Chuẩn bị sẵn nhân lực để vận hành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

Phúc Minh

26/11/2025, 08:11

Chính phủ giao Bộ Y tế chỉ đạo hai bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để vận hành hoạt động cơ sở 2 của hai bệnh viện này tại tỉnh Ninh Bình...

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình. Ảnh: Internet.
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình. Ảnh: Internet.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc công trình Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành hai công trình dự án, phấn đấu hoàn thành xây dựng trước ngày 30/11/2025, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, chủ động hơn nữa để thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đã đề ra và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ còn lại tại hai công trình dự án.

Trong đó, Bộ Y tế chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế phòng cháy, chữa cháy theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an.

Tập trung thực hiện các hạng mục cụ thể, các dự án thành phần của hai công trình dự án, hoàn thành việc xây dựng trước ngày 30/11/2025 và tổ chức nghiệm thu, bàn giao, hướng dẫn vận hành theo quy định.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai thúc đẩy công tác mua sắm, đấu thầu thiết bị đảm bảo chất lượng, tiến độ, theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo hai bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để vận hành hoạt động hai bệnh viện sau khi hoàn thành hai công trình dự án.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ trình về các cơ chế đảm bảo việc vận hành hoạt động của hai bệnh viện; khẩn trương báo cáo Chính phủ đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu để thực hiện hiệu quả các phương án, giải pháp đã được các cơ quan thống nhất và giải quyết dứt điểm các vướng mắc, phát sinh trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét thẩm định thiết kế, phê duyệt nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định để đảm bảo điều kiện vận hành hai bệnh viện sau khi hoàn thành hai công trình dự án.

Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, thẩm định dự toán thiết kế bản vẽ thi công đối với các hạng mục còn lại theo quy định.

Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế trong việc hoàn thiện hồ sơ về các cơ chế đảm bảo việc vận hành hoạt động của hai bệnh viện, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan liên quan thúc đẩy tiến độ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cán bộ làm việc tại cơ sở 2 của hai bệnh viện.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng bên ngoài công trình dự án, và đảm bảo các điều kiện cần thiết để đưa vào sử dụng thuận lợi ngay khi hoàn thành hai công trình dự án.

