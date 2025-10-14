Khánh thành Cung Văn hoá thiếu nhi hiện đại nhất Thanh Hoá

Chiều 14/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành – công trình văn hóa hiện đại bậc nhất tỉnh, được xem như “ngôi nhà chung” dành cho thế hệ trẻ...

Nằm tại trung tâm phường Hạc Thành – khu đô thị năng động và hiện đại của Thanh Hóa, Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành nổi bật với kiến trúc độc đáo, tiện ích đồng bộ, được thiết kế hướng tới sự phát triển toàn diện cho thanh, thiếu nhi.

Công trình là một trong bốn dự án tiêu biểu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự án được khởi công từ tháng 5/2024, trên diện tích 4,1 ha, gồm hai hợp phần chính: Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao. Tổng mức đầu tư lên tới gần 250 tỷ đồng.

Các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành công trình trước tiến độ 5 tháng, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối.

Toàn cảnh Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành

Điểm nhấn nổi bật của dự án là khối nhà 7 tầng – trung tâm của Cung Văn hóa thiếu nhi. Nơi đây được bố trí các phòng học năng khiếu như cờ vua, cờ tướng, đàn, múa, khiêu vũ, aerobic...

Bên cạnh đó, khu phụ trợ gồm nhà 3 tầng, nhà thi đấu có sức chứa 300 chỗ ngồi, cùng khu vận động thể chất có mái che, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Hợp phần Trung tâm thể dục, thể thao được đầu tư đồng bộ với hệ thống sân bãi và cơ sở hạ tầng hiện đại: bể bơi trong nhà, sân bóng đá nhân tạo, sân tennis, sân bóng rổ...

Đặc biệt, bể bơi mái vòm khung thép độc đáo, diện tích mặt nước 500m2, gồm 8 làn bơi tiêu chuẩn, đủ điều kiện tổ chức các giải thi đấu thiếu niên, nhi đồng. Bên trong còn có khu thay đồ, phòng kỹ thuật, phòng y tế, khu tiếp khách và hành chính, đảm bảo sự tiện nghi và chuyên nghiệp.

Ngay cạnh nhà thi đấu đa năng là khu vui chơi nhạc nước ngoài trời tạo nên không gian thư giãn, giải trí sinh động, hấp dẫn cho trẻ em và gia đình.