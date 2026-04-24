Khánh thành Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc: Dự án đầu tiên phục vụ APEC 2027

Thanh Thủy

24/04/2026, 16:03

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc với quy mô 10.000m2 trở thành công trình đầu tiên phục vụ APEC 2027 được khánh thành, góp phần hoàn thiện năng lực y tế và tổ chức sự kiện quốc tế...

Tập đoàn Sun Group đã chính thức khánh thành Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc - công trình đầu tiên trong chuỗi dự án phục vụ APEC 2027

Ngày 23/4, Sun Group đã chính thức khánh thành Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc. Đây là bệnh viện thứ hai trong hệ thống Sun Healthcare sau cơ sở tại Hà Nội.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc được đầu tư và hoàn thành trong thời gian 8 tháng, có quy mô khoảng 10.000 m2, tọa lạc tại trung tâm phường An Thới, liền kề các công trình trọng điểm phục vụ APEC.

Cơ sở này gồm 9 chuyên khoa chính: Khám bệnh; Nội tổng hợp; Ngoại tổng hợp; Hồi sức cấp cứu và chống độc; Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng; Gây mê giảm đau; Nhi - Vaccine; Dược; Xét nghiệm. Việc đưa vào vận hành bệnh viện được kỳ vọng góp phần thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại đảo.

Trong tổng thể công tác chuẩn bị cho APEC 2027, việc đưa bệnh viện vào vận hành mang ý nghĩa mở đầu cho chuỗi dự án hạ tầng phục vụ sự kiện tại Phú Quốc. Bệnh viện là công trình hoàn thành sớm nhất, được xem là bước khởi động, tạo động lực thúc đẩy tiến độ các hạng mục khác.

Đồng thời, việc tích hợp một cơ sở y tế vào hệ thống chuẩn bị cho APEC cho thấy sự chú trọng tới yếu tố an toàn sức khỏe trong tổ chức sự kiện.

Theo đó, bệnh viện góp phần hoàn thiện năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế của Phú Quốc, đặc biệt ở khả năng đảm bảo chăm sóc y tế cho các đoàn đại biểu, doanh nhân và du khách. Các năng lực như cấp cứu, can thiệp tim mạch và xử lý đột quỵ tại chỗ giúp rút ngắn thời gian phản ứng trong tình huống khẩn cấp, qua đó giảm thiểu rủi ro và đáp ứng các yêu cầu về y tế đối với sự kiện quy mô lớn.

Không chỉ phục vụ APEC 2027, cơ sở này còn hướng tới đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương và du khách. Hệ thống dịch vụ được thiết kế kết nối từ sân bay tới các khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi trên đảo, đi kèm đội ngũ phản ứng nhanh và năng lực cấp cứu 24/7. Cách tiếp cận này nhằm tăng cường khả năng đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách trong suốt thời gian lưu trú.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc có quy mô khoảng 10.000 m2, tọa lạc tại trung tâm phường An Thới

Bên cạnh chức năng khám chữa bệnh cơ bản, bệnh viện phát triển thêm các dịch vụ chuyên sâu như nha khoa, thẩm mỹ, phục hồi chức năng, chạy thận nhân tạo. Đây được xem là nền tảng để Phú Quốc tham gia vào xu hướng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết: “Sự ra đời của bệnh viện là bước hoàn thiện một chuẩn mực mới trong hệ sinh thái của Tập đoàn tại Phú Quốc: Y tế gắn liền với du lịch cao cấp, không chỉ phục vụ điều trị mà còn đảm bảo an toàn cho du khách trong mọi tình huống. Đây cũng là nền tảng để khẳng định năng lực kiến tạo những điểm đến đẳng cấp quốc tế, nơi du khách không chỉ tận hưởng mà còn an tâm khi lựa chọn”.

Dữ liệu từ Bộ Y tế cho thấy quy mô thị trường du lịch y tế Việt Nam đạt khoảng 700 triệu USD vào năm 2024 và có thể tăng lên gần 4 tỷ USD vào năm 2033, tương ứng tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 18% mỗi năm. Trong bối cảnh đó, việc bổ sung các cơ sở y tế chất lượng cao tại các điểm đến du lịch được xem là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.

Phú Quốc đang phát triển mạnh mẽ theo định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế, với khoảng 200.000 dân và 6 - 7 triệu lượt khách mỗi năm, trong khi hệ thống y tế hiện chỉ có gần 300 giường bệnh, tạo áp lực lớn lên hạ tầng chăm sóc sức khỏe.

Việc khánh thành Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc không chỉ gắn với yêu cầu trước mắt của APEC 2027 mà còn liên quan tới định hướng dài hạn về phát triển dịch vụ y tế và du lịch tại địa phương. 

Đảm bảo vật liệu xây dựng cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

12:59, 25/02/2026

Đảm bảo vật liệu xây dựng cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Du lịch Phú Quốc trước “cơ hội vàng” APEC 2027

10:12, 03/02/2026

Du lịch Phú Quốc trước “cơ hội vàng” APEC 2027

An Giang thẩm định 5 đồ án quy hoạch ven biển tại Phú Quốc

18:45, 17/04/2026

An Giang thẩm định 5 đồ án quy hoạch ven biển tại Phú Quốc

Đọc thêm

Quảng Trị: Kinh tế tập thể đối mặt “điểm nghẽn” quản trị và chuyển đổi số

Quảng Trị: Kinh tế tập thể đối mặt “điểm nghẽn” quản trị và chuyển đổi số

Với gần 900 hợp tác xã và tổng nguồn vốn vượt 12.500 tỷ đồng, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị đang duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, những hạn chế về năng lực quản trị và tốc độ chuyển đổi số chậm đang trở thành lực cản lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cấu trúc để hướng tới phát triển bền vững...

Cần Thơ: Tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu và mặt bằng, tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi

Cần Thơ: Tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu và mặt bằng, tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi

Dự án cầu Đại Ngãi trên tuyến quốc lộ 60 đang bước vào giai đoạn thi công tăng tốc với khối lượng lớn. Mặc dù vậy, những “điểm nghẽn” về nguồn vật liệu thi công cùng một số vướng mắc trong công tác mặt bằng, tiếp tục là thách thức đòi hỏi thành phố Cần Thơ và các địa phương liên quan phải chủ động tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ.

Nghệ An: Công bố danh mục hệ thống các đô thị trong toàn tỉnh

Nghệ An: Công bố danh mục hệ thống các đô thị trong toàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định công bố danh mục các đô thị loại II, loại III và các phường đạt trình độ phát triển đô thị trên địa bàn, qua đó xác lập cơ sở quan trọng cho quy hoạch và phân bổ nguồn lực phát triển trong giai đoạn mới.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường và hạ tầng đô thị

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường và hạ tầng đô thị

Các doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác, chung tay cải thiện môi trường và hạ tầng đô thị, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Huế kích hoạt loạt giải pháp để đạt tăng trưởng 10% năm 2026

Huế kích hoạt loạt giải pháp để đạt tăng trưởng 10% năm 2026

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, thành phố Huế đang kích hoạt loạt giải pháp đồng bộ từ điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu lại nền kinh tế đến tăng tốc triển khai các công trình hạ tầng then chốt.

