Khai mạc Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng

Sáng ngày 16/10, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu lần thứ 02 tổ chức với quy mô mở rộng mang tầm quốc tế, mở ra gần 6.000 cuộc giao thương...

Ngày hội Du lịch quốc tế năm 2025 được Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng HorecFex Việt Nam tổ chức nhằm kiến tạo không gian kết nối giao thương mạnh mẽ, mở ra cơ hội kết nối - hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách và doanh thu bền vững.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, khẳng định: “Năm 2025 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngành du lịch Việt Nam với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế theo Nghị quyết 226 của Chính phủ. Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 là điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm đó".

Ông Bình đánh giá cao Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức sự kiện quy mô, kết nối thành công hơn 120 người mua quốc tế và nhiều đối tác khác, tạo nên diễn đàn giao thương, hợp tác sôi động. "Hiệp hội Du lịch Việt Nam cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ để Ngày hội trở thành hoạt động thường niên, góp phần đưa Đà Nẵng thành trung tâm sự kiện, hội nghị, du lịch hàng đầu khu vực,” ông Bình nói.

Quang cảnh buổi khai mạc. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Ban tổ chức, bước sang lần tổ chức thứ hai, Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 trở lại với quy mô mở rộng và nội dung chuyên sâu hơn. Trong đó không gian kết nối giao thương (B2B Buyers Meet Sellers) được xem là điểm nhấn của chương trình và là một trong những sự kiện B2B lớn nhất cả nước.

Diễn ra xuyên suốt hai ngày 16 – 17/10/2025, hoạt động này ghi nhận gần 6.000 cuộc hẹn thương mại được thiết lập giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế – một con số kỷ lục, khẳng định sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch khu vực.

Đại diện đơn vị phối hợp tổ chức, Phó Chủ tịch tổ chức HORECFEX Việt Nam, ông Andre Pierre, nhận định: “Sự kiện này thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần cởi mở của Đà Nẵng trong việc vươn mình và bứt phá thông qua phát triển bền vững, kết nối toàn cầu. Đồng thời, là tiền đề quan trọng để Đà Nẵng xây dựng hình ảnh trung tâm đổi mới - sáng tạo trong tương lai”.

Ông Andre Pierre-Phó Chủ tịch tổ chức HORECFEX Việt Nam- đơn vị phối hợp tổ chức, chia sẻ tại Ngày hội.

Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Nghị quyết 226/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, trong đó ngành du lịch phấn đấu đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025.

Với chủ đề “Vươn mình và Bứt phá”, sự kiện năm nay thu hút hơn 300 đơn vị bán, 110 buyer quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm: Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, các nước CIS và Tây Âu.

Cùng với đó là hơn 180 công ty lữ hành nội địa và gần 2.000 lượt khách tham dự là đại diện các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ và hướng dẫn viên du lịch. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, đồng thời được kỳ vọng trở thành cú hích quan trọng thúc đẩy giao thương, quảng bá điểm đến cho Đà Nẵng.