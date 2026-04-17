Khi ứng dụng trở thành “trợ lý gửi đồ cá nhân” tiện lợi

Đầu tháng 3 vừa qua, thương hiệu chuyển phát nhanh J&T Express mới cho ra mắt ứng dụng gửi hàng dành riêng cho khách hàng cá nhân.

Theo đó người dùng có thể hoàn tất toàn bộ quy trình trên điện thoại, từ tạo đơn, nhập thông tin đến theo dõi hành trình. Việc chỉ cần vài thao tác để tạo đơn và có thể yêu cầu lấy hàng tận nơi – kể cả với một kiện đồ nhỏ – giúp giảm đáng kể các bước trung gian.

Gửi quà, hành lý trước cho đơn vị vận chuyển để “nhẹ gánh” di chuyển đang là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Ảnh: J&T Express.

Chị Thu Hà (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thường gửi trước đồ về quê mỗi dịp nghỉ dài ngày để đỡ phải mang theo. Điều tiện nhất là không cần ra bưu cục, chỉ cần tạo đơn trên điện thoại là có người đến lấy”.

App khách hàng cá nhân J&T Express đơn giản hóa thao tác phù hợp với cả những người không thành thạo công nghệ. Ảnh: J&T Express.

Ở góc độ trải nghiệm, yếu tố minh bạch và khả năng kiểm soát đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao. Việc hiển thị rõ ràng chi phí trước khi xác nhận đơn và khả năng theo dõi hành trình theo thời gian thực giúp người dùng yên tâm hơn khi gửi đồ.

Bên cạnh đó, tính năng quản lý tập trung các đơn hàng theo số điện thoại giúp đơn giản hóa việc tra cứu, hạn chế thao tác nhập lại thông tin – điều đặc biệt hữu ích khi có nhiều đơn phát sinh cùng lúc.

Từ góc nhìn người dùng, việc gửi đồ trước không chỉ giúp giảm tải hành lý, mà còn giúp trải nghiệm di chuyển trở nên nhẹ nhàng hơn khi không còn phải lo lắng về việc mang vác hay sắp xếp đồ đạc.

Nhằm khuyến khích người dùng trải nghiệm, J&T Express hiện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới. Theo đó, người dùng lần đầu tải ứng dụng và đăng ký tài khoản sẽ nhận vouchers trị giá 50.000 đồng cước phí vận chuyển. Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 30/4/2026.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp lễ, đây được xem là cơ hội để người dùng thử nghiệm một cách tiếp cận mới trong việc chuẩn bị hành lý và tối ưu trải nghiệm di chuyển. Những thay đổi nhỏ với sự hỗ trợ của nền tảng số khiến việc gửi hàng không còn là bước phát sinh mà trở thành một phần tự nhiên trong kế hoạch về quê của nhiều người.

* Thông tin ưu đãi xem tại: https://jtexpress.vn/vi/news-detail/jt-express-chinh-thuc-co-app-cho-khach-hang-ca-nhan-tang-voucher-50k