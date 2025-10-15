Di sản truyền cảm hứng cho đổi mới và phát triển bền vững

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chiều 14/10, tại Khách sạn Silk Path (TP Huế), UBND thành phố Huế phối hợp với Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (OWHC-AP) tổ chức Hội nghị Khu vực lần thứ 5 với chủ đề “Nâng cao khả năng sống vì sự phát triển bền vững của các Thành phố Di sản Thế giới”...
Sự kiện quốc tế quy tụ hơn 100 đại biểu từ 7 quốc gia, khẳng định vị thế của Huế trong mạng lưới đô thị di sản toàn cầu và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.
Hội nghị có sự tham dự của đại diện các thành phố thành viên OWHC-AP đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam. Trong số đó có gần 30 thị trưởng, chuyên gia hàng đầu khu vực về di sản cùng 50 học sinh trung học thành phố Huế tham gia Cuộc thi “Rung chuông vàng – Tìm hiểu Di sản Thế giới”. Sự kiện trở thành không gian giao lưu đa thế hệ, kết nối giữa những người hoạch định chính sách và lực lượng trẻ kế thừa.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình bày tỏ niềm vinh dự khi Huế được chọn đăng cai Hội nghị Khu vực lần thứ 5. Ông nhấn mạnh Huế là một trong những đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam, nơi hội tụ các giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật đặc sắc.
Hội nghị lần này là diễn đàn để lãnh đạo các thành phố, giới chuyên gia và cộng đồng cùng chia sẻ kinh nghiệm, khơi dậy sáng kiến bảo tồn và phát triển đô thị gắn với di sản.
“Huế luôn trân trọng quá khứ, coi di sản là nền tảng của bản sắc và là động lực cho phát triển,” ông Bình khẳng định. Việc đăng cai hội nghị thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố trong sứ mệnh chung của OWHC về bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống đô thị.
Phát biểu tại hội nghị, ông Song Ho-jun, Phó Thị trưởng Gyeongju (Hàn Quốc), đánh giá cao công tác chuẩn bị của Huế và sự tham gia tích cực của các thành phố thành viên. Ông khẳng định Huế là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
Chủ đề năm nay phản ánh khát vọng chung về một tương lai nơi di sản trở thành nguồn cảm hứng cho đổi mới và phát triển bền vững. OWHC-AP cam kết tiếp tục đồng hành với các thành phố thành viên thông qua trao đổi kinh nghiệm, đào tạo và lan tỏa giá trị di sản. Đây cũng là cơ sở để xây dựng mạng lưới đô thị di sản đáng sống, thân thiện với con người và môi trường.
Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới được thành lập từ năm 1993, hiện có khoảng 150 thành phố thành viên được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của OWHC nhóm họp hai năm một lần để trao đổi chính sách và giải pháp bảo tồn di sản gắn với phát triển đô thị bền vững.
Song song với hội nghị, các đại biểu tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế, dự lễ trao giải cuộc thi sáng tạo nội dung và "Rung chuông vàng", xem trình diễn thời trang truyền thống Việt Nam – Hàn Quốc, thưởng thức chương trình nghệ thuật cung đình... Phiên hội thảo thị trưởng và hội thảo học thuật giới thiệu 6 tham luận trọng tâm, mở ra định hướng mới cho quản lý đô thị di sản.
