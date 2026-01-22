Giá vé tàu, vé máy bay Tết đều ở ngưỡng cao

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường vé máy bay, tàu hỏa đã sớm “nóng” lên. Nhiều tuyến đường bay, đường sắt hiện ghi nhận tình trạng khan vé, giá cao, trong khi vận tải đường bộ vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu của hành khách dịp cao điểm cuối năm...

Thị trường vận chuyển hành khách dịp Tết Nguyên đán luôn được coi là bài kiểm tra năng lực lớn nhất trong năm đối với ngành hàng không Việt Nam. Bước sang năm 2026, dự báo nhu cầu về quê đón Tết và du xuân tăng cao kỷ lục. Giai đoạn cao điểm từ ngày 9/2 đến ngày 3/3/2026 sẽ chứng kiến một cuộc đổ bộ của hàng triệu hành khách qua các cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước.

Với lưu lượng giao thông tăng đột biến, công tác làm thủ tục tại sân bay trở thành vấn đề được các hãng bay đặc biệt quan tâm. Để tránh tình trạng ùn ứ, Vietnam Airlines và các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên chủ động check-in online trong vòng 24 giờ trước khởi hành qua website hoặc ứng dụng di động. Năm nay, công nghệ sinh trắc học và định danh điện tử VNeID cũng được đưa vào ứng dụng tại các kiosk check-in ở sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

VÉ PHỔ THÔNG “CHÁY”, VÉ THƯƠNG GIA ĐẮT

Dù các hãng hàng không đã công bố tăng chuyến phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại quá lớn vẫn khiến thị trường vé máy bay rơi vào tình trạng khan hiếm, giá cao.

Theo khảo sát, giá vé máy bay khứ hồi dịp Tết từ ngày 14/2 đến ngày 22/2 Dương lịch (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), chặng TP.HCM - Hà Nội, vé khứ hồi hạng phổ thông của Vietnam Airlines phổ biến quanh mức 7,5 triệu đồng, còn vé thương gia có thời điểm lên tới gần 19,6 triệu đồng.

Với lưu lượng giao thông tăng đột biến, công tác làm thủ tục tại sân bay trở thành vấn đề được các hãng bay đặc biệt quan tâm.

Tương tự, Vietjet Air bán vé khứ hồi hạng phổ thông từ khoảng 7,2 triệu đồng, trong khi vé thương gia xấp xỉ 16,4 triệu đồng. Bamboo Airways niêm yết vé phổ thông khứ hồi gần 7,5 triệu đồng, hạng thương gia khoảng 16,8 triệu đồng. Vietravel Airlines có mức giá dao động từ 7,4 đến hơn 9 triệu đồng/vé khứ hồi. Riêng Sun PhuQuoc Airways ghi nhận nguồn cung hạn chế, giá vé phổ thông hơn 7,4 triệu đồng và vé thương gia gần 19 triệu đồng.

Như vậy, so với ngày thường, mặt bằng giá vé nội địa dịp cận Tết tăng thêm khoảng 1 - 1,5 triệu đồng mỗi vé khứ hồi, thậm chí nhiều chặng ghi nhận mức tăng gấp đôi so với thời điểm thấp điểm. Theo đại diện Vietnam Airlines, nguyên nhân chính là sự lệch chiều nhu cầu: trước Tết, khách từ miền Nam ra Bắc rất lớn; sau Tết, dòng khách quay trở lại TP.HCM tăng mạnh, khiến tải cung không cân đối.

Vé máy bay Tết rơi vào tình trạng “nóng” kéo dài, buộc các hãng hàng không phải liên tục tăng tải. Ngày 14/1, Vietnam Airlines cho biết đã mở bán thêm khoảng 60.000 chỗ, tương ứng gần 300 chuyến bay, tập trung khai thác trong giai đoạn cao điểm từ 22 tháng Chạp đến rằm tháng Giêng.

Các chuyến bay tăng cường chủ yếu xuất phát từ TPHCM, kết nối với nhiều địa phương như Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn và Phú Quốc. Ngoài ra, hãng cũng bổ sung thêm 4 đường bay khởi hành từ Hải Phòng đi Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc nhằm san sẻ áp lực cho các đường bay trong dịp Tết.

Vé máy bay Tết rơi vào tình trạng “nóng” kéo dài, buộc các hãng hàng không phải liên tục tăng tải.

Tiếp đó, ngày 16/1, Vietjet Air thông báo mở bán thêm khoảng 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong cao điểm từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng. Các chuyến bay tăng cường tập trung vào những đường bay có nhu cầu cao, trước Tết và chiều ngược lại sau Tết.

