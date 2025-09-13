Thứ Bảy, 13/09/2025

Kết nối quá khứ, xây dựng tương lai

Chu Khôi

13/09/2025, 17:54

Trong suốt hơn 25 năm qua, Pháp đã tích cực hỗ trợ sự phát triển của các bảo tàng tại Việt Nam, từ Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội cho đến các chương trình bảo tồn di sản văn hóa...

Đoàn chuyên gia từ Bảo tàng Ký ức chiến tranh Caen (Pháp) chụp ảnh lưu niệm trước Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Việt Nam). Ảnh Viện Pháp tại Việt Nam.
Đoàn chuyên gia từ Bảo tàng Ký ức chiến tranh Caen (Pháp) chụp ảnh lưu niệm trước Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Việt Nam). Ảnh Viện Pháp tại Việt Nam.

Trong các ngày từ 7 - 11/9/2025, đoàn chuyên gia từ Bảo tàng Ký ức chiến tranh Caen (Pháp) đã đến thăm và làm việc với Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Việt Nam). Mục tiêu của chuyến công tác là hỗ trợ hiện đại hóa các tuyến tham quan của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời tiến hành công tác sưu tầm tài liệu phục vụ cho các triển lãm trong tương lai.

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia mà còn mở ra cơ hội để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tàng học, thiết kế trưng bày và bảo tồn di sản văn hóa.

Trong suốt hơn 25 năm qua, Pháp đã tích cực hỗ trợ sự phát triển của các bảo tàng tại Việt Nam, từ Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội cho đến các chương trình bảo tồn di sản văn hóa. Sự kiện sắp tới tại Điện Biên Phủ sẽ là một cơ hội để các chuyên gia từ hai bên gặp gỡ, trao đổi và cùng nhau xây dựng một dự án đổi mới trưng bày, nhằm truyền tải lịch sử đến các thế hệ mai sau.

Các chuyên gia Bảo tàng Ký ức chiến tranh Caen (Pháp) tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh Viện Pháp tại Việt Nam.
Các chuyên gia Bảo tàng Ký ức chiến tranh Caen (Pháp) tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh Viện Pháp tại Việt Nam.

Đoàn chuyên gia Pháp do ông Clément Fabre, giảng viên chính về lịch sử đương đại tại Trường Đại học Paris-Est Créteil dẫn đầu. Ông là một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực lịch sử thuộc địa và đế quốc, đồng thời là cố vấn đặc biệt của Tổng giám đốc Bảo tàng Ký ức chiến tranh Caen. 

Mục tiêu của chuyến công tác này là hỗ trợ hiện đại hóa các tuyến tham quan của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời tiến hành công tác sưu tầm tài liệu phục vụ cho các triển lãm trong tương lai. Các chuyên gia sẽ tổ chức các hội thảo về phương pháp làm việc, đánh giá hiện trạng các tuyến tham quan và thảo luận về các bước tiếp theo trong hợp tác.

Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn, mà còn thể hiện mong muốn chung của Pháp và Việt Nam trong việc đối thoại về lịch sử chung của hai dân tộc. Quan hệ hợp tác giữa Bảo tàng Ký ức chiến tranh Caen và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ góp phần tăng cường các mối liên kết văn hóa và học thuật, thúc đẩy việc truyền tải lịch sử tới các thế hệ trẻ và khuyến khích cách tiếp cận mang tính quốc tế đối với ký ức về các cuộc xung đột hiện đại.

Các chuyên gia Bảo tàng Ký ức chiến tranh Caen (Pháp) tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Các chuyên gia Bảo tàng Ký ức chiến tranh Caen (Pháp) tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo ông Kléber Arhoul, Tổng Giám đốc Bảo tàng Ký ức chiến tranh Caen, hai bảo tàng cùng chia sẻ một sứ mệnh quan trọng: nghiên cứu lịch sử các cuộc chiến tranh để suy ngẫm về những điều kiện của hòa bình. Ông nhấn mạnh rằng việc hợp tác này không chỉ là một nhiệm vụ đầy ý nghĩa mà còn là một cơ hội để củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Trận chiến Điện Biên Phủ, một mốc lịch sử quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với Pháp và thế giới, sẽ được nghiên cứu và chia sẻ trong bối cảnh hợp tác này. Sự kiện này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiến triển quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, đồng thời tạo ra một điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

Với sự tận tâm và chuyên nghiệp của các chuyên gia, hy vọng rằng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ ngày càng phát triển, khẳng định vai trò của mình trong công tác giáo dục lịch sử và văn hóa, đồng thời trở thành một địa chỉ đáng tin cậy cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử và ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ trong bối cảnh toàn cầu.

