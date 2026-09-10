Khai mạc Triển lãm ngành nhựa và cao su - VietnamPlas 2026, sản xuất thông minh và tái chế

Sự kiện quy tụ 1.200 gian hàng của 650 đơn vị trưng bày đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu máy móc gia công nhựa và cao su, nguyên liệu, công nghệ tái chế, tự động hóa và các giải pháp sản xuất thông minh.
VietnamPlas 2026 tập trung vào các ưu tiên của ngành như tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả, nâng cấp vật liệu và chuyển đổi bền vững, mang đến nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp quốc tế cập nhật xu hướng thị trường, kết nối đối tác trong chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Đông Nam Á, kết nối các lĩnh vực nhựa và cao su, cơ khí, tái chế và sản xuất, thúc đẩy giao lưu và hợp tác trong ngành.
Năm nay, India Pavilion - thương hiệu nhựa nổi tiếng đến từ Ấn Độ - lần đầu tiên tham gia VietnamPlas, góp phần mở rộng đội ngũ doanh nghiệp quốc tế của triển lãm và mang đến nhiều sản phẩm, công nghệ cùng cơ hội hợp tác mới. Các doanh nghiệp đến từ Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ cũng sẽ giới thiệu máy móc gia công nhựa và cao su, nguyên liệu, công nghệ tái chế, tự động hóa và các giải pháp liên quan, tạo thêm cơ hội giao lưu và hợp tác quốc tế tại Việt Nam và Đông Nam Á.
VietnamPlas 2026 quy tụ các nhà cung cấp hóa dầu và vật liệu hàng đầu thế giới, kết nối chuỗi giá trị từ nguyên liệu, thiết bị đến gia công và ứng dụng cuối cùng. Các thương hiệu như PetroChina, Yanchang, Petroleum, Nam Giang (ExxonMobil) và Calofic Corporation sẽ giới thiệu PE, PP, các nguyên liệu hóa dầu khác, vật liệu và ứng dụng liên quan, thể hiện sự kết nối giữa ngành nhựa và cao su Việt Nam với chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu.
Trong khi đó, Solstice, Shanghai Huntsman Corporation, GPC International và Prahi Global Trading giới thiệu các vật liệu đặc chủng, vật liệu hóa chất hiệu suất cao và các giải pháp liên quan, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về vật liệu tiên tiến và ứng dụng mới.
Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), do yêu cầu ngày càng cao về môi trường và chi phí sản xuất, các doanh nghiệp nhựa và cao su đang đẩy mạnh nâng cấp thiết bị, sản xuất thông minh và tái chế nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị sản phẩm. Đáp ứng nhu cầu này, VietnamPlas 2026 sẽ giới thiệu máy móc gia công hiệu suất cao, công nghệ sản xuất thông minh và công nghệ tái chế, tập trung vào tối ưu chi phí, tiết kiệm tài nguyên và tái sử dụng vật liệu.
Đồng thời với triển lãm là chuỗi sự kiện hội nghị, hội thảo chuyên đề, tạ đàm khoa học về các chủ đề như ứng dụng AI trong ngành nhựa, nhựa và cao su tái chế, vật liệu bền vững, đầu tư xanh và xu hướng vật liệu bao bì sử dụng một lần… Qua đó mang đến những góc nhìn về cơ hội mới từ chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và sản xuất bền vững đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam cập nhật các xu hướng mới nhất về công nghệ, vật liệu, ứng dụng và thị trường.
Cùng với sự tăng trưởng của ngành sản xuất Việt Nam, ngành nhựa và cao su đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới, mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực vật liệu, máy móc và các giải pháp bền vững. Từ nhu cầu thị trường đến nâng cấp ngành, từ đó khám phá bước tiến tiếp theo của ngành nhựa và cao su trong nước trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu.
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