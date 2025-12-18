Quảng Trị tính toán “mắt xích” mới cho Cụm năng lượng xanh tuần hoàn

Trong lộ trình thúc đẩy kinh tế xanh và chuyển dịch năng lượng, Quảng Trị đang xem xét đề xuất nghiên cứu Cụm năng lượng xanh tuần hoàn – mô hình tích hợp nhiều loại hình năng lượng tái tạo, được kỳ vọng mở ra dư địa tăng trưởng mới cho địa phương...

Chiều ngày 17/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến, chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Năng lượng sạch Việt Nam để nghe doanh nghiệp trình bày đề xuất nghiên cứu Dự án Cụm năng lượng xanh tuần hoàn Quảng Trị.

MÔ HÌNH TÍCH HỢP, HƯỚNG TỚI CHU TRÌNH KHÉP KÍN

Tại đây, doanh nghiệp đã giới thiệu khái quát định hướng đầu tư, quy mô cũng như các giải pháp triển khai dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đề xuất, Cụm năng lượng xanh tuần hoàn được nghiên cứu theo mô hình tích hợp nhiều nguồn năng lượng tái tạo, hướng đến tối ưu hóa nguồn lực, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà Quảng Trị đang theo đuổi.

Đại diện Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Năng lượng sạch Việt Nam cho biết, dự án không chỉ tập trung vào sản xuất điện mà còn chú trọng liên kết các khâu lưu trữ, chuyển đổi và sử dụng năng lượng. Việc xây dựng một chu trình năng lượng khép kín được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Theo thông tin tại buổi làm việc, Cụm năng lượng xanh tuần hoàn được xây dựng trên nền tảng liên kết giữa các nguồn sản xuất điện tái tạo với các công nghệ lưu trữ và chuyển đổi năng lượng hiện đại. Trong đó, thủy điện tích năng và sản xuất hydro xanh được xác định là những hợp phần quan trọng, đóng vai trò “bộ đệm” giúp cân bằng hệ thống, nâng cao hiệu quả vận hành và tận dụng tối đa nguồn năng lượng sạch.

Đại diện doanh nghiệp trình bày định hướng đầu tư

Trước đó, ngày 10/4/2024, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư năng lượng sạch Việt Nam đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cho phép nghiên cứu, khảo sát Dự án Cụm năng lượng xanh tuần hoàn. Trên cơ sở đề xuất này, đến ngày 29/7/2024, UBND tỉnh đã chấp thuận cho doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu một số hạng mục chính của dự án.

Các nội dung được phép nghiên cứu gồm: Nhà máy thủy điện tích năng với công suất dự kiến từ 300 đến 400 MW; Nhà máy điện mặt trời quy mô khoảng 800 đến 1.000 MWp; Nhà máy sản xuất hydro xanh công suất từ 200 đến 300 MW; hệ thống lưới truyền tải điện phục vụ dự án và nghiên cứu phát triển điện gió tại khu vực hồ tích năng. Thời gian nghiên cứu được xác định là 18 tháng và toàn bộ kinh phí do nhà đầu tư tự bảo đảm.

Doanh nghiệp cho biết trong quá trình triển khai nghiên cứu, đơn vị sẽ tập trung đánh giá kỹ các yếu tố về điều kiện tự nhiên, khả năng kết nối hạ tầng, hiệu quả kinh tế – kỹ thuật cũng như các tác động môi trường. Đây được xem là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án đầu tư khả thi, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất và các quy định pháp luật hiện hành.

ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ NHÀ DOANH NGHIỆP NHƯNG ĐẶT YÊU CẦU CHẶT CHẼ

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đánh giá cao ý tưởng và cách tiếp cận của dự án, đặc biệt là định hướng phát triển năng lượng xanh gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn. Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh rằng đây là hướng đi phù hợp với chủ trương của Trung ương cũng như định hướng phát triển dài hạn của Quảng Trị trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định quan điểm xuyên suốt của tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong khuôn khổ quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án có tính khả thi, hiệu quả sớm được triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý doanh nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và phương án đầu tư, làm rõ các nội dung liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất, mặt nước, rừng cũng như các yếu tố môi trường.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện thủ tục, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét các đề xuất theo đúng thẩm quyền. Việc phối hợp cần được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.

Ông Tiến cũng yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư năng lượng sạch Việt Nam rà soát kỹ lưỡng các căn cứ pháp lý, đánh giá đầy đủ tác động tổng thể của dự án, nhất là những vấn đề liên quan đến môi trường, tài nguyên và đời sống người dân tại khu vực dự kiến triển khai. Theo ông "đây được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm dự án khi đi vào thực hiện không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo ra giá trị xã hội thiết thực cho địa phương".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp sớm hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trong đó làm rõ quy mô từng hạng mục, phương án sử dụng đất, mặt nước, rừng và các yếu tố môi trường liên quan.

Về phía các sở, ngành của tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp tục chủ động phối hợp, hướng dẫn, tham mưu UBND tỉnh xem xét trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, song vẫn phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.