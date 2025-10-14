Thứ Ba, 14/10/2025

Khánh thành Cung Văn hoá thiếu nhi hiện đại nhất Thanh Hoá

Nguyễn Thuấn

14/10/2025, 21:59

Chiều 14/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành – công trình văn hóa hiện đại bậc nhất tỉnh, được xem như “ngôi nhà chung” dành cho thế hệ trẻ...

Các đại biểu tham quan lớp học cờ vua tại Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành.
Các đại biểu tham quan lớp học cờ vua tại Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành.

Nằm tại trung tâm phường Hạc Thành – khu đô thị năng động và hiện đại của Thanh Hóa, Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành nổi bật với kiến trúc độc đáo, tiện ích đồng bộ, được thiết kế hướng tới sự phát triển toàn diện cho thanh, thiếu nhi.

Công trình là một trong bốn dự án tiêu biểu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự án được khởi công từ tháng 5/2024, trên diện tích 4,1 ha, gồm hai hợp phần chính: Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao. Tổng mức đầu tư lên tới gần 250 tỷ đồng.

Các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành công trình trước tiến độ 5 tháng, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối.

Toàn cảnh Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành
Toàn cảnh Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành

Điểm nhấn nổi bật của dự án là khối nhà 7 tầng – trung tâm của Cung Văn hóa thiếu nhi. Nơi đây được bố trí các phòng học năng khiếu như cờ vua, cờ tướng, đàn, múa, khiêu vũ, aerobic... 

Bên cạnh đó, khu phụ trợ gồm nhà 3 tầng, nhà thi đấu có sức chứa 300 chỗ ngồi, cùng khu vận động thể chất có mái che, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Hợp phần Trung tâm thể dục, thể thao được đầu tư đồng bộ với hệ thống sân bãi và cơ sở hạ tầng hiện đại: bể bơi trong nhà, sân bóng đá nhân tạo, sân tennis, sân bóng rổ...

Đặc biệt, bể bơi mái vòm khung thép độc đáo, diện tích mặt nước 500m2, gồm 8 làn bơi tiêu chuẩn, đủ điều kiện tổ chức các giải thi đấu thiếu niên, nhi đồng. Bên trong còn có khu thay đồ, phòng kỹ thuật, phòng y tế, khu tiếp khách và hành chính, đảm bảo sự tiện nghi và chuyên nghiệp.

Ngay cạnh nhà thi đấu đa năng là khu vui chơi nhạc nước ngoài trời tạo nên không gian thư giãn, giải trí sinh động, hấp dẫn cho trẻ em và gia đình. 

Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, công suất lớn thứ 2 thế giới

15:24, 13/10/2025

Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, công suất lớn thứ 2 thế giới

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô hơn 1.000 giường

15:15, 19/08/2025

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô hơn 1.000 giường

Ninh Bình thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do bão Bualoi

Ninh Bình thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do bão Bualoi

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính tổng hợp kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu sau bão gây ra trên địa bàn. Ninh Bình đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đê điều...

Australia hỗ trợ 3 triệu AUD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

Australia hỗ trợ 3 triệu AUD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

Chuyến bay viện trợ của Australia dự kiến sẽ đến Việt Nam vào tối ngày 14/10, nhằm giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sau hai cơn bão Bualoi và Matmo vừa qua...

Phát hiện nhiều sản phẩm dầu thực vật giả tại Hưng Yên

Phát hiện nhiều sản phẩm dầu thực vật giả tại Hưng Yên

Các sản phẩm được phát hiện là hàng kém chất lượng, hàng giả, đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước…

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển quan hệ lao động

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển quan hệ lao động

Đề án phát triển quan hệ lao động tại các địa phương cần phát huy vai trò của các chủ thể trong quan hệ lao động, xác lập mô hình hoạt động hiệu năng, hiệu quả, duy trì sự ổn định và phát triển của quan hệ lao động, môi trường đầu tư, kinh doanh...

Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh giải ngân chi trả chế độ theo Nghị định 178

Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh giải ngân chi trả chế độ theo Nghị định 178

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước đang bố trí cán bộ làm việc xuyên ngày nghỉ để hỗ trợ chi trả chế độ theo Nghị định 178 đúng đối tượng, đúng thời hạn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

