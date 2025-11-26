Chuẩn bị sẵn nhân lực để vận hành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 26/11/2025
Phúc Minh
26/11/2025, 08:11
Chính phủ giao Bộ Y tế chỉ đạo hai bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để vận hành hoạt động cơ sở 2 của hai bệnh viện này tại tỉnh Ninh Bình...
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc công trình Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
Để đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành hai công trình dự án, phấn đấu hoàn thành xây dựng trước ngày 30/11/2025, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, chủ động hơn nữa để thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đã đề ra và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ còn lại tại hai công trình dự án.
Trong đó, Bộ Y tế chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế phòng cháy, chữa cháy theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an.
Tập trung thực hiện các hạng mục cụ thể, các dự án thành phần của hai công trình dự án, hoàn thành việc xây dựng trước ngày 30/11/2025 và tổ chức nghiệm thu, bàn giao, hướng dẫn vận hành theo quy định.
Bộ Y tế cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai thúc đẩy công tác mua sắm, đấu thầu thiết bị đảm bảo chất lượng, tiến độ, theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo hai bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để vận hành hoạt động hai bệnh viện sau khi hoàn thành hai công trình dự án.
Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ trình về các cơ chế đảm bảo việc vận hành hoạt động của hai bệnh viện; khẩn trương báo cáo Chính phủ đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Phó Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu để thực hiện hiệu quả các phương án, giải pháp đã được các cơ quan thống nhất và giải quyết dứt điểm các vướng mắc, phát sinh trong công tác phòng cháy, chữa cháy.
Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét thẩm định thiết kế, phê duyệt nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định để đảm bảo điều kiện vận hành hai bệnh viện sau khi hoàn thành hai công trình dự án.
Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, thẩm định dự toán thiết kế bản vẽ thi công đối với các hạng mục còn lại theo quy định.
Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế trong việc hoàn thiện hồ sơ về các cơ chế đảm bảo việc vận hành hoạt động của hai bệnh viện, bảo đảm chất lượng, tiến độ.
Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan liên quan thúc đẩy tiến độ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cán bộ làm việc tại cơ sở 2 của hai bệnh viện.
Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng bên ngoài công trình dự án, và đảm bảo các điều kiện cần thiết để đưa vào sử dụng thuận lợi ngay khi hoàn thành hai công trình dự án.
10:28, 21/11/2025
Các đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) đã thể hiện nỗ lực lớn của cơ quan chủ trì soạn thảo khi kế thừa thực tiễn, tiếp cận chuẩn mực quốc tế và chuyển trọng tâm từ “trấn áp” sang “phòng ngừa bền vững, cai nghiện hiệu quả, hòa nhập xã hội”.
Trong ngày 25/11, Viện Pasteur TP.HCM đã trao tặng Sở Y tế Gia Lai 4.000 liều vaccine VAT (uốn ván – bạch hầu) và 2.000 liều SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván), nhằm bảo vệ người dân và lực lượng cứu hộ trước nguy cơ chấn thương, nhiễm bẩn vết thương...
Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu với du khách Australia nhờ cảnh quan đa dạng, di sản phong phú, ẩm thực đặc sắc và khả năng kết nối hàng không ngày càng thuận tiện. Lượng khách Australia đến Việt Nam tăng mạnh thời gian qua, khẳng định sức hút của điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm, đồng thời mở ra tiềm năng hợp tác du lịch lớn giữa hai quốc gia...
Bộ Y tế đã cử các đoàn công tác chủ lực của hệ thống y tế dự phòng, khám chữa bệnh triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ khẩn cấp công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ, với phương châm "không để người bệnh thiếu thuốc, thiếu dịch vụ thiết yếu"...
Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc tính khả thi khi Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035 đặt mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đồng thời, đề nghị có lộ trình tại khu vực miền núi – nơi vẫn còn những rào cản trong dạy và học tiếng Anh…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: