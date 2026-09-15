Oktoberfest 2026: Từ lễ cưới hoàng gia đến lễ hội bia lớn nhất thế giới

Hơn hai thế kỷ sau khi bắt đầu từ một cuộc đua ngựa mừng đám cưới hoàng gia, Oktoberfest đã trở thành lễ hội dân gian lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm đến Munich. Năm 2026, sự kiện diễn sẽ ra trong 16 ngày, từ 19/9 đến 4/10, với những quy định ngày càng chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho hàng triệu người tham dự…

Hơn hai thế kỷ sau khi bắt đầu từ một cuộc đua ngựa mừng đám cưới hoàng gia, Oktoberfest đã trở thành lễ hội dân gian lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm đến Munich. Ảnh: AP.

Mỗi mùa thu, Munich lại trở thành điểm đến của hàng triệu du khách khi Oktoberfest - lễ hội bia nổi tiếng nhất thế giới - mở cửa tại Theresienwiese. Năm 2026, lễ hội lần thứ 191 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10, kéo dài 16 ngày. Thành phố Munich dự kiến tiếp tục đón lượng khách ở mức khoảng 6 triệu người, biến Oktoberfest thành một trong những sự kiện du lịch - văn hóa có sức hút lớn nhất của Đức.

Dù được biết đến rộng rãi với những vại bia Maß (vại bia tương đương 1 lít), các lều bia khổng lồ, âm nhạc, trang phục truyền thống và những trò chơi cảm giác mạnh, Oktoberfest thực tế có nguồn gốc từ một sự kiện hoàn toàn khác: một cuộc đua ngựa được tổ chức để mừng đám cưới hoàng gia Bavaria.

TỪ CUỘC ĐUA NGỰA MỪNG ĐÁM CƯỚI HOÀNG GIA ĐẾN OKTOBERFEST

Câu chuyện Oktoberfest bắt đầu vào năm 1810, khi Thái tử Ludwig của Bavaria, người sau này trở thành Vua Ludwig I, kết hôn với Công chúa Therese xứ Sachsen-Hildburghausen.

Nhân viên phục vụ mang các vại bia tại lều bia Hofbräuhaus. Ảnh: AP.

Cuộc hôn nhân diễn ra ngày 12/10/1810 và các hoạt động mừng đám cưới kéo dài nhiều ngày. Andreas Michael Dall'Armi, một sĩ quan thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Bavaria, đã đề xuất tổ chức một cuộc đua ngựa lớn để người dân cùng tham gia mừng sự kiện.

Ý tưởng được Vua Maximilian I Joseph chấp thuận. Ngày 17/10/1810, cuộc đua ngựa được tổ chức trên một đồng cỏ nằm bên ngoài cổng thành Munich khi đó. Địa điểm này sau đó được đặt tên là Theresienwiese, theo tên Công chúa Therese. Người dân Munich về sau gọi ngắn gọn là “Wiesn”, một cách gọi vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Đáng chú ý, lễ hội đầu tiên chưa có những lều bia khổng lồ hay hệ thống trò chơi như hiện nay. Điểm trung tâm khi đó là cuộc đua ngựa. Tuy nhiên, sự kiện đã tạo nền móng cho một truyền thống kéo dài hơn hai thế kỷ.

Năm 1819, thành phố Munich chính thức tiếp quản việc tổ chức Oktoberfest và biến sự kiện thành một hoạt động được tổ chức thường niên. Đến năm 1818, các trò chơi giải trí bắt đầu xuất hiện với một vòng quay và hai chiếc xích đu. Những thập niên sau đó, ngành công nghiệp hội chợ phát triển mạnh, kéo theo ngày càng nhiều trò chơi và hoạt động giải trí tại lễ hội.

Các lều bia lớn cũng dần trở thành biểu tượng của Oktoberfest. Từ cuối thế kỷ 19, các nhà máy bia bắt đầu dựng những không gian lớn để phục vụ số lượng khách ngày càng tăng. Năm 1898, một trong những lều bia lớn đầu tiên được dựng tại Theresienwiese, mở đường cho mô hình Oktoberfest hiện đại.

Lễ hội cũng từng nhiều lần bị gián đoạn bởi những biến động lớn. Oktoberfest phải hủy lần đầu vào năm 1813 do các cuộc chiến tranh Napoleon. Trong thế kỷ 20, hai cuộc thế chiến, các cuộc khủng hoảng kinh tế và dịch bệnh tiếp tục khiến lễ hội có những năm không được tổ chức hoặc phải thu hẹp quy mô.

Một nghi thức đặc biệt của Oktoberfest ngày nay là việc Thị trưởng Munich mở thùng bia đầu tiên vào buổi trưa ngày khai mạc. Năm 1950, Thị trưởng Thomas Wimmer lần đầu thực hiện nghi thức này tại lều Schottenhamel. Ông cần tới 17 nhát búa để mở thùng bia - một kỷ lục không mấy đáng tự hào nhưng đã trở thành một phần thú vị trong lịch sử lễ hội.

