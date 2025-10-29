Khẩn trương vận chuyển hàng dự trữ quốc gia tới Huế trước ngày 31/10

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Theo kế hoạch, toàn bộ hàng hóa gồm 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư cứu hộ sẽ được vận chuyển từ kho dự trữ đến Thừa Thiên Huế và hoàn tất việc bàn giao trước ngày 31/10/2025…

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3631/QĐ-BTC liên quan đến việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách để hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Theo quyết định, Cục Dự trữ Nhà nước được giao nhiệm vụ xuất cấp không thu tiền hàng dự trữ quốc gia cho thành phố Huế.

Cụ thể, danh mục hàng bao gồm: 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn như: (i) một bộ xuồng cao tốc loại DT3, (ii) 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ diện tích 24,5 m2, (iii) 5.000 phao tròn cứu sinh, (iv) 5.000 áo phao, (v) 300 bè nhẹ cứu sinh, (vi) hai bộ máy phát điện (một bộ 30 KVA và một bộ 50 KVA), (vii) ba bộ thiết bị khoan cắt, (viii) năm bộ máy bơm nước chữa cháy và (ix) ba bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Bộ Tài chính cho biết Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và đề xuất xuất cấp hàng. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân thành phố Huế chịu trách nhiệm toàn diện về việc tiếp nhận, phân bổ và sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đồng thời quản lý, sử dụng, bảo quản và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Thực hiện quyết định trên, Cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 675/QĐ-CDT giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và khu vực X thực hiện xuất cấp không thu tiền hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân thành phố Huế để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo nội dung của Quyết định số 3631/QĐ-BTC ngày 28/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo kế hoạch, toàn bộ hàng hóa gồm 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư cứu hộ sẽ được vận chuyển từ kho dự trữ đến Thừa Thiên Huế và hoàn tất việc bàn giao trước ngày 31/10/2025. Quyết định số 675/QĐ-CDT của Cục Dự trữ Nhà nước

Theo đó, hàng dự trữ quốc gia sẽ được vận chuyển từ kho dự trữ đến thành phố Huế theo địa điểm tiếp nhận do địa phương yêu cầu. Thời gian hoàn thành việc giao nhận hàng được quy định đến hết ngày 31/10/2025, Quyết định nêu rõ.

Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và X phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Huế trong công tác giao, nhận hàng dự trữ quốc gia nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng và đúng mục đích hỗ trợ.

Song song, các đơn vị liên quan phải tổ chức kiểm tra, giám sát việc phân phối, quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định tại Thông tư số 60/2025/TT-BTC ngày 27/6/2025 của Bộ Tài chính về quy trình, trình tự, thủ tục phân cấp trong lĩnh vực dự trữ quốc gia và việc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn hoặc vướng mắc, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phải kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước để được xem xét và chỉ đạo xử lý.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX, X cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.