Khám phá hương vị châu Âu “Taste Europe!” tại VietFood & Beverage 2026 TP. Hồ Chí Minh

Cơ hội tuyệt vời để khám phá những sản phẩm ẩm thực chất lượng cao từ châu Âu “Taste Europe!” tại Triển lãm Quốc tế VietFood & Beverage 2026 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/8 ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)…

Chiến dịch "Taste Europe!" đã trở thành điểm nhấn thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan, trong đó có gia đình anh Nguyễn Long và chị Hảo. Câu chuyện của họ không chỉ là hành trình khám phá ẩm thực mà còn là minh chứng cho sự kết nối văn hóa và kinh doanh giữa Việt Nam và châu Âu.

Tại gian hàng C09 – Sảnh A1 của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), anh Long và chị Hảo sẽ cùng gặp gỡ, giao lưu các chuyên gia từ Hiệp hội Giết mổ và Chế biến Thịt Ba Lan và Hiệp hội Quốc gia các Nhóm Sản xuất Rau quả Ba Lan. Trong suốt ba năm qua, gia đình họ đã trở thành khách quen của gian hàng "Taste Europe!", nơi họ không chỉ khám phá những ý tưởng ẩm thực mới mà còn tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Anh Long tâm sự với sự quan tâm đặc biệt đến các sản phẩm thịt bò, thịt heo và táo châu Âu, đã trở thành nhà phân phối cho những sản phẩm này tại Việt Nam. Chất lượng và hương vị đặc trưng của các sản phẩm châu Âu đã giúp anh xây dựng được lòng tin từ người tiêu dùng Việt.

Trong khi đó, chị Hảo đã tận dụng sức mạnh của truyền thông xã hội để chia sẻ những trải nghiệm và thông tin về các sản phẩm này, góp phần lan tỏa giá trị của ẩm thực châu Âu đến cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh, gia đình anh Long còn mang những công thức ẩm thực châu Âu vào bữa ăn hàng ngày. Bà Linh, mẹ của chị Hảo, đã đưa nhiều công thức do các đầu bếp châu Âu giới thiệu vào thực đơn của nhà hàng mình, tạo nên sự đa dạng và phong phú cho thực đơn. Bà Linh cũng hy vọng sẽ tìm thấy thêm nhiều ý tưởng mới để phát triển thực đơn nhà hàng, cũng như chuẩn bị những hộp cơm (lunch box) phong phú hơn cho gia đình.

Năm nay, "Taste Europe!" tiếp tục mang đến các buổi trình diễn ẩm thực do những đầu bếp đến từ các nhà hàng châu Âu trực tiếp thực hiện. Những món ăn mới được chế biến từ thịt bò, thịt heo và táo châu Âu, cùng các sản phẩm chế biến từ táo, sẽ được giới thiệu đến khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.

Ngoài ra, các buổi trình diễn sẽ diễn ra mỗi ngày, kết hợp giữa phần chế biến trực tiếp và hoạt động dùng thử sản phẩm, những ý tưởng mới để phát triển thực đơn và chuẩn bị những bữa ăn phong phú hơn. Đây là cơ hội để khách tham quan khám phá sự đa dạng về hương vị, màu sắc và cách kết hợp nguyên liệu trong ẩm thực châu Âu.

Bên cạnh các hoạt động ẩm thực, đội ngũ chuyên gia tại gian hàng sẽ sẵn sàng giới thiệu về các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu đang được áp dụng trong sản xuất thịt bò, thịt heo và táo châu Âu, bao gồm HACCP (Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), GMP (Thực hành sản xuất tốt), GHP (Thực hành vệ sinh tốt), GAP (Thực hành nông nghiệp tốt) và ISO (Hệ thống tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế). Các tiêu chuẩn này bảo đảm chất lượng và độ an toàn của sản phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nông trại đến bàn ăn.

Triển lãm VietFood & Beverage 2026 không chỉ là nơi để khám phá những sản phẩm thực phẩm chất lượng cao mà còn là dịp để gặp gỡ các chuyên gia trong ngành, mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh. Anh Long đã lên lịch gặp gỡ các đối tác châu Âu để mở rộng mạng lưới hợp tác, trong khi các buổi kết nối doanh nghiệp (B2B) tại gian hàng là cơ hội thuận lợi để tìm hiểu sâu hơn về các sản phẩm thịt và táo châu Âu.

Câu chuyện thành công của gia đình anh Long mang đậm nét văn hóa ẩm thực bởi những sản phẩm chất lượng mà còn là những trải nghiệm, kiến thức quý báu và cơ hội hợp tác tương lai. Câu chuyện thực tế của họ là minh chứng sống động cho sự kết nối văn hóa và kinh doanh giữa Việt Nam và châu Âu, mở ra những cơ hội mới cho cả hai bên. Đồng thời, Triển lãm VietFood & Beverage 2026 đã thực sự trở thành cầu nối văn hóa, kinh tế, và ẩm thực, mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Ban tổ chức kính mời khách tham quan gian hàng “Taste Europe!” – C09, Sảnh A1 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) trong khuôn khổ VietFood & Beverage 2026, từ ngày 6/8 đến ngày 8/8 năm 2026.

Ba ngày triển lãm không chỉ mang đến cơ hội khám phá những sản phẩm thực phẩm chất lượng cao của châu Âu, mà còn là dịp để gặp gỡ các chuyên gia trong ngành, mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh và tìm kiếm những ý tưởng mới cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như ẩm thực.