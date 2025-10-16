Khai mạc Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Ngô Anh Văn
16/10/2025, 13:54
Sáng ngày 16/10, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu lần thứ 02 tổ chức với quy mô mở rộng mang tầm quốc tế, mở ra gần 6.000 cuộc giao thương...
Ngày hội Du lịch quốc tế năm 2025 được Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng HorecFex Việt Nam tổ chức nhằm kiến tạo không gian kết nối giao thương mạnh mẽ, mở ra cơ hội kết nối - hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách và doanh thu bền vững.
Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, khẳng định: “Năm 2025 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngành du lịch Việt Nam với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế theo Nghị quyết 226 của Chính phủ. Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 là điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm đó".
Ông Bình đánh giá cao Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức sự kiện quy mô, kết nối thành công hơn 120 người mua quốc tế và nhiều đối tác khác, tạo nên diễn đàn giao thương, hợp tác sôi động. "Hiệp hội Du lịch Việt Nam cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ để Ngày hội trở thành hoạt động thường niên, góp phần đưa Đà Nẵng thành trung tâm sự kiện, hội nghị, du lịch hàng đầu khu vực,” ông Bình nói.
Theo Ban tổ chức, bước sang lần tổ chức thứ hai, Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 trở lại với quy mô mở rộng và nội dung chuyên sâu hơn. Trong đó không gian kết nối giao thương (B2B Buyers Meet Sellers) được xem là điểm nhấn của chương trình và là một trong những sự kiện B2B lớn nhất cả nước.
Diễn ra xuyên suốt hai ngày 16 – 17/10/2025, hoạt động này ghi nhận gần 6.000 cuộc hẹn thương mại được thiết lập giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế – một con số kỷ lục, khẳng định sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch khu vực.
Đại diện đơn vị phối hợp tổ chức, Phó Chủ tịch tổ chức HORECFEX Việt Nam, ông Andre Pierre, nhận định: “Sự kiện này thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần cởi mở của Đà Nẵng trong việc vươn mình và bứt phá thông qua phát triển bền vững, kết nối toàn cầu. Đồng thời, là tiền đề quan trọng để Đà Nẵng xây dựng hình ảnh trung tâm đổi mới - sáng tạo trong tương lai”.
Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Nghị quyết 226/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, trong đó ngành du lịch phấn đấu đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025.
Với chủ đề “Vươn mình và Bứt phá”, sự kiện năm nay thu hút hơn 300 đơn vị bán, 110 buyer quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm: Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, các nước CIS và Tây Âu.
Cùng với đó là hơn 180 công ty lữ hành nội địa và gần 2.000 lượt khách tham dự là đại diện các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ và hướng dẫn viên du lịch. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, đồng thời được kỳ vọng trở thành cú hích quan trọng thúc đẩy giao thương, quảng bá điểm đến cho Đà Nẵng.
Theo SCMP, việc ghi lại hành trình thông qua ảnh chụp tại các ga tàu đang trở thành một trào lưu toàn cầu. Từ Tokyo, Seoul cho đến London hay New York, các ga tàu trở thành nơi "phải đến" trong những chuyến tham quan...
Từ du lịch sinh thái đến chi trả môi trường rừng, chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ- ERPA, Thành phố Huế đang hình thành một mô hình kinh tế rừng đa tầng, trong đó con người và rừng cùng phát triển bền vững, để vừa giữ được rừng, vừa làm giàu từ rừng...
Chiều 14/10, tại Khách sạn Silk Path (TP Huế), UBND thành phố Huế phối hợp với Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (OWHC-AP) tổ chức Hội nghị Khu vực lần thứ 5 với chủ đề “Nâng cao khả năng sống vì sự phát triển bền vững của các Thành phố Di sản Thế giới”...
Thủ đô Tokyo của Nhật Bản mới đây tiếp tục được xếp hạng là thành phố lớn tốt nhất thế giới trong năm thứ hai liên tiếp. Điều này củng cố vị thế của "đất nước Mặt Trời mọc" như một cường quốc du lịch toàn cầu…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: