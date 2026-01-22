Thứ Sáu, 23/01/2026

Tiềm năng của du lịch trường thọ

Mỹ An

22/01/2026, 22:41

Với một bộ phận người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để chăm sóc sức khoẻ, du lịch cũng đang trở thành một công cụ để tối ưu hóa cơ thể và lối sống...

Từ góc độ thương mại, sự hội tụ giữa trường thọ, làm đẹp và ngành khách sạn đang trở thành xu hướng.
Từ góc độ thương mại, sự hội tụ giữa trường thọ, làm đẹp và ngành khách sạn đang trở thành xu hướng.

Cách du khách lên kế hoạch cho mỗi chuyến đi đang thay đổi. Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của Skyscanner cho thấy 27% thế hệ Gen Z dự định thực hiện các liệu trình làm đẹp hoặc mua sắm sản phẩm chăm sóc da khi đi du lịch, trong khi tỷ lệ này ở thế hệ baby boomer chỉ là 4%.

Bên cạnh yếu tố tò mò văn hóa - khi 27% du khách muốn trải nghiệm các nghi thức làm đẹp bản địa - ảnh hưởng từ môi trường số cũng đóng vai trò gần như tương đương, với 21% cho biết TikTok và mạng xã hội là động lực cho những “chuyến hành hương làm đẹp”.

Skyscanner gọi nhóm du khách kết hợp kỳ nghỉ với chăm sóc sức khỏe và hoàn thiện bản thân này là “Glowmad”, song hành vi này trên thực tế vượt xa một nhóm người tiêu dùng cụ thể.

Điều thay đổi lớn nhất nằm ở kỳ vọng của du khách. Một liệu trình chăm sóc da mặt hay truyền vitamin tĩnh mạch không còn đủ sức thuyết phục; thay vào đó, nhiều người tìm kiếm những phương pháp từng chỉ xuất hiện trong các cơ sở y tế cao cấp, từ xét nghiệm hormone, liệu pháp oxy cao áp cho tới can thiệp tế bào gốc và các quy trình thải độc mang tính thử nghiệm.

Nhóm du khách kết hợp kỳ nghỉ với chăm sóc sức khỏe và hoàn thiện bản thân này được gọi là “Glowmad”.
Nhóm du khách kết hợp kỳ nghỉ với chăm sóc sức khỏe và hoàn thiện bản thân này được gọi là “Glowmad”.

Hành vi của giới người nổi tiếng cũng góp phần bình thường hóa xu hướng này. Kim Kardashian từng chia sẻ về những chuyến đi “tăng độ rạng rỡ cho da” tới Hàn Quốc, tập trung vào laser và các liệu pháp tăng cường sức khoẻ làn da, trong khi Kylie Jenner công khai việc sang Mexico để điều trị bằng tế bào gốc nhằm cải thiện chứng đau lưng.

“Đại dịch đã thay đổi một cách căn bản cách chúng ta nhìn nhận về sức khỏe và chăm sóc toàn diện,” bà Suzanne Scott, nhà sáng lập công ty tư vấn wellness Seen Group, nhận định. “Cuộc thảo luận đã chuyển dịch từ điều trị sang phòng ngừa. Con người bắt đầu chủ động quản lý sức khỏe và nhìn nhận quá trình lão hóa như một thứ có thể làm chậm lại và tối ưu hóa, chứ không chỉ là phản ứng khi vấn đề đã xảy ra”.

KHÁCH SẠN TRỞ THÀNH NHỮNG “HUB TRƯỜNG THỌ”

Từ góc độ thương mại, sự hội tụ giữa trường thọ, làm đẹp và ngành khách sạn đang trở thành xu hướng mà các khách sạn ngày càng khó có thể bỏ qua.

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thúc đẩy thời gian lưu trú dài hơn, mức chi tiêu trên mỗi khách cao hơn và tỷ lệ quay lại lớn hơn. Vì vậy, nhiều cơ sở lưu trú cao cấp đang tái định vị không chỉ là nơi nghỉ ngơi, mà là những nền tảng cho sự chuyển hóa toàn diện, có khả năng cung cấp các dịch vụ đạt chuẩn y khoa trong những không gian được thiết kế đề cao sự riêng tư và thoải mái.

Tối ưu hóa sức khỏe được lồng ghép ngay trong hành trình du lịch.
Tối ưu hóa sức khỏe được lồng ghép ngay trong hành trình du lịch.

Đáng chú ý, làn sóng chuyển dịch này không còn giới hạn trong các khu nghỉ dưỡng wellness chuyên biệt. Tại resort One&Only Palmilla (Los Cabos), du khách hiện có thể đặt các liệu trình chăm sóc da hiệu suất cao và dịch vụ hướng tới trường thọ, được phát triển cùng Tiến sĩ Barbara Sturm, chuyên gia nổi tiếng toàn cầu về chăm sóc da chống viêm và phục hồi.

