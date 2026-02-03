Du lịch Phú Quốc trước “cơ hội vàng” APEC 2027

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 03/02/2026
Tường Bách
03/02/2026, 10:12
Sở Du lịch và UBND đặc khu Phú Quốc cũng như các doanh nghiệp du lịch trên đảo đã sẵn sàng đón đầu "vận hội mới", phục vụ khách quốc tế hạng sang trong sự kiện Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027…
Năm 2025, Phú Quốc đón 8,3 triệu lượt khách, vượt 18,1% kế hoạch; trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, vượt 86% kế hoạch, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đảo Ngọc cũng liên tục được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới, khẳng định thương hiệu điểm đến quốc tế ngày càng rõ nét.
Trong bối cảnh đó, Phú Quốc đã vinh dự được Trung ương lựa chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 – sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng, thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam. Hướng tới APEC 2027, Phú Quốc đang tập trung triển khai 21 dự án trọng điểm, bao gồm các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, kỹ thuật và các công trình phục vụ hội nghị, sự kiện.
Đây không chỉ là những dự án phục vụ APEC, mà còn là đòn bẩy chiến lược để hoàn thiện hạ tầng kinh tế, xã hội, tạo sức bật phát triển bền vững cho đặc khu trong giai đoạn sau năm 2027. Trong đó, nhiều dự án mang tính biểu tượng và lâu dài như Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng, các trục giao thông chiến lược DT975, tàu điện đô thị đoạn 1 (LRT)…
Tuy vậy, lãnh đạo Sở Du lịch An Giang thẳng thắn nhìn nhận, quá trình sáp nhập tỉnh cũng đặt ra không ít thách thức. Hạ tầng du lịch tại nhiều khu vực còn thiếu và yếu, giao thông kết nối đến các điểm du lịch chưa đồng bộ. Sản phẩm du lịch chưa có nhiều đột phá. Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang, cho biết ngoài Phú Quốc, nhiều địa phương trong tỉnh vẫn thiếu các tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng hiện đại, đẳng cấp quốc tế...
Do đó trước mắt, địa phương tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để APEC 2027 diễn ra thành công, gắn các hoạt động du lịch với hình ảnh, thương hiệu của sự kiện quốc tế quan trọng này. "APEC 2027 tại Phú Quốc được xem là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh và xúc tiến đầu tư du lịch. Ngành du lịch An Giang sẽ chủ động lồng ghép quảng bá điểm đến, kêu gọi đầu tư, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng An Giang trở thành trung tâm du lịch tổng hợp vươn tầm quốc tế", ông Thái nói.
Tại tọa đàm “Doanh nghiệp du lịch An Giang hướng tới APEC 2027” mới đây, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, chia sẻ Phú Quốc luôn luôn phấn đấu theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, phát triển đặc khu Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Phú Quốc cố gắng phấn đấu đạt mục tiêu này và mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân là một đại sứ du lịch để chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027.
Trên cơ sở này, tọa đàm đã tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm, đánh giá các cơ hội và yêu cầu của APEC 2027 đối với năng lực cạnh tranh của du lịch An Giang; doanh nghiệp du lịch cần chuẩn bị những gì để tận dụng cơ hội, đáp ứng yêu cầu từ dòng khách quốc tế chất lượng cao gắn với APEC 2027…
Theo bà Trần Nguyện, Phó tổng giám đốc Sun World (Sun Group), năm 2025, riêng Phú Quốc đón hơn 1,9 triệu khách quốc tế mà đã hết phòng. Do đó, với sự kiện lớn như APEC, nhu cầu sẽ tăng nhanh, Sun Group đang xây dựng và sẽ cung ứng hơn 10.000 phòng cho sự kiện này.
Để chuẩn bị chu đáo, đáp ứng nhu cầu của du khách, Phó GS.TS. Nguyễn Văn Sánh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, cho rằng tỉnh An Giang cùng các doanh nghiệp du lịch cần có dự báo về số lượng khách, tỷ lệ du khách chất lượng cao, chi tiêu/khách, lưu trú… tham gia trước và sau APEC 2027.
Đồng thời, địa phương cũng cần chuẩn bị kỹ về cơ sở chăm sóc sức khỏe, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao phục vụ khách. APEC 2027 sẽ là cú hích cho du khách nên địa phương cần liên kết, phân định phân khúc du lịch để đón đa dạng thị trường du khách. “Đảo ngọc qua đó không chỉ nâng cấp du lịch mà còn san sẻ nguồn khách qua các khu vực khác trong khu vực", PGS. Sánh nói.
Còn ông Trương Đức Hải, Chủ tịch Hội lữ hành G7 Việt Nam, chia sẻ để đón APEC 2027 ở Phú Quốc, địa phương và doanh nghiệp làm du lịch cần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, phòng khách sạn đạt chuẩn để đón khách. Phú Quốc cũng cần quan tâm phát triển thêm sản phẩm du lịch xanh, xử lý rác thải, đảm bảo môi trường sạch đẹp.
Về định hướng phát triển du lịch, có ý kiến cho rằng Sở Du lịch An Giang cần tăng cường vai trò dẫn dắt, xây dựng và ban hành các kế hoạch chiến lược dài hạn, tập trung tổ chức các chương trình đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ số để quảng bá hình ảnh An Giang tới đoàn đại biểu APEC…
Chính quyền địa phương cũng nên ưu tiên phân bổ ngân sách cho việc bảo tồn di sản văn hóa như các lễ hội truyền thống, làng nghề, kiểm soát chặt chẽ môi trường để tránh ô nhiễm sông ngòi - nguồn tài nguyên cốt lõi của du lịch An Giang.
Trước các ý kiến của doanh nghiệp, ông Nguyễn Thành Quốc, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, cho biết địa phương tới đây sẽ tăng cường quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, thương hiệu và năng lực của du lịch Phú Quốc đến gần với du khách quốc tế.
Phú Quốc sẽ ưu tiên thúc đẩy các loại hình du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp - nông thôn, khai thác hiệu quả giá trị tài nguyên bản địa, bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển du lịch bền vững.
Sở Du lịch cũng sẽ phối hợp đơn vị liên quan đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ, giao tiếp quốc tế và văn hóa ứng xử du lịch. "Chúng tôi chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện sản phẩm nhằm sẵn sàng phục vụ các sự kiện, hội nghị quốc tế lớn," ông Quốc nhấn mạnh.
Dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh ra mắt Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch An Giang hoạt động với phương châm “Kết nối - Đồng hành - Phát triển”. Đồng thời, ký kết hợp tác phát triển du lịch với các Hiệp Hội du lịch vùng miền và doanh nghiệp, trước mắt là liên kết hợp tác hướng tới APEC 2027.
