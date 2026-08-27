Khi tour văn hóa - lịch sử được kể bởi các khu nghỉ dưỡng

Nhu cầu du lịch trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam đang dịch chuyển về những trải nghiệm văn hóa chân thực. Báo cáo của Market Report World cho thấy, hơn 55% du khách thế giới ưu tiên những chuyến đi gắn với di sản; 68% tham gia lễ hội, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa tại điểm đến…

Ảnh minh họa: Banyan Tree Lăng Cô

Ngay từ đầu tháng 8, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã đề nghị các địa phương, doanh nghiệp chủ động tổ chức chương trình nghệ thuật, sự kiện phục vụ du khách dịp Quốc khánh 2/9. Trong đó, khuyến khích xây dựng sản phẩm du lịch về nguồn gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty du lịch Việt, cho rằng xu hướng du lịch nội địa năm nay chuyển sang những hành trình ngắn, chú trọng chiều sâu trải nghiệm. Còn với du khách quốc tế, các chương trình “city break” từ 2 đến 4 ngày tập trung khai thác chợ truyền thống, ẩm thực đường phố và đời sống bản địa.

Do đó, thay vì liên tục thay đổi điểm lưu trú, doanh nghiệp có thể lấy một đô thị làm trung tâm và phát triển hành trình theo chủ đề. Bài toán đặt ra là chuyển những giá trị ấy thành sản phẩm có khả năng kể chuyện, tạo cảm xúc và thương mại hóa. Với khách quốc tế, hành trình có thể kết nối di tích, bảo tàng, kiến trúc, ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn và đời sống đô thị.

Trong bối cảnh đó, các cơ sở lưu trú trên cả nước cũng đã gia nhập “cuộc đua” cung cấp trải nghiệm văn hóa – lịch sử nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhằm giúp du khách hiểu thêm những câu chuyện làm nên bản sắc của mỗi điểm đến.

MŨI NÉ: TOUR RIÊNG KHÁM PHÁ NHỮNG DẤU TÍCH XƯA

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới đây, khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né giới thiệu tour riêng “Mũi Né - những dấu tích xưa” dành cho du khách thích khám phá lịch sử và văn hóa địa phương. Du khách sẽ có những trải nghiệm độc đáo như làng chài Mũi Né yên bình, tháp Po Sah Inư cổ kính và bảo tàng Nước mắm độc đáo - nơi tái hiện lịch sử 300 năm nghề làm nước mắm truyền thống.

Ảnh: The Anam Mũi Né

Tồn tại từ hàng trăm năm qua, làng chài Mũi Né vẫn còn lưu giữ những nét thuần khiết của một ngôi làng ven biển. Du khách còn được đến đồi Bà Nài thăm tháp Po Sah Inư được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ VIII, một trong số rất ít kỳ quan kiến ​​trúc từ thời Vương quốc Champa còn sót lại cho đến ngày nay. Điểm dừng cuối cùng trong tour “Mũi Né - những dấu tích xưa” là chuyến tham quan Bảo tàng Nước mắm. Tại đây, du khách sẽ được quay ngược thời gian 300 năm để tìm hiểu nghề đi biển và nghề làm nước mắm truyền thống của người Việt.

HUẾ: KHÁM PHÁ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT CỐ ĐÔ

Tọa lạc bên dòng sông Hương huyền thoại, Azerai La Residence Huế là điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ ngơi và khám phá lịch sử phong phú của vùng đất Cố đô. Khu nghỉ dưỡng có nhiều tour trong ngày để du khách lựa chọn, trong đó đáng chú ý nhất là tour “Một ngày ở Huế” (Full Day in Hue).

Tour bắt đầu với chuyến du ngoạn bằng thuyền ngược dòng Hương Giang thơ mộng đến thăm chùa Thiên Mụ hơn 400 năm tuổi. Sau đó, khách sẽ tiếp tục di chuyển bằng ô tô đến Kinh Thành Huế để khám phá nơi ở của các vị vua triều Nguyễn đã trị vì đất nước từ năm 1802 đến 1945. Buổi chiều, khách sẽ tiếp tục tham quan Lăng Gia Long, nơi an nghỉ của vị Hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn và Lăng Khải Định - một công trình kết hợp tinh tế của nét kiến trúc và văn hóa Đông Tây.

Ảnh: Azerai La Residence Huế

Trước khi kết thúc chuyến tham quan và trở về khách sạn, du khách có thể dành thời gian dạo quanh chợ Đông Ba cùng hướng dẫn viên, hoặc lựa chọn trải nghiệm “Bữa tối Hoàng gia” bên trong Kinh Thành Huế.

HÀ NỘI: HẦM TRÁNH BOM VÀ NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI

Du khách lưu trú tại Sofitel Legend Metropole Hà Nội trong tháng 9 này sẽ được tham gia tour khám phá Con đường Lịch sử và hầm tránh bom cùng với những “sử gia” của khách sạn. Con đường lịch sử – con đường dẫn đến hầm tránh bom Metropole năm xưa đã từng bảo vệ nhiều vị khách quý của khách sạn, trong đó có những nhân vật nổi tiếng như Joan Baez và Jane Fonda, họ đã ở đây trong những trận ném bom rải thảm của Mỹ (1964-1973).

Sau chiến tranh, căn hầm này được đóng lại và bít kín cho đến khi được bộ phận bảo dưỡng của khách sạn tình cờ phát hiện ra khi nâng cấp Bamboo Bar vào năm 2011. Ngày nay, không gian này được dùng để tưởng nhớ về những ký ức về một thời không thể nào quên. Chương trình chỉ dành cho khách lưu trú tại khách sạn và diễn ra hàng ngày vào lúc 17h00 và 18h00.

Ảnh: Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Đồng thời, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 125 năm thành lập, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội phối hợp cùng The Muse Artspace tổ chức trưng bày "Phía sau Đông Dương”, mang đến góc nhìn mới về sự tiếp nối của mỹ thuật Việt Nam từ di sản Đông Dương đến những thực hành nghệ thuật đương đại.

Diễn ra tại sảnh Opera Wing của khách sạn từ 17/8 đến 8/10, trưng bày quy tụ ba họa sĩ Phan Cẩm Thượng, Lý Trực Sơn và Đỗ Thị Kim Đoan, những tên tuổi tiêu biểu của nền nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Ảnh: Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Ông George Koumendakos, Tổng Quản lý Sofitel Legend Metropole Hà Nội, chia sẻ: “Nghệ thuật và văn hóa luôn là một phần trong bản sắc của Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Trưng bày 'Phía sau Đông Dương' là lời khẳng định của chúng tôi cho cam kết lâu dài trong việc gìn giữ di sản, đồng thời tạo không gian để những sáng tạo đương đại tiếp tục phát triển và truyền cảm hứng”.

PHÚ QUỐC: TRIỂN LÃM GIỮA THIÊN NHIÊN

Tọa lạc bên bờ cát trắng mịn của Bãi Trường trên đảo Phú Quốc, khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới được UNESCO công nhận, Regent Phú Quốc là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp danh tiếng hàng đầu Việt Nam. Tại đây, nghệ thuật trở thành một mảnh ghép cốt lõi trong trải nghiệm lưu trú.

Ảnh: Regent Phú Quốc

Kéo dài từ nay đến hết tháng 10/2026, triển lãm "The Memory of Flowers" của nghệ sĩ Phạm Tuấn Ngọc sẽ giới thiệu những tác phẩm được thực hiện bằng kỹ thuật in lumen hiếm gặp, gợi mở những khám phá về ký ức, thiên nhiên và sự vô thường. Các tác phẩm được đặt trong một không gian rộng mở, ngập ánh sáng tự nhiên và bao quanh bởi cảnh quan biển đảo. Theo nghệ sĩ, đây chính là môi trường lý tưởng để tác phẩm “thở” cùng thiên nhiên.

LĂNG CÔ: KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Nằm gần ba trung tâm văn hóa – du lịch lớn của miền Trung là Huế, Đà Nẵng và Hội An, khu nghỉ dưỡng Banyan Tree Lăng Cô mở ra cơ hội kết hợp nghỉ ngơi với hành trình khám phá Phố cổ Hội An, Kinh thành Huế và Thánh địa Mỹ Sơn.

Du khách có thể khám phá di sản văn hóa Huế, tìm hiểu các làng nghề địa phương, đạp xe quanh resort hoặc tham gia tour ngắm chim trong khu bảo tồn nội khu. Đây cũng là những trải nghiệm nằm trong sáng kiến "Stay for Good", kết nối hành trình nghỉ dưỡng với cộng đồng, nghệ nhân và hệ sinh thái địa phương.

Ảnh: Banyan Tree Lăng Cô

Cuối ngày, tại Banyan Tree Spa, những liệu trình sử dụng thảo mộc địa phương tiếp tục đưa kỳ nghỉ về với trạng thái thư giãn. Các liệu pháp như Revitalizing Lotus, Royal Banyan hay Tropical Rainmist được lấp đầy bằng những câu chuyện dân gian và kiến thức y học cổ truyền.