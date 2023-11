Khánh Hòa “tiếp sức” cho doanh nghiệp lữ hành

Trong tháng 11, Khánh Hòa đón khoảng 210.000 lượt khách quốc tế, gấp 5 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh khách Hàn Quốc tăng trưởng ổn định, thị trường khách Trung Quốc dần phục hồi khi có 3 hãng hàng không của Trung Quốc mở đường bay thẳng đến Khánh Hòa với tần suất khoảng 10 chuyến bay/tuần. Cùng với đó là các chuyến bay thuê bao (charter) của hãng Vietjet đưa khách Trung Quốc đến Khánh Hòa.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, tính chung 11 tháng năm 2023, tổng lượt khách lưu trú tại Nha Trang – Khánh Hòa đạt 6,55 triệu lượt, tăng 171,4% so với cùng kỳ (vượt 63,8% kế hoạch). Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,87 triệu lượt, gấp 8,2 lần so với cùng kỳ (vượt 24,6% kế hoạch), khách nội địa hơn 4,68 triệu lượt khách, tăng 114,1% so với cùng kỳ (vượt 87,2% kế hoạch). Doanh thu du lịch đạt 30.217,1 tỷ đồng, tăng 135,9% so với cùng kỳ (vượt 43,9% kế hoạch).

LIÊN TIẾP NHỮNG HOẠT ĐỘNG KÍCH CẦU

Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn góp phần giúp doanh nghiệp du lịch ổn định hoạt động kinh doanh. Nổi bật là việc UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết việc cho phép xe khách trên 29 chỗ ngồi có phù hiệu "xe du lịch" được vào trung tâm TP. Nha Trang trong giờ cao điểm; giải quyết khó khăn trong việc phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế đến Nha Trang; giảm tiền thuê bãi biển để đặt dù, ghế...

Giai đoạn này ngành du lịch tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường liên kết vùng, phát triển sản phẩm để đáp ứng đa dạng nhu cầu khách. "Các doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều chương trình kích cầu thu hút khách du lịch. Đặc biệt, từ ngày 27/11 đến ngày 03/12, giải Golf quốc tế được tổ chức tại Vinpearl Nha Trang là sự kiện kích cầu, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh chia sẻ.

Nói thêm về tình hình xúc tiến du lịch, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết, mới đây Khánh Hòa đã tổ chức đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư và du lịch tại Nhật Bản từ ngày 5 đến 11/11 do ông Nguyễn Hải Ninh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn. Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đã tiến hành ký kết hợp tác với Viện Giáo dục Y tế Phúc lợi Nhật Bản – châu Á nhằm tạo tiền đề cho việc liên kết, hợp tác và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa trong thời gian tới.

Nhằm thu hút du khách đến với Nha Trang – Khánh Hòa dịp Tết Dương lịch - Chào năm mới 2024, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã công bố chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đa dạng và hấp dẫn. Cụ thể, tại TP Nha Trang, từ 24 – 31/12, tại Công viên bờ biển đường Trần Phú sẽ có hoạt động Hô hát Bài chòi. Đặc biệt, lần đầu tiên Khánh Hòa sẽ tổ chức Lễ hội ẩm thực Tết Việt 2024 “Khánh Hòa – Chào đón năm mới 2024” tại Công viên Phù Đổng từ 25/12/2023 – 2/1/2024.

Ngoài ra, liên tục từ 23 – 31/12, Quảng trường 2/4 sẽ trở thành tâm điểm nhộn nhịp bầu không khí “mỗi ngày một hội” với Chương trình văn hóa đặc biệt Sinh hoạt cộng đồng “Âm vang núi rừng”; Ca múa nhạc, thời trang đặc biệt “Sắc màu Noel”; Biểu diễn đường phố nghệ thuật Tuồng tổng hợp; Chương trình nghệ thuật “Vịnh ngọc thần tiên”… Cùng với đó là Chương trình biểu diễn đường phố nghệ thuật Dân ca, Bài chòi tổng hợp, Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố “Rộn ràng phố biển”...

Nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng của Khánh Hòa cũng chủ động tung hàng loạt sự kiện kích cầu quy mô, mới mẻ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Đáng chú ý là Vinpearl Nha Trang có kế hoạch triển khai chuỗi hoạt động kích cầu du lịch hấp dẫn cho Mùa lễ hội cuối năm 2023 diễn ra từ ngày 9/12/2023 tới hết 20/1/2024 với chủ đề “Wake Up Festival – Nha Trang” với 10 chương trình hoạt động điểm nhấn.

ĐỐI THOẠI CÙNG DOANH NGHIỆP

Sáng 29/11, Sở Du lịch Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp du lịch năm 2023. Tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã trình bày những kiến nghị, vướng mắc liên quan đến một số vấn đề: giải pháp thu hút khách mùa thấp điểm; phương án đảm bảo an ninh trật tự và có thái độ phục vụ du khách thân thiện tại các điểm tham quan; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và trong việc tuyển dụng lao động là người nước ngoài phục vụ tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao…

Đại diện Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết, hiện nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn nên doanh nghiệp du lịch vẫn cần được tiếp sức. Theo đó, đại diện các doanh nghiệp đề nghị TP. Nha Trang tiếp tục giảm giá cho thuê bãi biển để đặt dù, ghế và kéo dài thời gian cho đặt dù, ghế (hiện nay, doanh nghiệp chỉ được đặt dù, ghế từ 8 đến 16 giờ hàng ngày).

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa kiến nghị TP. Nha Trang nghiên cứu mở rộng hơn các điểm lặn biển ở khu vực vịnh Nha Trang để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khai thác. Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, các điểm lặn biển phải thực hiện theo quy hoạch, hướng đến khai thác bền vững. Thành phố đã đề xuất 4 điểm lặn mới và đang lấy ý kiến của các sở, ngành để bố trí lại điểm lặn biển…

Cũng tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp kiến nghị cần thống nhất mẫu báo cáo thông tin khách lưu trú để tránh chồng chéo; việc thực hiện khai báo cần đơn giản hơn nữa. “Hiện nay, có 4 phần mềm khai báo thông tin khách lưu trú du lịch gây khó khăn cho doanh nghiệp. Trong khi vào mùa cao điểm, resort đón khoảng 1.500 khách/ngày nên việc khai báo rườm rà sẽ gây mất thời gian”, đại diện Selectum Noa Resort Cam Ranh chia sẻ. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã kiến nghị cấp có thẩm quyền tích hợp các phần mềm khai báo nhằm giúp các doanh nghiệp thuận tiện hơn khi tiến hành khai báo lưu trú.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp kiến nghị tỉnh cần có các giải pháp để thu hút khách du lịch mùa thấp điểm, nhất là khách quốc tế; tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chí, chất lượng phục vụ đối với các cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận hạng sao; xử lý nghiêm những cơ sở lưu trú mạo nhận hạng sao… để tạo môi trường du lịch lành mạnh.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Sở hiện đang đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá để đa dạng hóa thị trường khách quốc tế; phối hợp với các ngành để xúc tiến mở đường bay mới đến Nhật, Ấn Độ, Úc và đã có những phản hồi khá tích cực. Thị trường khách Trung Quốc đã có tín hiệu khởi sắc hơn. Khánh Hòa cũng đang lập kế hoạch hợp tác với Phú Yên, Ninh Thuận để xây dưng các tour du lịch liên vùng phục vị du khách quốc tế.