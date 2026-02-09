Khả năng xuất hiện một nhịp hồi phục là không cao

Theo yếu tố mùa vụ, tháng 2 đang có xác suất tăng cao (80%) và hiệu suất bình quân đạt trên 2% (10 năm trở lại đây), tuy vậy yếu tố này đang bị đe dọa khi chỉ trong tuần đầu tháng 2 thị trường đã giảm trên 4%.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục với chỉ số Dow Jones lần đầu tiên vượt mốc 50.000 điểm, tăng +2,5% tuần vừa qua nhờ hưởng lợi từ sự dịch chuyển của dòng tiền từ cổ phiếu công nghệ sang các cổ phiếu giá trị có mức độ gắn bó cao với chu kỳ kinh tế. Trong khi, S&P 500 giảm -0,1% và Nasdaq giảm -1,8% do áp lực từ xu thế bán tháo cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Thị trường chứng khoán khu vực Châu Âu cũng tăng +1% trong tuần vừa qua dù Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp ngày 5/2. ECB giữ mức 2% lần thứ 5 liên tiếp, nhấn mạnh đường đi lãi suất khó đoán trong bối cảnh bất định thương mại và căng thẳng địa chính trị. Trong khi đó, BOE giữ nguyên lãi suất 3,75% trong bối cảnh lạm phát tại Anh tháng 12 ở mức 3,4% so với cùng kỳ và được dự báo sẽ giảm trong các tháng tới.

Đối với thị trường trong nước, chỉ số VN-Index điều chỉnh giảm tuần thứ 3 liên tiếp kể từ đỉnh 1.920 điểm, tổng mức giảm -163 điểm. Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.755,49 điểm, giảm -73,55 điểm (-4,02%) dưới áp lực từ nhóm cổ phiếu như: VIC, VCB, VHM, BID, VPL, … đã lấy đi của thị trường hơn 40 điểm. Cả tuần, chỉ số VN30 giảm -4,25% trong khi Midcap và Smallcap cũng giảm lần lượt -3,28% và -1,41%.

Nhận định thị trường, Chứng khoán MBS nhấn mạnh các nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng giảm của thị trường tuần qua bao gồm: Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo khi giá các kim loại quý đồng loạt lao dốc, bên cạnh đó là xu thế bán tháo cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Áp lực thanh khoản từ thị trường tiền tệ: Lãi suất liên ngân hàng qua đêm tăng vọt mạnh trong đầu tuần, đạt đỉnh 17,25%/năm vào ngày 3/2/2026, trước khi hạ nhiệt về mức khoảng 9,5–10%/năm hiện tại. Hiện tượng này phản ánh tình trạng căng thẳng thanh khoản tạm thời trong hệ thống ngân hàng, do chênh lệch tăng trưởng tín dụng – huy động và nhu cầu tiền mặt tăng cao trước Tết, gây tâm lý thận trọng trên thị trường chứng khoán.

Khối ngoại bán ròng mạnh: Trong những tuần gần đây, dòng vốn ngoại tiếp tục rút ra khỏi các thị trường châu Á (bao gồm Việt Nam), chịu ảnh hưởng từ đà tăng trở lại của đồng USD và làn sóng bán tháo trên thị trường kim loại quý.

Áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu vốn nhà nước chi phối: Sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, nhóm cổ phiếu này đang chịu lực bán chốt lời đáng kể, góp phần kéo chỉ số đi xuống.

Việc VN-Index thủng mốc 1.800 điểm đã kích hoạt tâm lý bán chủ động từ một bộ phận nhà đầu tư, làm gia tăng áp lực giảm điểm.

Tuy nhiên, các yếu tố tiêu cực trên đang tạm thời lấn át một số tín hiệu tích cực dài hạn đáng chú ý: Bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026 nhìn chung rất tích cực, thậm chí có thể nói là một trong những tháng khởi đầu năm mạnh mẽ nhất trong vài năm gần đây, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao (kỳ vọng 9–10% cả năm, thậm chí cao hơn). Động lực chính đến từ sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, niềm tin doanh nghiệp và sự quyết liệt điều hành ngay từ đầu năm.

Thông tư 08/2026/TT-BTC (ban hành ngày 3/2/2026) được đánh giá là mảnh ghép cuối cùng trong khung pháp lý, trực tiếp giải quyết các khuyến nghị kỹ thuật từ FTSE Russell. Thông tư này đã đáp ứng đầy đủ hai tiêu chí định tính quan trọng nhất mà FTSE Russell thường xuyên nhắc đến: chu kỳ thanh toán và thủ tục mở tài khoản, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường, hướng tới khả năng nâng hạng lên Secondary Emerging Market trong đợt đánh giá giữa kỳ sắp tới.

Theo phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt 9–10%, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số ở các quý tiếp theo.

Về các nhóm ngành và cổ phiếu: Nhóm cổ phiếu Dầu khí, Logistics, Bán lẻ, Dệt may, sản xuất và phân phối điện, Phân bón, … vẫn giữ được động lượng tích cực. Trong khi nhóm Chứng khoán dù có giảm nhưng không tạo đáy mới. Tín hiệu tiêu cực đến từ nhóm cổ phiếu Bất động sản dân cư khi để mất nền và tạo đáy mới. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng quốc doanh nhiều khả năng sẽ hồi phục (trả điểm) trong tuần sau khi đã có mức chiết khấu khá sâu như VCB (giảm -7,7%/tuần và giảm -17,4% từ đỉnh), CTG cũng đã giảm -14% từ đỉnh, trong khi BID vẫn giữ được vùng tái tích lũy.

Theo yếu tố mùa vụ, tháng 2 đang có xác suất tăng cao (80%) và hiệu suất bình quân đạt trên 2% (10 năm trở lại đây), tuy vậy yếu tố này đang bị đe dọa khi chỉ trong tuần đầu tháng 2 thị trường đã giảm trên 4%. Trong ngắn và trung hạn, VN-Index đã mất trung bình 20 và 50 ngày, đi vào vùng tích lũy kéo dài hơn 4 tháng cuối năm 2025. Vn-Index đang có vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.720 – 1.725 điểm, hỗ trợ trung hạn 1.700 điểm.

FiinGroup cho rằng đây là tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp của VN-Index, và khả năng xuất hiện một nhịp hồi phục rõ rệt tuần sau là không cao nếu không có yếu tố hỗ trợ mang tính "bất ngờ", trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn cận kề kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, khi tâm lý thận trọng và xu hướng hạ tỷ trọng thường chiếm ưu thế.

Chứng khoán Mirae Asset cũng cho rằng xu hướng dòng tiền có thể thận trọng hơn trước kỳ nghỉ Tết dài. Kỳ vọng sẽ có lực cầu tại vùng hỗ trợ 1700-1740 điểm. Về mặt định giá, P/E giảm mạnh về 15,8x nhờ vào mùa kết quả kinh doanh quý 4 tích cực. Thị trường đang giao dịch tại vùng chiết khấu hấp dẫn dưới mức trung bình dài hạn (17x), mở ra cơ hội tích lũy cho dòng tiền trung và dài hạn.