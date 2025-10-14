Thứ Ba, 14/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Phong Nha - Kẻ Bàng tỏa sáng trên bản đồ du lịch châu Á

Nguyễn Thuấn

14/10/2025, 13:41

Chiến thắng tại World Travel Awards 2025 mở ra chương phát triển mới cho du lịch Quảng Trị, khẳng định vị thế của Phong Nha - Kẻ Bàng như điểm đến thiên nhiên đẳng cấp khu vực...

Du khách trải nghiệm đu zipline trong địa phận vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng.
Du khách trải nghiệm đu zipline trong địa phận vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng.

Ngày 13/10, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Lễ trao giải Du lịch thế giới – World Travel Awards 2025 đã vinh danh Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị, Việt Nam) với “cú đúp” danh hiệu danh giá: Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2025 (Vietnam’s Leading Nature Destination 2025) và Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á (Asia’s Leading National Park 2025).

Đây là lần đầu tiên một di sản thiên nhiên của Việt Nam cùng lúc được xướng tên ở cả hai hạng mục cao quý nhất của khu vực. Giải thưởng không chỉ ghi nhận vẻ đẹp kỳ vĩ, giá trị địa chất – sinh học độc đáo của Phong Nha - Kẻ Bàng, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của Quảng Trị trong việc gìn giữ và phát huy “viên ngọc xanh” giữa lòng di sản thế giới.

MỞ RA CƠ HỘI PHÁT TRIỂN MỚI

Giải thưởng Du lịch thế giới là một trong những sự kiện uy tín hàng đầu toàn cầu, được ví như “Oscar của ngành du lịch”. Việc Phong Nha - Kẻ Bàng vượt qua hàng loạt ứng cử viên sáng giá từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay Indonesia để giành chiến thắng ở cả hai hạng mục quan trọng là dấu mốc mang tính bước ngoặt.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhận
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhận "cú đúp" giải thưởng lịch sử. Ảnh: Ngọc Hải

Từ một “viên ngọc thô” mang vẻ đẹp hoang sơ, nay Phong Nha - Kẻ Bàng đã khẳng định vị thế điểm đến thiên nhiên cao cấp hàng đầu châu Á, đủ sức hấp dẫn du khách quốc tế và giới đầu tư chiến lược. “Cú đúp” giải thưởng mở ra cơ hội vàng để Quảng Trị tái định vị sản phẩm du lịch, chuyển trọng tâm từ “bán vé tham quan” sang “bán trải nghiệm”.

Theo đó, địa phương đang hướng tới phát triển du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng sinh thái, khai thác chiều sâu di sản với các sản phẩm như tour thám hiểm hang động cùng chuyên gia, tour nhiếp ảnh chuyên nghiệp, khóa học sinh tồn trong rừng, hay mô hình du lịch “chữa lành” giữa thiên nhiên.

Cùng với đó, việc thu hút đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng sinh thái, tour độc quyền và dịch vụ du lịch cao cấp được xem là hướng đi bền vững trong giai đoạn tới.

GIỮ GÌN VẺ ĐẸP, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết: “Giải thưởng không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho một hành trình mới. Chúng tôi cam kết phát triển du lịch bền vững, bảo tồn các giá trị cốt lõi của di sản, để du khách không chỉ ngỡ ngàng trước cảnh quan thiên nhiên mà còn cảm nhận được tinh thần trân trọng, trách nhiệm của người dân địa phương”.

Theo ông Thái, chiến thắng tại World Travel Awards 2025 cũng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của Quảng Trị, trong đó du lịch được xác định là một trong bốn trụ cột quan trọng giai đoạn 2025 – 2030. “Cú đúp” danh hiệu không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn khẳng định Phong Nha - Kẻ Bàng đã thực sự bước lên hàng ngũ những thương hiệu du lịch dẫn đầu châu Á.

Du khách nước ngoài trải nghiệm hoạt động tắm bùn tự nhiên sâu bên trong hang động tại Khu du lịch Sông Chày.
Du khách nước ngoài trải nghiệm hoạt động tắm bùn tự nhiên sâu bên trong hang động tại Khu du lịch Sông Chày.

