Sự kiện được đánh giá là hoạt động lớn nhất trong năm của các ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ chính thức khai mạc vào ngày 04-05/12/2025, tại Hội trường A - WTC EXPO, số A19 đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh...

Chương trình do Hiệp hội Công nghệ hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh (HASI) phối hợp cùng các Tập đoàn Becamex, WTC Bình Dương, Ban quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp TP.Hồ Chí Minh (HEPZA), Hiệp hội Doanh nghiệp các Khu công nghiệp TTP.Hồ Chí Minh (HBA), ITPC và Thaco Industries tổ chức, diễn ra từ 09h00 đến 17h00 trong hai ngày.

TẠO KẾT NỐI SÂU TRONG ỨNG DỤNG CHUỖI

Sự kiện dự kiến ​​sẽ có sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, 60 khu công nghiệp cùng hơn 3.000 khách tham quan. Đây là con số ấn tượng, phản ánh sức hút và tầm quan trọng của chương trình đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà tư vấn quan tâm đến lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Với chủ đề “Kết nối chuỗi giá trị - Phát triển công nghiệp bền vững” và thông điệp “Tự lực - Tự cường - Tôn vinh doanh nghiệp Việt”, sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khẳng định năng lực nội tại và tinh thần đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tôn vinh những giải pháp và sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, thể hiện khát vọng tự chủ công nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp khẳng định vị trí, năng lực cạnh tranh và tiềm năng phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Một trong những mục tiêu quan trọng của sự kiện đã tạo ra những kết nối sâu sắc giữa doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ với các nhà sản xuất đầu chuỗi, đối tác FDI, nhà tư vấn, tập đoàn sản xuất và các khu công nghiệp trong nước. Từ đó mở rộng cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại và hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đặc biệt, trong sự kiện đau khổ này, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh CEO đề xuất với sự tham gia của hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý. Đây là diễn đàn để các CEO trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ định hướng phát triển và bàn về các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRỌNG ĐIỂM

Trong bối cảnh công nghiệp Việt Nam đang tăng tốc chuyển mình theo hướng xanh, thông minh và bền vững, "Triển lãm - Diễn đàn về Công nghiệp hỗ trợ và Hội nghị Kết nối cung cầu chuỗi cung ứng 2025" được xác định là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư quan trọng trong năm nay của TP.Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động phong phú như Hội nghị kết nối cung - cầu, các buổi gỡ rối kết nối doanh nghiệp B2B, Triển lãm và Hội nghị về công nghiệp hỗ trợ. Sự kiện sẽ tổ chức lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, chuyên gia kinh tế và đại diện doanh nghiệp chuyên ngành đầu tiên để thảo luận về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi xanh, chuẩn hóa sản xuất, ứng dụng tự động hóa và công nghệ số.

Nội dung này không chỉ có ý nghĩa chuyên ngành mà còn mang tính thực tiễn cao, góp phần hoàn thiện hệ thống sinh thái công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Điểm đáng chú ý là sự kiện diễn ra song song với Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu ICF 2025 - Thành phố Thông minh Bình Dương, từ ngày 02-04/12/2025, với sự tham gia của hơn 500 khách quốc tế và hàng trăm doanh nghiệp trong nước. Sự kết hợp này sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhà đầu tư, doanh nghiệp và lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước đến tham quan và kết nối tại khu vực triển lãm công nghiệp hỗ trợ.

"Triển lãm - Diễn đàn về Công nghiệp hỗ trợ và Hội nghị Kết nối cung chuỗi cung ứng 2025" được thiết kế theo mô hình "ba trong một", kết hợp khu vực trưng bày sản phẩm, Hội nghị kết nối cung - cầu và Diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ trong cùng một không gian. Thiết kế này giúp đại biểu và khách mời thuận lợi trong việc chuyển, tăng cường giao lưu, hợp tác và tìm kiếm, kết nối với các đối tác một cách hiệu quả nhất.

Sự kiện tổ chức của công ty được phân phối chặt chẽ giữa các tập đoàn và đơn vị xúc tiến lớn với hoạt động quảng bá trước - trong - sau sự kiện. Đặc biệt, Tập đoàn Becamex đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối mạng lưới doanh nghiệp dữ liệu và khu công nghiệp phía Nam, góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng và giá trị xúc tiến của chương trình.