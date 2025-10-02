Đồng Nai phấn đấu đạt thành phố trực thuộc trung ương năm 2030

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ vàng để bứt phá, xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc trung ương...

Trên đây là một trong các nội dung cốt lõi được Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Hồng Văn nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030 chiều 30/9.

Nội dung trọng tâm về phát triển tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn tới đã được xác định khá rõ nét. Theo đó, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới và tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát huy vai trò trung tâm vùng Đông Nam Bộ.

Đặc biệt, mục tiêu sắp tới là xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc trung ương.

Để đạt được như vậy, Đồng Nai cũng xác định phát triển có trọng tâm, trọng điểm dựa trên phát huy lợi thế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kết hợp nội lực, tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, bảo đảm sự đồng bộ, hài hòa giữa các địa phương, các vùng trong tỉnh. Đồng thời, cấu trúc lại không gian phát triển của tỉnh làm động lực mới, bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Đông Nam Bộ này đặt mục tiêu phát triển công nghiệp với cốt lõi là thu hút các nhà đầu tư chiến lược thế hệ mới, lấp đầy các khu công nghiệp hiện hữu và tiếp tục thu hút vào các khu công nghiệp tiềm năng, ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, đặc biệt phát triển dịch vụ với hạt nhân là đô thị dịch vụ tổng hợp cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm trung tâm thương mại tự do và hệ sinh thái dịch vụ hàng không - logistics - thương mại - du lịch.

Hai đột phá chiến lược phát triển tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ mới là phát triển vùng sân bay Long Thành trở thành thành phố sân bay toàn cầu, và hình thành hành lang đô thị xanh thông minh Biên Hòa - Nhơn Trạch - Long Khánh - Trảng Bom.

Tỉnh Đồng Nai mới (tỉnh Bình Phước sáp nhập vào, thành lập tỉnh Đồng Nai mới) có diện tích tự nhiên 12.737,1 km2, dân số khoảng 4,49 triệu người. Tỉnh sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về vị trí chiến lược khi nằm ở giao điểm Bắc Nam, Đông Nam Bộ - Tây Nguyên. Đồng thời, địa phương cũng hội tụ nhiều công trình hạ tầng quốc gia trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Long Thành, các cảng sông, cảng biển, cao tốc Bắc Nam, đường Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 TP.HCM qua địa bàn…

Ba trục động lực phát triển gồm trục phía bắc, trục phía nam và trục phía tây. Trong đó, trục Nam gồm Biên Hòa - Nhơn Trạch - Long Thành là trung tâm động lực mới với “tứ giác đô thị” quanh sân bay Long Thành, phát triển theo mô hình aerotropolis (tạm dịch là thành phố sân bay); trục Bắc - Đông Bắc gồm Phước Long - Bù Đăng - Bù Gia Mập (Bình Phước cũ) là vùng đô thị nông thôn sinh thái, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và văn hóa bản địa; trục Tây - Tây Bắc gồm Chơn Thành - Lộc Ninh - Hoa Lư (Bình Phước cũ) là hành lang đô thị công nghiệp và thương mại biên giới, kết nối Đông Nam Bộ với cửa khẩu quốc tế.

Về chỉ tiêu tăng trưởng GRDP 10% trong năm 2025 và các năm tiếp theo sau, mặc dù được xác định là một thách thức không nhỏ như thừa nhận của Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai Trương Thị Hương Bình, nhưng bà cũng khẳng định Đồng Nai vẫn có đủ dư địa để hiện thực hóa mục tiêu này nếu có sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Bà Hương Bình cũng cho rằng để hiện thực hóa, trước mắt cần tập trung tổ chức, vận hành bộ máy chính quyền sau sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm không ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Song song, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đây là chìa khóa để khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng cho bước tăng trưởng bền vững.