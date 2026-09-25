TP. Hồ Chí Minh thu hồi khu đất 7.340 m2 do vi phạm pháp luật về đất đai

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa thông báo thu hồi khu đất diện tích 7.340 m2 tại xã Hóc Môn của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong do vi phạm pháp luật về đất đai…

TP. Hồ Chí Minh thu hồi khu đất diện tích 7.340 m2 do vi phạm pháp luật về đất đai - Ảnh: Hà Trang (HoChiMinh CityWeb).

Theo thông báo từ UBND TP. Hồ Chí Minh, khu đất tại xã Hóc Môn thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong. Khu đất này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1996 cho Nông trường Cây công nghiệp xuất khẩu số 7.

Tuy nhiên, do vi phạm pháp luật khi tự ý thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyên Long mà không có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khu đất này đã bị đưa vào diện thu hồi theo quy định tại khoản 4 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Ngoài ra, Nghị quyết mới của TP. Hồ Chí Minh, được thông qua vào ngày 22/9, quy định rõ ràng về trình tự, thủ tục và thẩm quyền thu hồi cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương quản lý. Cơ chế này được xây dựng dựa trên Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Theo đó, khi có đủ căn cứ pháp luật, thành phố có thể ban hành quyết định thu hồi mà không cần chờ sự đồng ý của đơn vị sử dụng hoặc ý kiến chấp thuận của cơ quan Trung ương. Trong trường hợp đơn vị liên quan không chấp hành quyết định, Thành phố có quyền tổ chức cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Việc thu hồi đất được áp dụng trong các trường hợp như chấm dứt sử dụng đất theo pháp luật, hết thời hạn mà không được gia hạn, hoặc khi nhà, đất bị ô nhiễm, sạt lở, sụt lún gây nguy hiểm. Động thái này nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài trong xử lý nhà đất công, khi trước đây thành phố có thẩm quyền quản lý và thu hồi đất nhưng tài sản trên đất lại thuộc cơ quan Trung ương quản lý, dẫn đến nhiều khó khăn trong phối hợp và xử lý.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, Thành phố hiện có gần 1.500 cơ sở nhà, đất do cơ quan, đơn vị Trung ương quản lý trên địa bàn, với tổng diện tích gần 11,5 triệu m2. Trong đó, 114 cơ sở đã có phương án thu hồi nhưng chưa hoàn tất trên thực tế. Việc quy định rõ đầu mối, thời hạn và trách nhiệm phối hợp sẽ giúp giảm hồ sơ tồn đọng, đưa quỹ đất sau thu hồi phục vụ hạ tầng, nhà ở xã hội và công trình công cộng.

Một ví dụ điển hình là khu đất rộng gần 10.900 m2 tại 75/4 Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, đã được quyết định thu hồi từ năm 2002 nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao. Tương tự, khu đất rộng hơn 56.400 m2 tại 561 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, cũng đã được quyết định thu hồi do không còn nhu cầu sử dụng.

Việc thông qua Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ giúp TP. Hồ Chí Minh chủ động hơn trong xử lý nhà, đất công bị bỏ trống hoặc sử dụng lãng phí, đồng thời khơi thông nguồn lực đất đai đang bị đình trệ, tạo thêm quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân. Đây là bước đi quan trọng trong việc tối ưu hóa nguồn lực đất đai, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố.