Khi thời trang Haute Couture được đặt giữa thế giới cảm xúc

Mở màn Tuần lễ thời trang cao cấp Paris Xuân - Hè 2026, thương hiệu Schiaparelli của Daniel Roseberry đã trình diễn bộ sưu tập couture mang tựa “The Agony and The Ecstasy”, một show diễn khơi gợi những cảm nhận sâu sắc về con người, sáng tạo và nghệ thuật...

Một tuần lễ hào nhoáng Paris Couture Fashion Week chính thức khởi động. Mở màn mùa xuân 2026 với các show diễn từ những "ông lớn" như Schiaparelli và Dior. Và dĩ nhiên, thời trang bên ngoài sàn diễn cũng rực rỡ không kém những gì diễn ra bên trong: các khách mời từ khách hàng thượng lưu, giới mộ điệu cho đến những ngôi sao nổi tiếng đều khoe những diện mạo đương thời, "có một không hai" với chất liệu xa xỉ và kỹ thuật tinh xảo nhất.

Tại show diễn của Schiaparelli, Teyana Taylor xuất hiện trong một bộ trang phục gây choáng ngợp khác, tiếp nối bộ cánh "peekaboo" của cô tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay. Ngôi sao được đề cử Oscar cho vai diễn trong phim One Battle After Another diện chiếc váy ren xuyên thấu, áo khoác tuxedo đen dài, kết hợp với giày cao gót đế dày.

Đặc biệt, Teyana Taylor hoàn thiện diện mạo với những món trang sức cầu kỳ gắn liền với Hoàng hậu Eugénie, lấy cảm hứng từ các báu vật bị đánh cắp trong vụ trộm Bảo tàng Louvre mùa thu năm 2025. "Tôi đang đi bộ từ văn phòng về nhà thì đúng lúc vụ trộm trang sức ở Louvre vừa xảy ra. Và tôi nghĩ, sẽ thật thú vị nếu tái hiện lại những món trang sức Louvre đã bị đánh cắp," Daniel Roseberry, giám đốc sáng tạo của Schiaparelli, chia sẻ với Vanity Fair.

Mặt khác, Demi Moore góp mặt trong set đồ đồng bộ họa tiết da báo, trong khi Jodie Turner-Smith diện chiếc váy đen với những đường cắt xẻ viền vàng, thuộc bộ sưu tập Xuân 2026 của Schiaparelli.

Ngay sau phần thảm đỏ, show thời trang diễn ra như là một tuyên ngôn nghệ thuật, đặt haute couture ở giao điểm giữa cảm xúc, lịch sử và hình tượng siêu thực. Roseberry khai thác tối đa tài năng thủ công couture để tạo ra trang phục vừa đẹp vừa chói chang, vừa quyến rũ vừa khiêu khích. Bộ sưu tập ghi dấu bước chuyển trọng tâm của thời trang cao cấp: từ “nhìn” sang cảm nhận.

Roseberry cho biết, nguồn cảm hứng xuất phát từ chuyến thăm bất ngờ tới Nhà nguyện Sistine ở Rome nơi Michelangelo khắc họa những mảng cảm xúc dữ dội giữa đau khổ và siêu thoát. “Tôi dừng hỏi ‘nó trông như thế nào’, mà thay bằng ‘tôi cảm thấy gì khi tạo ra nó", nơi mà phần lớn công chúng chỉ có thể đứng từ xa để ngưỡng vọng, cảm giác “khổ hạnh” dường như luôn song hành cùng “hoan lạc”.

Daniel Roseberry hiểu điều đó hơn ai hết. Và với bộ sưu tập Schiaparelli Xuân - Hè Haute Couture 2026, anh gọi thẳng tên mối căng thẳng muôn thuở ấy: The Agony and The Ecstasy (Nỗi thống khổ và niềm hân hoan).

Nhưng nếu Sistine là điểm khởi đầu, thì thời trang haute couture mới là bối cảnh thật sự mà Roseberry đang nói tới. Ở đó, “khổ hạnh” không phải là khổ tu tôn giáo, mà là mồ hôi, là hoài nghi, là sự lặp đi lặp lại của nghiên cứu, thử nghiệm, thất bại và làm lại. Là nỗi bất an rất con người khi cái đẹp không có một tiêu chuẩn tuyệt đối, khi mỗi quyết định sáng tạo đều mang tính cá nhân đến tàn nhẫn.

Thế nhưng cũng chính từ đó, “hoan lạc” xuất hiện không phải trạng thái an nhiên hay cực lạc tĩnh tại, mà là thứ khoái cảm cảm xúc mang tính khoảnh khắc. Hoan lạc trong ánh đèn runway, trong nhịp nhạc dồn dập, trong bước chân người mẫu, trong tràng vỗ tay và ánh nhìn say mê của khán giả. Và rồi nó tan biến, để nhường chỗ cho vòng quay tiếp theo của sáng tạo. Đó là lý do haute couture không bao giờ dừng lại.

Nắm bắt rõ thế giới quan ấy, nhà thiết kế Roseberry kiến tạo nên một cuộc diễu hành siêu thực giữa thiên thần và quái thú, giữa giấc mơ đẹp đến ngạt thở và cơn ác mộng đầy ám ảnh. Những thiết kế cao cấp của Schiaparelli Xuân – Hè 2026 gợi nhắc đến một thời điểm nguyên sơ nhất nơi con người, thiên nhiên và thần thoại chưa bị phân tách. Cỏ cây, muôn thú, chim chóc, bò sát… tất cả hòa vào cơ thể người, tạo nên những phom dáng lai ghép vừa quyến rũ vừa bất an.

Kỹ thuật thủ công đỉnh cao áp dụng hàng nghìn giờ thêu, lớp lông vũ bằng tơ tỉ mẩn, và hiệu ứng gradient sfumato để tạo chiều sâu thị giác trên từng lớp vải. Có những bộ trang phục được kết 25.000 sợi lông tơ thủ công, biến bề mặt vải thành tác phẩm điêu khắc động.

Các chi tiết như đầu chim trompe-l’oeil bằng resin, hay các đường nét 3D nổi bật giúp trang phục tự nó là một tác phẩm nghệ thuật độc lập, vượt ra khỏi định nghĩa “quần áo”.

Trình độ thủ công của các nghệ nhân Schiaparelli tiếp tục là điều không cần bàn cãi. Hoa đắp nổi bung nở trên váy và áo khoác như đang sống, như thể chúng không được thêu lên mà tự mọc ra từ vải. Chim ruồi trở thành motif trung tâm, xuất hiện ở cả mở màn lẫn kết show: những chiếc áo với móng vuốt nhô ra từ ngực, đôi cánh vươn cao ở cổ áo, kết hợp cùng quần dáng thanh mảnh để giữ sự kỷ luật cho tổng thể phom dáng. Đó là sự cân bằng tinh tế giữa kịch tính và kiểm soát, một đặc trưng của haute couture đương đại.

Drama không dừng lại ở trang phục. Phụ kiện - một đặc trưng DNA không thể thiếu của Schiaparelli - tiếp tục đẩy cảm xúc lên cao trào. Giày cao gót với mũi nhọn như mỏ chim, hay như phần đầu của một con rắn đang nhìn thẳng vào người đối diện, mang vẻ quyến rũ đầy đe dọa.

Roseberry còn khéo léo đưa lịch sử vào hiện tại khi tái hiện chiếc vương miện ngọc trai, kim cương và chi tiết nút thắt ngực áo gắn liền với Hoàng hậu Eugénie, những bảo vật từng bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Louvre vào năm ngoái.

Cả show diễn cho thấy, thời trang không chỉ là sáng tạo, mà còn là ký ức, là quyền lực, là sự chiếm hữu cái đẹp. Và trong thế giới ấy, Daniel Roseberry cùng Schiaparelli tiếp tục khẳng định rằng thời trang cao cấp, suy cho cùng, vẫn là một hình thức nghệ thuật cảm xúc cao độ, nơi cái đẹp luôn được sinh ra từ sự căng thẳng tột cùng.