Nhiều khách sạn sang trọng tại các đô thị lớn cũng nhanh chóng nhập cuộc. Tại Bvlgari Hotel Tokyo, khu spa đã kết hợp các liệu pháp truyền thống với những can thiệp chuyên sâu hơn, bao gồm buồng oxy cao áp mới được đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, Royal Atlantis tại Dubai sở hữu phòng khám nội khu Aeon, cung cấp loạt liệu trình tiên tiến từ exosome, tế bào gốc cho tới liệu pháp ozone - phương pháp được thiết kế nhằm lọc máu và hỗ trợ giảm độc tố, nhiễm trùng cũng như các tạp chất hóa học trong cơ thể.

VnEconomy

Khách sạn mang đến một bối cảnh nơi việc tối ưu hóa sức khỏe diễn ra liền mạch, được lồng ghép ngay trong hành trình du lịch, thay vì phải tách riêng thành một hoạt động độc lập.

Triết lý này đã được Upper House tại Hong Kong triển khai trong thực tế, khi chăm sóc sức khoẻ toàn diện - wellness được thiết kế hòa nhịp tự nhiên với lưu trú, thay vì vận hành như những can thiệp mang tính “đặt lịch”.

Với 117 phòng nằm giữa trung tâm thành phố, khách sạn tiếp cận wellness ít như một dịch vụ bổ sung, mà nhiều hơn như sự kéo dài của đời sống thường nhật, cho phép du khách tham gia sâu mà không bị dẫn dắt qua các chương trình cứng nhắc. Những điểm nhấn hiện nay bao gồm 10x Longevity - được định vị như liệu pháp lão hoá khoẻ mạnh, trường thọ và phục hồi, cùng Peak Metabolism của Miles Price, dịch vụ chiropractic từ Up Health và liệu pháp laser.

Với Kristina Snaith-Lense, Tổng quản lý Upper House Shenzhen đồng thời là Trưởng bộ phận wellness của thương hiệu lưu trú Upper House, chính sự tích hợp liền mạch này là nơi các khách sạn nắm giữ lợi thế mang tính quyết định.

“Điều làm nên sự đặc biệt của ngành khách sạn nằm ở chỗ chúng tôi có vị thế độc nhất để kết nối wellness một cách tự nhiên với du lịch và đời sống hằng ngày,” bà chia sẻ. “Đó chính là điểm khác biệt so với các phòng khám, medspa hay câu lạc bộ hội viên riêng. Thay vì cố sao chép độ sâu y khoa hay tính độc quyền của họ, khách sạn sẽ cạnh tranh bằng một cách tiếp cận khác - và có lẽ phù hợp hơn nhiều - khi biến wellness thành một lối sống, chứ không chỉ là một dịch vụ”.

TƯƠNG LAI CỦA DU LỊCH TRƯỜNG THỌ

Tiến sĩ Barbara Sturm nhìn nhận những chuyển động này của du lịch trường thọ như một phần trong sự tiến hóa rộng lớn hơn của wellness cao cấp, lấy phòng ngừa và khoa học làm trung tâm.

“Tôi tin rằng lĩnh vực này sẽ phát triển theo hướng mang đến các chương trình chăm sóc sức khỏe làn da chuyên sâu và cá nhân hóa hơn, tích hợp chẩn đoán, các liệu pháp tập trung vào kiểm soát viêm và hoạt động giáo dục từ chuyên gia,” bà cho biết.

Các khách sạn sẽ cạnh tranh bằng cách biến wellness thành một lối sống.
Các khách sạn sẽ cạnh tranh bằng cách biến wellness thành một lối sống.

Quan trọng hơn, theo Dr. Sturm, chăm sóc da chỉ là một mảnh ghép trong hệ sinh thái trường thọ toàn diện, bao gồm dinh dưỡng, phục hồi, vận động và sức khỏe tinh thần. “Tương lai của wellness hạng sang nằm ở sự kết hợp giữa khoa học và trải nghiệm,” bà nhấn mạnh. “Mục tiêu sẽ không chỉ là thư giãn, mà là trở về với trạng thái tươi mới và tái tạo toàn diện - từ bên trong lẫn bên ngoài”.

Động lực cốt lõi là những du khách này đang tìm kiếm đội ngũ chuyên gia hàng đầu, các liệu pháp tiên tiến nhất và những kết quả có thể đo lường được, nhưng đồng thời cũng mong muốn tất cả được triển khai trong không gian sang trọng, tinh tế.

Khi wellness, thẩm mỹ và dịch vụ lưu trú ngày càng giao thoa và hòa quyện, sự “lột xác” về diện mạo và sức khỏe không còn chỉ là hiệu ứng phụ của những chuyến đi. Với nhóm khách hàng này, đó chính là mục đích của hành trình.