Từ đó, nghi thức “O'zapft is” - có thể hiểu là “Đã mở thùng!” - trở thành tín hiệu chính thức cho việc Oktoberfest bắt đầu.

Năm 2026, Thị trưởng Munich Dominik Krause sẽ thực hiện nghi thức mở thùng bia đầu tiên, tiếp nối truyền thống kéo dài hơn 70 năm.

16 NGÀY, HÀNG TRIỆU DU KHÁCH VÀ NHỮNG VẠI BIA NGÀY CÀNG ĐẮT

Oktoberfest ngày nay không chỉ là lễ hội bia mà đã trở thành một hệ sinh thái du lịch, giải trí và dịch vụ quy mô lớn.

Trong 16 ngày của Oktoberfest 2026, Theresienwiese sẽ trở thành một “thành phố” tạm thời với các lều bia lớn và nhỏ, nhà hàng, quầy thực phẩm, trò chơi giải trí, khu vực dành cho gia đình và nhiều hoạt động văn hóa truyền thống.

Điểm đặc biệt của Oktoberfest là sự kết hợp giữa truyền thống Bavaria và ngành công nghiệp giải trí hiện đại. Du khách có thể thưởng thức các món ăn đặc trưng, nghe nhạc, mặc trang phục truyền thống, tham gia các trò chơi hội chợ hoặc đơn giản là trải nghiệm không khí của một trong những lễ hội đông người nhất châu Âu.

Những cuộc diễu hành trang phục truyền thống và đội bắn súng cũng là một phần quan trọng của lễ hội. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1835 và từ năm 1948 được tổ chức thường niên như một bộ phận chính thức của Oktoberfest.

Một trong những yếu tố khiến Oktoberfest trở thành điểm đến quốc tế là quy mô tiêu thụ bia. Theo ban tổ chức, trung bình mỗi năm có khoảng 6-7 triệu lít bia được tiêu thụ tại lễ hội.

Tuy nhiên, du khách năm nay sẽ phải trả nhiều hơn cho một vại bia. Giá một vại Maß - tương đương 1 lít - tại Oktoberfest 2026 dao động từ 14,80 đến 15,90 euro, tăng trung bình 2,38% so với năm 2025, khi giá dao động từ 14,50 đến 15,80 euro. Giá bia không do chính quyền thành phố Munich quy định mà do các đơn vị kinh doanh trong lễ hội quyết định.

Mức giá này cũng cho thấy Oktoberfest đã trở thành một thị trường dịch vụ lớn, trong đó chi phí tổ chức, nhân công, thực phẩm, đồ uống và vận hành không gian lễ hội đều được phản ánh vào giá bán.

Dù tên gọi là “Oktoberfest”, phần lớn thời gian lễ hội lại diễn ra trong tháng 9. Đây là kết quả của việc thời điểm khai mạc được đưa lên sớm hơn qua nhiều năm nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Năm 2026, lễ hội kết thúc vào ngày 4/10.

Sức hấp dẫn của Oktoberfest cũng không chỉ nằm ở bia. Thành phố Munich xây dựng nhiều hoạt động hướng đến gia đình và trẻ em. Ngày 22 và 29/9/2026 được dành cho các chương trình Family Day với nhiều ưu đãi tại các trò chơi và quầy hàng.

Điều này cho thấy Oktoberfest đã vượt khỏi hình ảnh đơn thuần của một “lễ hội uống bia”, trở thành một sản phẩm du lịch tổng hợp kết hợp văn hóa, ẩm thực, giải trí và truyền thống địa phương.

TỪ MUNICH RA THẾ GIỚI, OKTOBERFEST ĐẾN VIỆT NAM

Sức hấp dẫn của Oktoberfest không dừng lại ở Munich. Trong hơn hai thế kỷ, lễ hội đã trở thành một thương hiệu văn hóa Đức được tổ chức hoặc mô phỏng tại nhiều quốc gia, từ châu Âu đến Bắc Mỹ, Australia và châu Á. Các phiên bản địa phương thường giữ những nét đặc trưng của lễ hội Bavaria như bia, ẩm thực Đức, âm nhạc, trang phục truyền thống và nghi thức nâng cốc “Ein Prosit der Gemütlichkeit!”.

Tại Mỹ, riêng khu vực Bay Area năm 2026 đã có hàng loạt sự kiện Oktoberfest tại San Francisco, Oakland, Walnut Creek, Mountain View, Campbell và nhiều địa điểm khác. Tại Anh, các sự kiện Oktoberfest cũng được tổ chức ở London, Manchester, Birmingham, Liverpool và Edinburgh, cho thấy mô hình lễ hội này đã vượt ra khỏi phạm vi một sự kiện địa phương của Munich để trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch quốc tế.

Tại Việt Nam, Oktoberfest cũng đã có lịch sử phát triển đáng chú ý. Năm 2026, GBA Oktoberfest Việt Nam bước sang mùa thứ 34, tiếp tục được tổ chức tại ba thành phố lớn gồm TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Theo Ban tổ chức, sự kiện sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 24-26/9, tại Đà Nẵng ngày 2/10 và tại Hà Nội từ ngày 8-10/10.

