh Voi Mẹp.

Theo đề án, sản phẩm du lịch sinh thái trekking Pa Thiên - Voi Mẹp có hai chương trình tham quan. Tour 2 ngày 1 đêm với lộ trình 6,5 km, đưa khách đi từ cửa rừng qua bãi đá mới, đỉnh Pa Thiên và chinh phục đỉnh Voi Mẹp. Tour 3 ngày 2 đêm có lộ trình 8,8 km, cũng khởi hành từ cửa rừng và kết thúc tại đỉnh Voi Mẹp, song hành trình dài hơn, phù hợp với những du khách muốn có trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Cả hai tour đều xuất phát từ xã Hướng Phùng, đi qua ba tiểu khu thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Để đảm bảo an toàn và chất lượng trải nghiệm, mỗi tour chỉ đón tối đa 25 khách, giới hạn không quá hai đoàn mỗi ngày.

Trước đó, ngày 4/9, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Samuer để triển khai khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch sinh thái “Trekking đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp, chinh phục nóc nhà Quảng Trị”. Theo hợp đồng, Samuer được thuê môi trường rừng tại ba điểm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa với tổng diện tích hơn 24 ha.

Trong đó, điểm Pa Thiên rộng khoảng 3,5 ha, điểm Bãi đá mới rộng 1,5 ha, nằm ở độ cao 1.598 m với tầm nhìn bao quát về phía đỉnh Voi Mẹp. Đây là nơi du khách có thể chiêm ngưỡng thảm thực vật đa dạng như hoa đỗ quyên, hoa chuông, cùng những con suối xanh mát len lỏi dưới tán rừng. Điểm Voi Mẹp rộng khoảng 20 ha, nằm tại độ cao trên 1.800 m, được ví như “nóc nhà Quảng Trị” với cảnh quan hùng vĩ.

GẮN DU LỊCH VỚI SINH KẾ CỘNG ĐỒNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Một trong những điểm nhấn tại hội nghị là việc Công ty TNHH Samuer ký biên bản hợp tác với đội hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm du lịch. Khoảng 20 thanh niên người Vân Kiều sẽ tham gia đồng hành cùng các đoàn khách trong hành trình trekking. Họ vừa là người dẫn đường, vừa là cầu nối để du khách khám phá bản sắc văn hóa Vân Kiều.

Hoạt động này được đánh giá là giải pháp gắn kết giữa khai thác du lịch với sinh kế cộng đồng, giúp người dân bản địa có thêm nguồn thu nhập, đồng thời góp phần quảng bá nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng núi phía Tây Nam Quảng Trị.

Đỉnh Voi Mẹp có quang cảnh tuyệt đẹp với hệ sinh thái đa dạng.
Đỉnh Voi Mẹp có quang cảnh tuyệt đẹp với hệ sinh thái đa dạng.

Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, ông Trương Quang Trung, nhấn mạnh hoạt động du lịch sinh thái phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bảo tồn. Việc khai thác không được làm ảnh hưởng đến rừng, hệ sinh thái, đa dạng sinh học cũng như đời sống cộng đồng địa phương. Mục tiêu quan trọng là phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn liền với bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa, đồng thời tạo việc làm và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

“Đây là sản phẩm du lịch sinh thái thử nghiệm đầu tiên của đơn vị, mở ra bước khởi đầu quan trọng trong việc gắn kết giữa công tác quản lý, bảo vệ rừng với phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm này sẽ góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên Quảng Trị đến với du khách trong và ngoài nước”, ông Trung chia sẻ.

Sự kiện công bố đề án khai thác thử nghiệm sản phẩm trekking Pa Thiên - Voi Mẹp đánh dấu nỗ lực mới của Quảng Trị trong chiến lược phát triển du lịch sinh thái. Với tiềm năng cảnh quan đặc sắc và cách tiếp cận bền vững, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến thu hút du khách yêu thích khám phá, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường và văn hóa địa phương.

