Khánh thành Cung Văn hoá thiếu nhi hiện đại nhất Thanh Hoá

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Nguyễn Thuấn
14/10/2025, 21:59
Chiều 14/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành – công trình văn hóa hiện đại bậc nhất tỉnh, được xem như “ngôi nhà chung” dành cho thế hệ trẻ...
Nằm tại trung tâm phường Hạc Thành – khu đô thị năng động và hiện đại của Thanh Hóa, Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành nổi bật với kiến trúc độc đáo, tiện ích đồng bộ, được thiết kế hướng tới sự phát triển toàn diện cho thanh, thiếu nhi.
Công trình là một trong bốn dự án tiêu biểu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Dự án được khởi công từ tháng 5/2024, trên diện tích 4,1 ha, gồm hai hợp phần chính: Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao. Tổng mức đầu tư lên tới gần 250 tỷ đồng.
Các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành công trình trước tiến độ 5 tháng, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối.
Điểm nhấn nổi bật của dự án là khối nhà 7 tầng – trung tâm của Cung Văn hóa thiếu nhi. Nơi đây được bố trí các phòng học năng khiếu như cờ vua, cờ tướng, đàn, múa, khiêu vũ, aerobic...
Bên cạnh đó, khu phụ trợ gồm nhà 3 tầng, nhà thi đấu có sức chứa 300 chỗ ngồi, cùng khu vận động thể chất có mái che, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao.
Hợp phần Trung tâm thể dục, thể thao được đầu tư đồng bộ với hệ thống sân bãi và cơ sở hạ tầng hiện đại: bể bơi trong nhà, sân bóng đá nhân tạo, sân tennis, sân bóng rổ...
Đặc biệt, bể bơi mái vòm khung thép độc đáo, diện tích mặt nước 500m2, gồm 8 làn bơi tiêu chuẩn, đủ điều kiện tổ chức các giải thi đấu thiếu niên, nhi đồng. Bên trong còn có khu thay đồ, phòng kỹ thuật, phòng y tế, khu tiếp khách và hành chính, đảm bảo sự tiện nghi và chuyên nghiệp.
Ngay cạnh nhà thi đấu đa năng là khu vui chơi nhạc nước ngoài trời tạo nên không gian thư giãn, giải trí sinh động, hấp dẫn cho trẻ em và gia đình.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính tổng hợp kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu sau bão gây ra trên địa bàn. Ninh Bình đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đê điều...
Chuyến bay viện trợ của Australia dự kiến sẽ đến Việt Nam vào tối ngày 14/10, nhằm giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sau hai cơn bão Bualoi và Matmo vừa qua...
Các sản phẩm được phát hiện là hàng kém chất lượng, hàng giả, đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước…
Đề án phát triển quan hệ lao động tại các địa phương cần phát huy vai trò của các chủ thể trong quan hệ lao động, xác lập mô hình hoạt động hiệu năng, hiệu quả, duy trì sự ổn định và phát triển của quan hệ lao động, môi trường đầu tư, kinh doanh...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: