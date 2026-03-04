Thứ Tư, 04/03/2026

Chứng khoán

Cầu bắt đáy ấn tượng, cổ phiếu blue-chips dẫn nhịp hồi, thanh khoản có kỷ lục mới

Kim Phong

04/03/2026, 15:36

Nhịp hoảng loạn kéo dài thêm khoảng 30 phút đầu phiên chiều nay trước khi dòng tiền hành động. Loạt cổ phiếu trụ khởi động sớm kéo theo loạt blue-chips dẫn sóng phục hồi đưa VN-Index vượt tham chiếu thành công. Nhóm chứng khoán có phiên bùng nổ không kém dầu khí.

VN-Index được các blue-chips dẫn dắt phục hồi khá tích cực chiều nay.
VN-Index được các blue-chips dẫn dắt phục hồi khá tích cực chiều nay.

Chỉ số đóng cửa tăng 0,28% tương đương +5,13 điểm, tốt hơn nhiều mức giảm 1,29% cuối phiên sáng. Độ rộng cải thiện không nhiều, với 90 mã tăng/250 mã giảm (phiên sáng 48 mã tăng/289 mã giảm) nhưng mặt bằng giá có cải thiện rõ rệt. Thêm nữa tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay tăng gần 12% so với hôm qua, đạt 47.955 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, vượt qua mức giao dịch đầu tuần (46.760 tỷ) và cao nhất kể từ phiên ngày 21/10/2025.

Nhóm blue-chips VN30 chứng kiến mức phục hồi rõ nhất: Thống kê có 27 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt phiên sáng, chỉ 3 mã tụt giá. Trong số tăng có tới 15 mã tăng từ 1% trở lên. Nhóm trụ ghi nhận VHM phục hồi 4,94% để quay về tham chiếu. MWG phục hồi 3,98% vượt tham chiếu 0,68%. SSI đảo chiều 5,48% thành tăng 3,37%. VRE đảo chiều 8,53%, chốt tăng 6,26%... Nhóm ngân hàng cũng có VCB, BID, CTG, LPB đảo chiều rất ấn tượng.

VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 0,14% với 13 mã tăng/13 mã giảm, cải thiện rất nhiều từ mức giảm 1,76% và 25 mã giảm/4 mã tăng. Nhờ diễn biến hồi tích cực, rổ này chỉ còn 10 mã giảm quá 1%, trong khi phiên sáng tới 17 mã với 11 mã giảm quá 2%.

Diễn biến phục hồi của nhóm blue-chips đi trước phần còn lại của thị trường và đáng tin cậy hơn khi dễ theo dõi về độ rộng. Thêm nữa khả năng nâng đỡ điểm số của các trụ như VCB, BID, GAS, CTG, VHM nổi bật. Xu hướng phục hồi của VN-Index là rất rõ nét, hình thành các nhịp tăng dài hơn nhịp điều chỉnh và ít phút cuối đợt liên tục còn vượt được tham chiếu, từ mức giảm tại đáy lúc 1h30 tới -2,55% (-46,28 điểm).

Với phần còn lại, độ rộng không phải ánh hết diễn biến phục hồi như rổ VN30. Phần lớn cổ phiếu đã giảm giá rất sâu nên cần thời gian dài hơn để đi lên và không nhiều mã đổi màu giá. Tuy nhiên nhìn từ biên độ dao động hồi thì diễn biến chiều nay là rất tích cực. Cụ thể, lúc giá thấp nhất đầu phiên chiều nay sàn HoSE có tới 270 cổ phiếu giảm quá 2% giá trị (chiếm 70,1% sàn), đến cuối phiên còn 106 mã (chiếm 27,5% sàn). Đây vẫn là mức thiệt hại rất lớn trong một ngày, nhưng ít nhất là đỡ tệ hơn những gì nhà đầu tư đã trải qua trong phiên.

Sắc xanh đã nhiều hơn ở nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường phiên này.
Sắc xanh đã nhiều hơn ở nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường phiên này.

Với nhóm tăng giá, nổi bật là một số cổ phiếu dầu khí và chứng khoán, dù mức độ phân hóa vẫn có. Riêng với chứng khoán, dòng tiền đẩy giá cực tốt ở nhiều mã SSI tăng 3,37% với thanh khoản dẫn đầu thị trường, đạt 3.002,9 tỷ đồng. Riêng buổi chiều SSI khớp tới 1.809,8 tỷ đồng và giá tăng 5,48% so với mức chốt buổi sáng. VCI chốt phiên sáng cũng mới tăng nhẹ 0,79%, giao dịch khoảng 483,5 tỷ thì đóng cửa ở ngưỡng kịch trần, tổng thanh khoản 1.325,2 tỷ đồng. HCM tăng 2,93%, VND tăng 2,45%, VCK tăng 4,51%, MBS tăng 3,72%, SHS tăng 2,73%...

Sức mạnh của dòng tiền tiếp tục đẩy giá rất tập trung, tương tự các phiên trước. Trong 90 mã xanh của VN-Index thì một nửa (53 mã) tăng vượt 1%. Trong số các mã mạnh nhất này có 21 mã giao dịch vượt mức trăm tỷ đồng. Chỉ riêng 53 mã này đã chiếm 32% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE, một tỷ trọng rất cao so với số lượng.

Nhóm giảm giá đương nhiên vẫn áp đảo và rất nhiều cổ phiếu còn giảm sâu. Riêng số lượng giảm quá 2% đã là 106 mã. FPT giảm 2,18%, POW giảm 6,65%, VIX giảm 3,21%, TCB giảm 3,27% là những cổ phiếu giao dịch vượt mức ngàn tỷ đồng. Áp lực bán cực lớn cũng xuất hiện ở một số cổ phiếu tăng nóng vừa rồi như VSC, PC1 rơi sàn, HAH giảm 5,63%, DPM giảm 2,39%, GEL giảm 5,98%, GVR giảm 4,7%... Đây có thể là hiện tượng chốt lời ngắn hạn T+ sau một vòng quay lợi nhuận rất tốt.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giảm bán tăng mua giúp vị thế ròng chỉ còn -307 tỷ đồng. Tuy nhiên buổi sáng khối này bán quá mạnh nên cả ngày vẫn đạt -1.683,5 tỷ. Các cổ phiếu bán ròng nhiều nhất là FPT -392 tỷ, POW -327,8 tỷ, VHM -231,6 tỷ, STB -200,8 tỷ, BSR -189,2 tỷ, PVD -138,9 tỷ, SSI -106,3 tỷ, VIC -104 tỷ, PLX -100 tỷ. Phía mua ròng có VCI +195,5 tỷ, DCM +92,5 tỷ, VCB +82 tỷ.

Kỳ rà soát tháng 3/2026 chỉ mang tính thủ tục, thị trường Việt Nam chắc chắn được nâng hạng?

14:03, 04/03/2026

Kỳ rà soát tháng 3/2026 chỉ mang tính thủ tục, thị trường Việt Nam chắc chắn được nâng hạng?

Định giá chứng khoán Việt Nam hấp dẫn nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng 18% năm 2026

14:00, 04/03/2026

Định giá chứng khoán Việt Nam hấp dẫn nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng 18% năm 2026

Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

12:04, 04/03/2026

Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

bid cổ phiếu blue-chips cổ phiếu dầu khí nhận định chứng khoán SSI thị trường chứng khoán Việt Nam vcb

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

