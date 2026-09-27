Hải Phòng chính thức khai hội Côn Sơn – Kiếp Bạc mùa thu 2026

Tối 26/9/2026, tại đền Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn – Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Trong diễn văn khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho rằng Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan, là một trong những trung tâm tiêu biểu của vùng văn hóa xứ Đông, gắn bó sâu sắc với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nơi đây, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã xây dựng căn cứ quân sự Vạn Kiếp, luyện quân, tích trữ lương thảo; cùng quân dân nhà Trần làm nên những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống đế chế Mông Cổ ở thế kỷ 13.
Năm 2025 Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) ghi danh là Di sản thế giới. Năm 2026 Tại Kỳ họp lần thứ 48 UNESCO chính thức thông qua Tuyên bố Giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di sản Yên Tử - Vinh Nghiêm- Côn Sơn, Kiếp Bạc. Từ khi được UNESCO ghi danh, Côn Sơn - Kiếp Bạc, Yên Tử, Vĩnh Nghiêm đã trở thành những bộ phận không thể tách rời của Di sản thế giới chung, là tài sản quý báu của quốc gia và của nhân loại.
Theo ông Hùng, điểm nhấn của lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 là việc chính thức công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Bộ nhận diện được xây dựng trên cơ sở phối hợp, thống nhất giữa các địa phương, nhằm tạo nên hình ảnh, nhận diện chung cho toàn bộ Quần thể Di sản. Bộ nhận diện được thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh thống nhất sử dụng, tạo nên một ngôn ngữ nhận diện chung cho Di sản thế giới liên vùng.
“Đây không đơn thuần là việc giới thiệu một biểu tượng hay một hệ thống nhận diện hình ảnh. Quan trọng hơn, đó là sự khẳng định về một Di sản chung - một tầm nhìn chung - một trách nhiệm chung”, ông Hùng nói.
Tại buổi Lễ, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, đã thực hiện nghi thức khởi trống chính thức khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026. Sau nghi thức tuyên đọc văn tế Trần Hưng Đạo, các đại biểu thực hiện nghi thức rước văn tế và dâng hương tại đền Kiếp Bạc. Ban tổ chức hội lễ hội đã tổ chức Lễ khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội được tổ chức hằng năm. Năm nay, Ban Tổ chức Lễ hội đã chuẩn bị 3 vạn ấn để phát đáp ứng nhu cầu tham dự, chiêm bái và thực hành tín ngưỡng của cộng đồng.
Trước đó, sáng 26/9/2026, tại đền Côn Sơn, thành phố Hải Phòng cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa của thành phố, là dịp để trân trọng, ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự cường và lòng tự hào dân tộc; đồng thời giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những bậc vĩ nhân có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước.
Cùng ngày, thành phố Hải Phòng đã tổ chức khai mạc Tuần văn hoá du lịch và xúc tiến thương mại lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Tuần văn hoá du lịch và xúc tiến thương mại diễn ra trong 9 ngày từ (26/9 - 4/10/2026) với các hoạt động quảng bá giá trị Di sản văn hoá thế giới Côn Sơn – Kiếp Bạc và các điểm đến của thành phố cũng như giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu, đồng thời tăng cường kết nối, xúc tiến du lịch và thương mại.
Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, các không gian di sản, làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và nghệ thuật được tổ chức với nhiều hoạt động trải nghiệm, trình diễn và giới thiệu sản phẩm. Nổi bật là Không gian Di sản và trải nghiệm trà sen, giới thiệu các giá trị tiêu biểu của Di sản văn hóa thế giới, các điểm đến và sản phẩm du lịch của Hải Phòng, kết nối 5 điểm thuộc Di sản thế giới gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương, cùng 3 chương trình du lịch và các tuyến kết nối trong và ngoài thành phố.
Không gian làng nghề truyền thống quy tụ 9 làng nghề, đơn vị và nhóm nghệ nhân, với 14 chủ thể, giới thiệu khoảng 300 - 400 sản phẩm tiêu biểu. Các nghệ nhân trực tiếp trình diễn kỹ thuật, quy trình chế tác, góp phần giới thiệu và lan tỏa những giá trị, tinh hoa nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không gian sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu có sự tham gia của 36 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, giới thiệu khoảng 220 mã, loại sản phẩm với gần 19 nghìn đơn vị sản phẩm.
Không gian ẩm thực Hải Phòng giới thiệu những món ăn, sản vật đặc trưng, qua đó góp phần kể những câu chuyện về văn hóa, vùng đất và con người Hải Phòng. Cùng với đó là các chương trình nghệ thuật truyền thống, múa rối nước, tiểu cảnh và điểm trải nghiệm, tạo thêm những không gian giao lưu, khám phá cho nhân dân và du khách.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho rằng thông qua sự kiện này, Hải Phòng mong muốn kết nối di sản với văn hóa, du lịch, làng nghề, ẩm thực và sản vật địa phương, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với nhân dân và du khách, mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường.
Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10 trong Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc sau khi được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa thế giới ngày 12/7/2025. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, mùa hội còn mở rộng không gian trải nghiệm, đưa giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách...
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