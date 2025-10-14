Phong Nha - Kẻ Bàng tỏa sáng trên bản đồ du lịch châu Á

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Nguyễn Thuấn
14/10/2025, 13:41
Chiến thắng tại World Travel Awards 2025 mở ra chương phát triển mới cho du lịch Quảng Trị, khẳng định vị thế của Phong Nha - Kẻ Bàng như điểm đến thiên nhiên đẳng cấp khu vực...
Ngày 13/10, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Lễ trao giải Du lịch thế giới – World Travel Awards 2025 đã vinh danh Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị, Việt Nam) với “cú đúp” danh hiệu danh giá: Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2025 (Vietnam’s Leading Nature Destination 2025) và Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á (Asia’s Leading National Park 2025).
Đây là lần đầu tiên một di sản thiên nhiên của Việt Nam cùng lúc được xướng tên ở cả hai hạng mục cao quý nhất của khu vực. Giải thưởng không chỉ ghi nhận vẻ đẹp kỳ vĩ, giá trị địa chất – sinh học độc đáo của Phong Nha - Kẻ Bàng, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của Quảng Trị trong việc gìn giữ và phát huy “viên ngọc xanh” giữa lòng di sản thế giới.
Giải thưởng Du lịch thế giới là một trong những sự kiện uy tín hàng đầu toàn cầu, được ví như “Oscar của ngành du lịch”. Việc Phong Nha - Kẻ Bàng vượt qua hàng loạt ứng cử viên sáng giá từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay Indonesia để giành chiến thắng ở cả hai hạng mục quan trọng là dấu mốc mang tính bước ngoặt.
Từ một “viên ngọc thô” mang vẻ đẹp hoang sơ, nay Phong Nha - Kẻ Bàng đã khẳng định vị thế điểm đến thiên nhiên cao cấp hàng đầu châu Á, đủ sức hấp dẫn du khách quốc tế và giới đầu tư chiến lược. “Cú đúp” giải thưởng mở ra cơ hội vàng để Quảng Trị tái định vị sản phẩm du lịch, chuyển trọng tâm từ “bán vé tham quan” sang “bán trải nghiệm”.
Theo đó, địa phương đang hướng tới phát triển du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng sinh thái, khai thác chiều sâu di sản với các sản phẩm như tour thám hiểm hang động cùng chuyên gia, tour nhiếp ảnh chuyên nghiệp, khóa học sinh tồn trong rừng, hay mô hình du lịch “chữa lành” giữa thiên nhiên.
Cùng với đó, việc thu hút đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng sinh thái, tour độc quyền và dịch vụ du lịch cao cấp được xem là hướng đi bền vững trong giai đoạn tới.
Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết: “Giải thưởng không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho một hành trình mới. Chúng tôi cam kết phát triển du lịch bền vững, bảo tồn các giá trị cốt lõi của di sản, để du khách không chỉ ngỡ ngàng trước cảnh quan thiên nhiên mà còn cảm nhận được tinh thần trân trọng, trách nhiệm của người dân địa phương”.
Theo ông Thái, chiến thắng tại World Travel Awards 2025 cũng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của Quảng Trị, trong đó du lịch được xác định là một trong bốn trụ cột quan trọng giai đoạn 2025 – 2030. “Cú đúp” danh hiệu không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn khẳng định Phong Nha - Kẻ Bàng đã thực sự bước lên hàng ngũ những thương hiệu du lịch dẫn đầu châu Á.
Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong 9 tháng năm 2025, các tuyến và điểm du lịch thuộc khu vực đã đón hơn 836.900 lượt khách, trong đó 688.000 lượt khách nội địa (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024) và 148.000 lượt khách quốc tế (tăng 18%).
Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục là điểm đến thu hút nhất với hơn 481.000 lượt khách, trong khi Khu du lịch sinh thái động Thiên Đường đón 298.000 lượt khách. Các tuyến du lịch sinh thái mới như Vườn thực vật Phong Nha và tour liên kết rừng - suối - hang động cũng ghi nhận hơn 55.000 lượt khách.
Trong năm 2025, đơn vị đặt mục tiêu thu hút trên 1 triệu lượt khách, đặc biệt tập trung vào thị trường quốc tế, song song với việc phát triển các sản phẩm du lịch bền vững, nâng cao chất lượng trải nghiệm và bảo tồn giá trị thiên nhiên – văn hóa của khu di sản.
Với cơ sở hạ tầng hiện đại, dịch vụ du lịch cao cấp và chính sách hỗ trợ hấp dẫn, Đà Nẵng không chỉ thu hút các đoàn khách quốc tế mà còn khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch toàn cầu...
Ẩn mình giữa đại ngàn Trường Sơn, Khe Sanh (Quảng Trị) không chỉ là địa danh ghi dấu lịch sử hào hùng mà đang vươn mình thành điểm sáng du lịch sinh thái – cộng đồng của miền Trung...
Theo báo cáo của Travel and Tour World (10/2025), hơn 72% khách du lịch toàn cầu hiện nay đặt dịch vụ trực tuyến với sự trợ giúp của công nghệ, trong đó hơn một nửa thực hiện qua điện thoại…
Vườn quốc gia Cát Tiên vừa được Mạng lưới du lịch Sinh thái Châu Á (AEN) trao tặng 4 giải thưởng danh giá trong khuôn khổ AEN International Ecotourism Awards 2025 (AEN-IEA 2025)- một trong những giải thưởng uy tín nhất khu vực nhằm tôn vinh các điểm đến du lịch sinh thái bền vững...
Sở Du lịch thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 339/QĐ-SDL về việc công nhận điểm du lịch Ga Huế, tại địa chỉ số 1 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Đây là một trong những nhà ga lâu đời nhất của Việt Nam, là công trình do con người sáng tạo mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: