Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ phiên cuối tuần

Thanh khoản ba sàn đạt 38.000 tỷ đồng – con số không thấp, cho thấy lực thoát hàng diễn ra quyết liệt hơn là sự cạn cung. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 920 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1034.9 tỷ đồng.

Áp lực rút tiền trước kỳ nghỉ Tết đang đẩy thị trường vào trạng thái suy yếu rõ rệt. VN-Index kết phiên giảm thêm 27 điểm, lùi sâu về 1.755,49 điểm, tương ứng mất 1,52%. Độ rộng thị trường ở mức rất tiêu cực khi chỉ còn 55 mã tăng trong khi gần 300 cổ phiếu giảm giá, phản ánh tâm lý bán tháo lan rộng thay vì điều chỉnh cục bộ.

Các trụ từng nâng đỡ thị trường như VIC và VHM nhanh chóng hụt hơi. VHM và VRE đóng cửa dưới tham chiếu, còn VIC chỉ nhích nhẹ 0,68%, không đủ tạo điểm tựa tâm lý. Một vài mã lớn lác đác giữ được sắc xanh như MBB, LPB, GAS, BSR, GMD nhưng không thể xoay chuyển cục diện khi phần còn lại chìm trong áp lực xả hàng. VGC và KSV thậm chí rơi kịch sàn, cho thấy lực cung giá thấp gia tăng mạnh.

Nhóm ngân hàng – vốn được xem là “xương sống” của chỉ số – lại trở thành tâm điểm suy yếu. VCB giảm sâu 4,82%, mạnh hơn cả phiên trước; CTG mất 3,11%; VPB giảm 2,19%; HDB lùi 3,81%. Phần lớn các mã còn lại cũng chịu áp lực bán để thu tiền mặt trước kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày chỉ còn cách một tuần giao dịch.

Bất động sản không khá hơn khi BCM, KBC, KDH, DXG, NVL đồng loạt rớt mạnh. Mức giảm 3–4% xuất hiện dày đặc ở ACV, FOX, VGI, VPL; trong khi HPG, GVR, MWG, VEA cũng mất khoảng 2%.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dầu khí, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, HPG, STB, BSR, VNM, GAS, GMD, DCM, VSC, PVD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, VIC, HDB, ACB, FPT, VHM, CTG, VRE, GEX.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 923.0 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 972.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VCB, SHB, VIC, ACB, VHM, VRE, BAF, VCI, STB, DXG.

Phía bán rồng khớp lệnh: họ bán rồng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: MWG, MBB, VIX, SSI, CTG, TCB, HPG, VNM, FPT.

Tự doanh mua ròng 17.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 72.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, VGC, CTR, DCM, SZC, DPM, VCB, FRT, CTD, KDH. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, STB, FPT, VIC, VPB, EIB, ACB, DGC, TCB, SSI.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1830.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1934.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dầu khí Top bán ròng có MBB, SHB, STB, BSR, GAS, BAF, GMD, BVH, DPM, VNM. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VCB, FPT, CTG, HDB, SSI, VIX, PNJ, VIC, GEX, TCB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.469,9 tỷ đồng, tăng +49,7% so với phiên liền trước và đóng góp 8,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MSB, với gần 55,4 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 670,3 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Kho bãi, Vật liệu xây dựng & nội thất, trong khi giảm ở Bất động sản, Hóa chất, Thực phẩm, Phần mềm, Dệt may, Hàng không, Nhựa, cao su & sợi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.