Tuy nhiên, dù số chuyến bay được tăng cường đáng kể, nguồn cung vẫn khó theo kịp đà tăng mạnh của nhu cầu đi lại và du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo ghi nhận, trên chặng TP.HCM - Hà Nội trong những ngày sát Tết, các chuyến bay khung giờ đẹp ban ngày hầu như không còn vé phổ thông, hành khách chỉ còn lựa chọn vé linh hoạt giá cao hoặc vé thương gia.

Trước áp lực nhu cầu đi lại tăng mạnh, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) triển khai phương án khai thác bay đêm tại 6 cảng hàng không, gồm: Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa. Thời gian từ ngày 1/2/2026 đến 1/3/2026.

GIÁ VÉ TÀU TĂNG 5 - 10%

Theo ghi nhận, giá vé tàu TP.HCM - Hà Nội năm nay dao động ở mức 2 triệu đồng (ghế ngồi mềm) và 3,4 triệu đồng (giường nằm tầng 1 khoang giữa). Mức giá cao nhất là 3,75 triệu đồng thuộc về giường nằm mềm tầng một (khoang 4 giường) trên tuyến TP.HCM - Hà Nội dịp cao điểm. Riêng khoang VIP, giá 7,35 triệu đồng mỗi giường. Như vậy, giá vé khứ hồi trung bình sẽ lên đến 4 - 6,8 triệu đồng.

Tàu tuyến phía Nam chạy trong các ngày cao điểm trước Tết đã hết vé.

Tương tự, chặng TP.HCM - Đà Nẵng ở mức 1,5 - 3 triệu đồng tùy loại ghế ngồi hay giường nằm, nên giá vé khứ hồi sẽ ở mức 3 - 6 triệu đồng. Chặng TP.HCM - Quy Nhơn ở mức 729.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/chiều, giá vé khứ hồi ở mức 1,5 - 3 triệu đồng...

“Tính đến nay, toàn ngành đã bán được khoảng 227.000 chỗ trên tổng số 384.000 chỗ (gần 60%). Trong đó, vé bán qua kênh online chiếm hơn 69%", ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc CTCP Vận tải đường sắt, cho biết. Theo ông, hiện vẫn còn một lượng vé nhất định ở các ngày và tuyến khác nhau, đặc biệt là các ngày trước Tết không trùng cao điểm và các ngày sau Tết.

Cụ thể, vé tàu tuyến phía Nam chạy trong các ngày cao điểm trước Tết (chiều TP.HCM đi Hà Nội từ 20 đến 27 tháng Chạp) và các ngày cao điểm sau Tết (chiều Hà Nội đi TP.HCM từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng) đã bán hết vé. Tuy nhiên, các ngày từ 7/2 trở về trước và các ngày 15, 16/2 (tức 28, 29 tháng Chạp) vẫn còn vé đi tất cả các ga. Đặc biệt, các ngày từ 10 đến 14/2 vẫn còn rất nhiều vé đi Phan Thiết và Nha Trang.

Sau Tết, chiều Hà Nội - TP.HCM từ ngày 24/2 đến ngày 8/3 (từ mùng 6 đến 20 tháng Giêng) còn nhiều vé đi tất cả các ga. Ông Đào Anh Tuấn cho biết giá vé Tết năm nay tăng bình quân khoảng 5 - 10% so với năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí nhiên liệu đầu vào tăng và việc ngành đường sắt đầu tư thêm hơn 160 toa xe mới để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Chỉ hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với vé mới được lên tàu.

Đại diện CTCP Vận tải đường sắt cho biết tổng cộng, ngành đường sắt đã tổ chức chạy 906 chuyến tàu, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng khoảng 7% so với Tết năm 2025. Bên cạnh các đoàn tàu khách thông thường, ngành đường sắt tiếp tục khai thác các toa xe du lịch cao cấp trên tàu SE61/62 trong suốt đợt cao điểm Tết.

Để bảo đảm quyền lợi cho hành khách, Công ty CP Vận tải đường sắt khuyến cáo hành khách chỉ mua vé qua website ngành đường sắt, tại nhà ga, các đại lý được ủy quyền hoặc các ứng dụng ví điện tử đã công bố. Nhân viên đường sắt sẽ kiểm tra vé và giấy tờ tùy thân tại cửa ga và cửa toa. Chỉ hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với vé mới được lên tàu.

Hành khách có thể truy cập website dsvn.vn, vào mục “Kiểm tra vé” để xác nhận vé điện tử. Trường hợp không tìm thấy vé, hành khách cần liên hệ ngay nhà ga hoặc tổng đài ga Hà Nội, ga Sài Gòn để được hỗ trợ.