GBA Oktoberfest Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam phối hợp với AHK Việt Nam và các đối tác tổ chức, với sự bảo trợ của các cơ quan đại diện ngoại giao Đức tại Việt Nam. Sự kiện được giới thiệu là lễ hội bia Đức lớn nhất Đông Nam Á, nhưng quy mô và ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở bia.

Thông qua ẩm thực, âm nhạc, văn hóa Bavaria và các hoạt động giao lưu, Oktoberfest tại Việt Nam trở thành một không gian kết nối cộng đồng doanh nghiệp Đức với doanh nghiệp Việt Nam, người dân địa phương và khách quốc tế.

Việc Oktoberfest được duy trì tại Việt Nam trong hơn ba thập kỷ cho thấy sức sống của một mô hình lễ hội có nguồn gốc rất cụ thể nhưng có khả năng thích ứng với những thị trường văn hóa khác nhau. Từ một lễ hội địa phương tại Munich, Oktoberfest đã trở thành một thương hiệu văn hóa toàn cầu, đồng thời tạo ra các hoạt động kinh tế gắn với du lịch, khách sạn, ẩm thực, đồ uống và dịch vụ giải trí.

Ở góc độ du lịch, mô hình này cũng cho thấy giá trị của việc biến một sự kiện văn hóa thành sản phẩm trải nghiệm. Du khách không chỉ đến để uống bia mà còn để thưởng thức ẩm thực, âm nhạc, trang phục, trò chơi và không khí cộng đồng đặc trưng của Bavaria.

Đó cũng là lý do Oktoberfest có thể được tái hiện ở nhiều quốc gia mà vẫn giữ được sức hút riêng, trong khi mỗi thị trường có thể phát triển một phiên bản phù hợp với cộng đồng và điều kiện địa phương.

AN TOÀN ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU TRONG LỄ HỘI HÀNG TRIỆU NGƯỜI

Với lượng khách lên tới hàng triệu người, Oktoberfest phải duy trì một hệ thống quy định khá chặt chẽ để bảo đảm an toàn và trật tự.

Trẻ em trong trang phục truyền thống tại Oktoberfest. Ảnh: AP.

Một trong những quy định đáng chú ý là cấm sử dụng cần sa (Cannabis) trong toàn bộ khu vực lễ hội. Hút thuốc lá vẫn được phép ở khu vực ngoài trời và các vườn bia, nhưng bị cấm bên trong các lều bia từ năm 2010.

Đối với trẻ em, các quy định được thiết kế để giảm rủi ro trong những thời điểm khu vực lễ hội đông nhất. Trẻ dưới 6 tuổi không được ở trong các lều bia sau 20 giờ, kể cả khi có cha mẹ đi cùng. Sau 20 giờ, trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi chỉ được ở lại khu vực lễ hội khi có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng.

Xe đẩy trẻ em cũng bị hạn chế. Vào các ngày thường và Chủ nhật, xe đẩy được phép vào khu vực lễ hội đến 18 giờ. Riêng thứ Bảy và ngày Quốc khánh Đức 3/10, xe đẩy bị cấm cả ngày vì lý do an toàn.

Các phương tiện như xe đạp, scooter, ván trượt và giày trượt cũng không được phép sử dụng trong khuôn viên lễ hội. Những quy định này nằm trong hệ thống các “quy tắc vàng” của Oktoberfest, cùng với giới hạn về kích thước túi xách, cấm mang chai thủy tinh và các vật có thể được sử dụng như vũ khí.

Công tác an ninh năm 2026 cũng được tổ chức ở quy mô lớn. Theo ban tổ chức, khoảng 600 cảnh sát hiện diện tại Theresienwiese và khu vực xung quanh, trong khi hơn 2.000 nhân viên an ninh làm nhiệm vụ tại khuôn viên và các lều bia. Khu vực lễ hội được bao quanh và khách được kiểm tra tại các lối vào.

Các cuộc thi uống bia hoặc hành vi cố tình uống quá mức cũng không được khuyến khích. Những người gây nguy hiểm cho người khác, chẳng hạn trèo lên bàn ghế hoặc mất kiểm soát, có thể bị yêu cầu rời khỏi lễ hội.

Trong bối cảnh đó, Oktoberfest 2026 tiếp tục đứng ở điểm giao giữa truyền thống và hiện đại: một lễ hội bắt nguồn từ cuộc đua ngựa cách đây hơn 200 năm nhưng nay đã trở thành thương hiệu du lịch toàn cầu.

Từ một sự kiện mừng đám cưới hoàng gia, Oktoberfest đã phát triển thành biểu tượng văn hóa của Munich và Bavaria, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái kinh tế xoay quanh du lịch, lưu trú, ẩm thực, giải trí và dịch vụ.

Và dù quy mô ngày càng lớn, tinh thần cốt lõi của lễ hội vẫn được thể hiện qua lời chúc quen thuộc “Ein Prosit der Gemütlichkeit!” - lời mời nâng cốc vì niềm vui, sự thân tình và không khí cộng đồng.