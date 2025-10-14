Phong Nha - Kẻ Bàng tỏa sáng trên bản đồ du lịch châu Á

Chiến thắng tại World Travel Awards 2025 mở ra chương phát triển mới cho du lịch Quảng Trị, khẳng định vị thế của Phong Nha - Kẻ Bàng như điểm đến thiên nhiên đẳng cấp khu vực...

Ngày 13/10, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Lễ trao giải Du lịch thế giới – World Travel Awards 2025 đã vinh danh Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị, Việt Nam) với “cú đúp” danh hiệu danh giá: Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2025 (Vietnam’s Leading Nature Destination 2025) và Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á (Asia’s Leading National Park 2025).

Đây là lần đầu tiên một di sản thiên nhiên của Việt Nam cùng lúc được xướng tên ở cả hai hạng mục cao quý nhất của khu vực. Giải thưởng không chỉ ghi nhận vẻ đẹp kỳ vĩ, giá trị địa chất – sinh học độc đáo của Phong Nha - Kẻ Bàng, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của Quảng Trị trong việc gìn giữ và phát huy “viên ngọc xanh” giữa lòng di sản thế giới.

MỞ RA CƠ HỘI PHÁT TRIỂN MỚI

Giải thưởng Du lịch thế giới là một trong những sự kiện uy tín hàng đầu toàn cầu, được ví như “Oscar của ngành du lịch”. Việc Phong Nha - Kẻ Bàng vượt qua hàng loạt ứng cử viên sáng giá từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay Indonesia để giành chiến thắng ở cả hai hạng mục quan trọng là dấu mốc mang tính bước ngoặt.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhận "cú đúp" giải thưởng lịch sử. Ảnh: Ngọc Hải

Từ một “viên ngọc thô” mang vẻ đẹp hoang sơ, nay Phong Nha - Kẻ Bàng đã khẳng định vị thế điểm đến thiên nhiên cao cấp hàng đầu châu Á, đủ sức hấp dẫn du khách quốc tế và giới đầu tư chiến lược. “Cú đúp” giải thưởng mở ra cơ hội vàng để Quảng Trị tái định vị sản phẩm du lịch, chuyển trọng tâm từ “bán vé tham quan” sang “bán trải nghiệm”.

Theo đó, địa phương đang hướng tới phát triển du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng sinh thái, khai thác chiều sâu di sản với các sản phẩm như tour thám hiểm hang động cùng chuyên gia, tour nhiếp ảnh chuyên nghiệp, khóa học sinh tồn trong rừng, hay mô hình du lịch “chữa lành” giữa thiên nhiên.

Cùng với đó, việc thu hút đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng sinh thái, tour độc quyền và dịch vụ du lịch cao cấp được xem là hướng đi bền vững trong giai đoạn tới.

GIỮ GÌN VẺ ĐẸP, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết: “Giải thưởng không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho một hành trình mới. Chúng tôi cam kết phát triển du lịch bền vững, bảo tồn các giá trị cốt lõi của di sản, để du khách không chỉ ngỡ ngàng trước cảnh quan thiên nhiên mà còn cảm nhận được tinh thần trân trọng, trách nhiệm của người dân địa phương”.

Theo ông Thái, chiến thắng tại World Travel Awards 2025 cũng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của Quảng Trị, trong đó du lịch được xác định là một trong bốn trụ cột quan trọng giai đoạn 2025 – 2030. “Cú đúp” danh hiệu không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn khẳng định Phong Nha - Kẻ Bàng đã thực sự bước lên hàng ngũ những thương hiệu du lịch dẫn đầu châu Á.

Du khách nước ngoài trải nghiệm hoạt động tắm bùn tự nhiên sâu bên trong hang động tại Khu du lịch Sông Chày.

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong 9 tháng năm 2025, các tuyến và điểm du lịch thuộc khu vực đã đón hơn 836.900 lượt khách, trong đó 688.000 lượt khách nội địa (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024) và 148.000 lượt khách quốc tế (tăng 18%).

Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục là điểm đến thu hút nhất với hơn 481.000 lượt khách, trong khi Khu du lịch sinh thái động Thiên Đường đón 298.000 lượt khách. Các tuyến du lịch sinh thái mới như Vườn thực vật Phong Nha và tour liên kết rừng - suối - hang động cũng ghi nhận hơn 55.000 lượt khách.

Trong năm 2025, đơn vị đặt mục tiêu thu hút trên 1 triệu lượt khách, đặc biệt tập trung vào thị trường quốc tế, song song với việc phát triển các sản phẩm du lịch bền vững, nâng cao chất lượng trải nghiệm và bảo tồn giá trị thiên nhiên – văn hóa của khu di sản.