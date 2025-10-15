Đà Nẵng tổ chức gian hàng quảng bá du lịch tại Hội chợ ITB Asia 2025 ở Singapore

Từ ngày 15 - 17/10/2025, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức gian hàng "Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới" tại Hội chợ ITB Asia 2025, Trung tâm triển lãm Marina Bay Sands, Singapore...

Theo Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Đà Nẵng, ITB Asia 2025 là Hội chợ thương mại du lịch hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Messe Berlin tổ chức thường niên. Đây là nơi các cơ quan du lịch, điểm đến, hãng hàng không, khách sạn, công ty lữ hành, nhà điều hành tour và doanh nghiệp công nghệ du lịch gặp gỡ, mở rộng hợp tác và phát triển cơ hội kinh doanh quốc tế.

Qua 17 năm tổ chức, ITB Asia Singapore 2025 đã tạo nên nền tảng ba trong một kết nối toàn diện các lĩnh vực: Du lịch nghỉ dưỡng, Du lịch MICE, Du lịch doanh nghiệp và Công nghệ du lịch. Hội chợ năm nay thu hút hơn 1.000 đơn vị triển lãm, 18.500 người tham dự, 1.400 người mua quốc tế từ 132 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong khuôn khổ Hội chợ ITB Asia 2025, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức gian hàng diện tích 27m2, với chủ đề “Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới”. Gian hàng cập nhật thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, điểm đến nổi bật, trình chiếu video clip giới thiệu điểm đến, sản phẩm dịch vụ...

Trong đó tập trung vào hành trình trải nghiệm di sản văn hóa thế giới: Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, danh thắng Ngũ Hành Sơn... Cùng với đó là các sản phẩm du lịch thế mạnh: Du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, golf, du lịch xanh, du lịch biển, đảo...

Trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương... tại hội chợ.

Bên cạnh đó, gian hàng cũng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương... và bộ 03 hộ chiếu: Đà Nẵng food tour, Heritage tour, Green tour. Hoạt động mini game "Vòng quay may mắn" với nhiều phần quà hấp dẫn cũng mang đến trải nghiệm thú vị cho các đối tác, khách tham quan gian hàng…

Theo số liệu của Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Đà Nẵng, Singapore là thị trường nằm trong top thị trường khách Đông Nam Á đến thành phố Đà Nẵng.

9 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón 69.488 lượt khách Singapore. Hiện tại có 21 chuyến bay/tuần từ Singapore đến Đà Nẵng do Singapore Airlines và Vietjet Air khai thác trực tiếp. Đặc biệt, hãng Scoot Airlines sẽ mở thêm đường bay mới từ Singapore đến Đà Nẵng vào cuối tháng 10/2025.