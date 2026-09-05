Khải Hoàn Prime: Lễ ra quân ấn tượng tại Nam Sài Gòn

Với định vị độc đáo: “Kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn”, dự án Khải Hoàn Prime đã sẵn sàng bứt phá và xác lập dấu ấn mới trên thị trường bất động sản.
Khải Hoàn Prime Sales Gallery
Địa chỉ: 1578 Lê Văn Lương, phường Hiệp Phước, TP.HCM
Website: https://khaihoanprime.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanprime
Sau hơn ba thập kỷ định hình miền sống thượng lưu của Hà Nội, Ciputra đang bước vào một chu kỳ mới với sự xuất hiện của loạt dự án cao tầng quy mô lớn, trong bối cảnh quy hoạch và hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây liên tục được hoàn thiện.
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Trong bất động sản, tích hợp nhiều chức năng trong cùng một dự án không còn là điều mới.
Nếu không phân loại dự án để áp dụng cơ chế tín dụng phù hợp, việc nới tín dụng bất động sản có thể làm gia tăng rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Ngược lại, siết tín dụng đồng loạt có thể khiến những dự án đang thiếu vốn ở giai đoạn hoàn thiện rơi vào tình trạng đình trệ, biến thành tài sản dở dang và cuối cùng chuyển hóa thành nợ xấu…
Hơn 97% người thuê mong muốn mua nhà, nhưng lãi suất và dòng tiền quyết định thời điểm nào là phù hợp để sở hữu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
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