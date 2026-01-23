Kết thúc 5 tuần tăng liên tiếp, ngưỡng cản 1900 điểm quá “rắn”?

Loạt trụ ngân hàng đổ đèo sâu hơn trong phiên chiều nay đã tạo sức ép đáng kể lên VN-Index, bất chấp VIC và VHM gắng sức bù đắp. Với độ rộng tiêu cực hơn nhiều so với phiên sáng và thanh khoản tăng vọt 39%, áp lực chủ động từ bên bán đã cầm trịch thị trường.

VN-Index đóng cửa giảm 0,63% tương đương mất 11,94 điểm. So với phiên sáng thì điểm số mất thêm không nhiều (chốt phiên sáng giảm 3,8 điểm) nhưng mặt bằng giá thấp hơn đáng kể. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE có 102 mã giảm quá 1% thì chiều nay là 168 mã. Không chỉ vậy, số mã giảm vượt 2% tăng từ 38 mã lên 94 mã.

Cùng với đó là giá trị khớp lệnh HoSE tăng 39% so với phiên sáng, lên mức 15.942 tỷ đồng. Rổ VN30 cũng tăng thanh khoản 44% lên 9.593 tỷ đồng. Rổ blue-chips này ghi nhận 20/30 cổ phiếu tụt giá sâu hơn buổi sáng, chỉ 9 mã cải thiện. Tổng hợp các yếu tố này xác nhận bên bán đã chủ động hạn giá xuống.

Nhóm ngân hàng chiều nay đồng loạt suy yếu: VCB giảm thêm 0,72% so với phiên sáng, đóng cửa mất 3,38%. BID giảm thêm 2,12%, chốt giảm 2,31% so với tham chiếu. CTG giảm thêm 1,52%, đóng cửa mất 2,26%. Nhóm ngân hàng có vốn nhà nước cao quay đầu giảm không phải là điều bất ngờ vì áp lực chốt lời đã có từ đầu tuần. Những phiên “co giật” trước đó chỉ là hiệu ứng của nhịp phân phối và đến hôm nay thì sức cầu đã suy yếu hẳn.

Do tác động lớn hơn từ nhóm ngân hàng, VIC và VHM đã không thể nâng đỡ được chỉ số hiệu quả. VIC có phiên chiều khá mạnh mẽ khi bật tăng thêm 1,53% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa tăng tổng cộng 2,67%. VJC là nhân tố bất ngờ khi leo lên kịch trần dù phiên sáng mới tăng 1,6%. Tiếc rằng sức ảnh hưởng của VJC khá hạn chế khi vốn hóa đứng gần chót nhóm VN30. Ngay cả VIC hay VHM cũng đã điều chỉnh sang tuần thứ 2 sau khi lập đỉnh cao lịch sử. Điều này khiến đỉnh 1900 điểm rất khó vượt thì sự đồng thuận đang ngày càng ít ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Rổ VN30 chiều nay không tốt khi sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với 19 mã tăng/8 mã tăng. Chỉ số đại diện rổ cũng giảm 0,22% khi ngoài ngân hàng, còn có FPT giảm 2,42%, VNM giảm 5,22%, GVR giảm 5,38%, GAS giảm 3,82%, PLX giảm 3,36%, BCM giảm 6,98%... Tuy chỉ số VN30-Index giảm nhẹ nhưng rổ này có tới 14 mã giảm quá 1%. Vì vậy nhìn từ góc độ danh mục cổ phiếu, trạng thái tổn thương vẫn là rất cao hôm nay.

VIC và VHM hồi giá cũng không gánh nổi sức nặng của nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, nguy cơ thua lỗ cũng cao không kém. Độ rộng sàn này cuối phiên chỉ có 81 mã tăng/251 mã giảm, trong đó 168 mã giảm quá 1%, chiếm 44,4% số lượng cổ phiếu có giao dịch. Không chỉ vậy, chỉ riêng nhóm giảm sâu nhất này cũng đã chiếm 57% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Như vậy nhìn từ cả góc độ xác suất cổ phiếu lẫn phân bổ dòng tiền, rủi ro thiệt hại cho nhà đầu tư vẫn rất cao.

Hoạt động của dòng tiền bắt đáy phiên này cũng khá thụ động. Dù giá giảm đáng kể so với phiên tích cực bất ngờ hôm qua nhưng phần lớn các lệnh mua vẫn chỉ là căng giá chờ đợi. Thống kê chỉ khoảng 31% số cổ phiếu xuất hiện mức hồi giá từ 1% trở lên so với đáy thấp nhất. Hầu hết những cổ phiếu chịu áp lực bán lớn nhất, thanh khoản cao nhất trong nhóm giảm vượt 1% đều có biên độ hồi nhỏ hoặc phải chốt ở giá thấp nhất. VCB, VNM, STB, VIX, FPT, VPB, BSR, CTG đều giao dịch cực lớn và hầu như không có phục hồi.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vốn rất mạnh hôm qua, đến hôm nay cũng suy yếu. Midcap giảm 1,31%, Smallcap giảm 1,03%. Loạt cổ phiếu lao dốc biên độ lớn như BSR giảm 6,98%, CII giảm 2,87%, GEX giảm 1,88%, POW giảm 6,08%, PVD giảm 5,15%, VSC giảm 3,1%... đều thanh khoản hàng trăm tỷ đồng mỗi mã.

Nhà đầu tư là điểm sáng hiếm hoi chiều nay khi đảo chiều mua ròng trở lại 510 tỷ đồng so với mức bán ròng 710 tỷ buổi sáng. Các cổ phiếu được mua ròng tốt là SBT +252,8 tỷ, TCX +159,4 tỷ, PLX +98,4 tỷ, ACB +91,4 tỷ, GMD +85,3 tỷ, BID +69,7 tỷ, SSI +68 tỷ, DGC +66,4 tỷ. Phía bán ròng có VCB -350,6 tỷ, VHM -169,4 tỷ, CTG -125,8 tỷ, VPB -88,1 tỷ, BST -76,6 tỷ.