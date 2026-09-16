Sân bay trở thành điểm đến tham quan du lịch

Từng chỉ được xem là điểm trung chuyển buồn tẻ, nơi hành khách chỉ mong nhanh chóng rời đi, nhiều sân bay trên thế giới giờ đây đang trở thành điểm đến du lịch thực thụ...

Nhiều sân bay trên thế giới giờ đây đang trở thành điểm đến du lịch thực thụ. Ảnh: Velvetescape

Sân bay quốc tế mới của Nuuk, thủ phủ đảo Greenland, Đan Mạch là một ví dụ điển hình cho xu hướng biến sân bay trở thành điểm du lịch. Sân bay khai trương vào cuối năm 2024 và ghi nhận gần 100.000 lượt hành khách quốc tế khởi hành trong năm 2025, tăng mạnh so với mức 11.000 lượt của năm 2024.

Ảnh: Greenland Airport

Sức ảnh hưởng không thể phủ nhận của các sân bay - khả năng biến đổi toàn bộ nền kinh tế địa phương - từ trước đến nay thường bị lu mờ bởi cảm giác e ngại mà chúng gây ra cho hành khách. Ngày nay, nhiều sân bay hiện đại đang dần trở thành những không gian đáng để dành thời gian, thậm chí đáng để ghé thăm dù không có ý định bay đi đâu cả.

KHI SÂN BAY ĐƯỢC THIẾT KẾ NHƯ MỘT ĐIỂM THAM QUAN

Trên thế giới, nhiều sân bay đã được cải tạo, thiết kế hiện đại, tối ưu hóa trải nghiệm cho hành khách. Kiến trúc sư người Đan Mạch Bjarke Ingels đã thiết kế nhà ga mới cho sân bay Zurich, Thuỵ Sĩ. Sân bay này được ông mô tả là "một thánh đường bằng gỗ", nơi sẽ chào đón hành khách vừa xuống máy bay bằng hương thơm gợi nhớ đến một khu rừng vùng núi Alps.

Nhà ga mới của sân bay Zurich, Thụy Sĩ được thiết kế bởi Bjarke Ingels. Ảnh: Bjarke Ingels Group

Một trong những ví dụ nổi bật và được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới chính là sân bay Changi tại Singapore, với khu phức hợp Jewel Changi Airport.

Nơi đây sở hữu thác nước trong nhà cao nhất thế giới - HSBC Rain Vortex, cao tới 40 mét, đổ xuống xuyên suốt bảy tầng ngay giữa lòng khu phức hợp. Thác nước được bao quanh bởi Shiseido Forest Valley, một trong những khu vườn trong nhà lớn nhất châu Á, với khoảng 3.000 cây xanh và 60.000 bụi cây thuộc 120 loài thực vật khác nhau.

Ảnh: Safdie Architect

Toàn bộ khu vực ngắm thác nước và dạo bộ trong khu vườn đều hoàn toàn miễn phí, mở cửa cho bất kỳ ai, kể cả những người không có vé máy bay. Vào mỗi buổi tối, thác nước còn được trình chiếu kèm màn trình diễn ánh sáng và âm nhạc, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm check-in được yêu thích bậc nhất khi đến Singapore.

Một ví dụ khác là sân bay quốc tế Kempegowda tại Bengaluru, Ấn Độ, sở hữu tới 255.000 feet vuông diện tích cây xanh và thảm thực vật nhiệt đới - bao gồm một khu vườn dài gần 300 feet - nơi nước mưa tự nhiên được chuyển hóa thành các dòng thác nhỏ, giúp làm mát không gian nhà ga.

Sân bay quốc tế Kempegowda tại Bengaluru, Ấn Độ. Ảnh: BRS SREENAG

MUA SẮM: MỘT PHẦN KHÔNG THỂ THIẾU CỦA TRẢI NGHIỆM

Khi dành thời gian tại sân bay, khả năng cao hành khách cũng sẽ chi tiêu tại đó. Bán lẻ tại sân bay là một ngành kinh doanh có quy mô đáng kể. Chẳng hạn, doanh thu miễn thuế tại Dubai, trung tâm trung chuyển chính của hãng Emirates, đạt hơn 2,4 tỷ USD trong năm ngoái.

Các sân bay ngày càng chú trọng tối ưu hóa mức chi tiêu mua sắm của hành khách trong thời gian quá cảnh. Nhà ga số 4 mới tại sân bay JFK của New York được thiết kế mang lại cảm giác "giống như đại lộ Fifth Avenue hơn là một trung tâm thương mại thông thường".

Ảnh: JFKIAT

Vì các sản phẩm xa xỉ từ những nhà mốt quốc tế thường mang tính đồng nhất - một chai nước hoa hay rượu whisky về cơ bản đều giống nhau dù được mua ở bất kỳ đâu - phần lớn hoạt động mua sắm miễn thuế thường xoay quanh việc săn tìm mức giá tốt nhất cho một sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, đôi khi vẫn có những "món hời" hiếm gặp: cửa hàng Hermès tại sân bay Charles de Gaulle từng bán được một chiếc vòng cổ Farandole, vốn thường có danh sách chờ mua kéo dài tới hai năm.

Các sân bay không chỉ bán các thương hiệu xa xỉ toàn cầu, mà còn cung cấp những đặc sản mang đậm dấu ấn địa phương. Các cửa hàng tại sân bay Helsinki cung cấp vô số sản phẩm mang đậm dấu ấn thiết kế, bao gồm vải vóc từ thương hiệu Marimekko và đồ thủy tinh từ Iittala.

Sân bay Istanbul có các sản phẩm da thủ công tinh tế với mức giá khá hợp lý. Nuuk cũng không nằm ngoài xu hướng này: đợt nâng cấp sân bay, với chi phí lên tới 305 triệu USD, bao gồm cả những tủ lạnh trưng bày xúc xích thịt bò xạ hương (muskox) trong khu vực miễn thuế - một đặc sản chỉ có thể tìm thấy tại Greenland.

Có thể thấy rõ một xu hướng đang định hình lại toàn bộ ngành hàng không: sân bay không còn đơn thuần là nơi trung chuyển, mà đang dần trở thành một phần không thể tách rời trong trải nghiệm du lịch.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các trung tâm trung chuyển quốc tế, việc đầu tư vào kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm mua sắm không chỉ giúp giữ chân hành khách lâu hơn, mà còn có thể biến chính sân bay trở thành một lý do để du khách lựa chọn điểm dừng chân của mình.