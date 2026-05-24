Sân khấu DIFF 2026 lần đầu có “vòm khổng lồ” 40m, mở rộng không gian trình diễn bên sông Hàn

Đào Ngọc Anh

24/05/2026, 15:12

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) đang dần hé lộ diện mạo sân khấu và khán đài với quy mô được xem là lớn nhất từ trước tới nay.

Theo ban tổ chức, sân khấu năm nay được thiết kế theo ý tưởng “giao lộ của hợp nhất”, lấy cảm hứng từ những đường chân trời kết nối. Tổng chiều ngang sân khấu lên tới khoảng 100m, diện tích gần 1.200m2 cùng khu biểu diễn chính rộng 50m. Đáng chú ý, lần đầu tiên DIFF đưa vào vận hành hệ vòm nâng hạ khổng lồ cao khoảng 40m kết hợp công nghệ LED, laser đa tầng và hiệu ứng ánh sáng hiện đại.

Sân khấu "khủng" đang dần hình thành phục vụ cho Lễ hội pháo hoa thường niên tại Đà Nẵng

Khu khán đài tiếp tục được bố trí dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn pháo hoa trên sông Hàn, với nhiều phân khu từ VVIP đến A1, A2, A3, A4 nhằm phục vụ hàng nghìn khán giả và du khách.

Toàn cảnh khu khán đài đang được thi công với sức chứa hàng nghìn người

DIFF 2026 mang chủ đề “Da Nang - United Horizons - Những chân trời kết nối”, dự kiến diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7 với sự tham gia của 10 đội pháo hoa quốc tế, bao gồm: Việt Nam 1, Việt Nam 2, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Ý, Đức, Macao (Trung Quốc), Úc, Bồ Đào Nha. 

Khu vực khán đài ngồi
Đội ngũ kỹ sư đang giám sát quá trình thi công
Khán đài có một phần nằm trên sông Hàn nên công nhân phải thi công dưới nước
Khán đài có một phần nằm trên sông Hàn nên công nhân phải thi công dưới nước

Từ khóa:

DIFF 2026 Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2026 sân khấu pháo hoa Đà Nẵng

Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản

Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản đã trở thành một sự kiện thường niên không thể thiếu, thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về phố cổ Hội An. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của hai quốc gia mà còn là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản...

Phát huy sức mạnh báo chí để thúc đẩy kinh tế du lịch trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh ngành du lịch bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ, báo chí được xác định là “cầu nối mềm” quan trọng giữa điểm đến với du khách, giữa giá trị văn hóa với thị trường và giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế...

Đà Nẵng hấp dẫn khách du lịch Nga và CIS qua chiến dịch truyền thông số

Thành phố Đà Nẵng, với bãi biển trải dài và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách quốc tế, đặc biệt là từ Nga và các quốc gia CIS…

Ninh Bình lựa chọn phát triển du lịch xanh bền vững

Từ những dòng sông len giữa núi đá vôi ở Tràng An đến các làng quê, di sản văn hóa và hệ sinh thái đặc sắc, Ninh Bình đang lựa chọn con đường phát triển du lịch xanh, đặt bảo tồn thiên nhiên và giá trị bền vững làm nền tảng cho tương lai...

Ngành khách sạn châu Á mở ra các đặc quyền trải nghiệm mới

Du khách ngày càng dịch chuyển theo hướng trải nghiệm cá nhân hóa trong từng hành trình lưu trú. Ẩm thực, văn hóa và nghỉ dưỡng đang trở thành những động lực chính định hình lựa chọn điểm đến và hành vi tiêu dùng tại nhiều thị trường...