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong 9 tháng năm 2025, các tuyến và điểm du lịch thuộc khu vực đã đón hơn 836.900 lượt khách, trong đó 688.000 lượt khách nội địa (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024) và 148.000 lượt khách quốc tế (tăng 18%).

Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục là điểm đến thu hút nhất với hơn 481.000 lượt khách, trong khi Khu du lịch sinh thái động Thiên Đường đón 298.000 lượt khách. Các tuyến du lịch sinh thái mới như Vườn thực vật Phong Nha và tour liên kết rừng - suối - hang động cũng ghi nhận hơn 55.000 lượt khách.

Trong năm 2025, đơn vị đặt mục tiêu thu hút trên 1 triệu lượt khách, đặc biệt tập trung vào thị trường quốc tế, song song với việc phát triển các sản phẩm du lịch bền vững, nâng cao chất lượng trải nghiệm và bảo tồn giá trị thiên nhiên – văn hóa của khu di sản.

Du lịch sinh thái Việt Nam gây ấn tượng tại diễn đàn quốc tế

15:10, 13/10/2025

Du lịch sinh thái Việt Nam gây ấn tượng tại diễn đàn quốc tế

Giá trị khảo cổ Tràng An tạo nền tảng cho du lịch trải nghiệm độc đáo

20:03, 27/09/2025

Giá trị khảo cổ Tràng An tạo nền tảng cho du lịch trải nghiệm độc đáo

Khai thác hiệu ứng phim “Mưa đỏ” để phát triển du lịch

10:38, 11/10/2025

Khai thác hiệu ứng phim “Mưa đỏ” để phát triển du lịch

Từ khóa:

du lịch Giải thưởng tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Đà Nẵng đón đầu thị trường du lịch MICE

Đà Nẵng đón đầu thị trường du lịch MICE

Với cơ sở hạ tầng hiện đại, dịch vụ du lịch cao cấp và chính sách hỗ trợ hấp dẫn, Đà Nẵng không chỉ thu hút các đoàn khách quốc tế mà còn khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch toàn cầu...

Khai phá du lịch sinh thái ở Khe Sanh

Khai phá du lịch sinh thái ở Khe Sanh

Ẩn mình giữa đại ngàn Trường Sơn, Khe Sanh (Quảng Trị) không chỉ là địa danh ghi dấu lịch sử hào hùng mà đang vươn mình thành điểm sáng du lịch sinh thái – cộng đồng của miền Trung...

Công nghệ mở “cánh cửa” mới cho du lịch Việt?

Công nghệ mở “cánh cửa” mới cho du lịch Việt?

Theo báo cáo của Travel and Tour World (10/2025), hơn 72% khách du lịch toàn cầu hiện nay đặt dịch vụ trực tuyến với sự trợ giúp của công nghệ, trong đó hơn một nửa thực hiện qua điện thoại…

Vườn quốc gia Cát Tiên là đơn vị duy nhất Việt Nam được trao giải Du lịch sinh thái Châu Á

Vườn quốc gia Cát Tiên là đơn vị duy nhất Việt Nam được trao giải Du lịch sinh thái Châu Á

Vườn quốc gia Cát Tiên vừa được Mạng lưới du lịch Sinh thái Châu Á (AEN) trao tặng 4 giải thưởng danh giá trong khuôn khổ AEN International Ecotourism Awards 2025 (AEN-IEA 2025)- một trong những giải thưởng uy tín nhất khu vực nhằm tôn vinh các điểm đến du lịch sinh thái bền vững...

Ga Huế được công nhận là điểm du lịch

Ga Huế được công nhận là điểm du lịch

Sở Du lịch thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 339/QĐ-SDL về việc công nhận điểm du lịch Ga Huế, tại địa chỉ số 1 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Đây là một trong những nhà ga lâu đời nhất của Việt Nam, là công trình do con người sáng tạo mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Gìn giữ “lá phổi xanh” Bắc Hải Vân

Kinh tế xanh

2

Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8-8,5% cho cả năm 2025

Đầu tư

3

Cổ phiếu lớn “lái” VN-Index lên sát 1800 điểm

Chứng khoán

4

Đặc sản địa phương tiến vào chuỗi bán lẻ hiện đại

Thị trường

5

Doanh nghiệp vùng bão được miễn tiền thuê đất nếu thiệt hại vượt 40%

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy