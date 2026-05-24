Sân khấu DIFF 2026 lần đầu có “vòm khổng lồ” 40m, mở rộng không gian trình diễn bên sông Hàn

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) đang dần hé lộ diện mạo sân khấu và khán đài với quy mô được xem là lớn nhất từ trước tới nay.

Theo ban tổ chức, sân khấu năm nay được thiết kế theo ý tưởng “giao lộ của hợp nhất”, lấy cảm hứng từ những đường chân trời kết nối. Tổng chiều ngang sân khấu lên tới khoảng 100m, diện tích gần 1.200m2 cùng khu biểu diễn chính rộng 50m. Đáng chú ý, lần đầu tiên DIFF đưa vào vận hành hệ vòm nâng hạ khổng lồ cao khoảng 40m kết hợp công nghệ LED, laser đa tầng và hiệu ứng ánh sáng hiện đại.

Sân khấu "khủng" đang dần hình thành phục vụ cho Lễ hội pháo hoa thường niên tại Đà Nẵng

Khu khán đài tiếp tục được bố trí dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn pháo hoa trên sông Hàn, với nhiều phân khu từ VVIP đến A1, A2, A3, A4 nhằm phục vụ hàng nghìn khán giả và du khách.

Toàn cảnh khu khán đài đang được thi công với sức chứa hàng nghìn người

DIFF 2026 mang chủ đề “Da Nang - United Horizons - Những chân trời kết nối”, dự kiến diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7 với sự tham gia của 10 đội pháo hoa quốc tế, bao gồm: Việt Nam 1, Việt Nam 2, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Ý, Đức, Macao (Trung Quốc), Úc, Bồ Đào Nha.