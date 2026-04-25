Khởi công cảng Liên Chiểu: Cú hích mới cho logistics miền Trung

Sáng 25/4/2026, tại vịnh Liên Chiểu, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp cùng liên danh nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu – công trình hạ tầng cảng biển có quy mô lớn hàng đầu khu vực miền Trung hiện nay.

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TP. Đà Nẵng. Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi hoa chúc mừng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo cấp cao đối với dự án mang tính chiến lược này

https://www.youtube.com/embed/hgbHDoF06TI?&rel=0

Dự án Bến cảng container Liên Chiểu có tổng mức đầu tư khoảng 45.268 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ở quy mô thiết kế, cảng gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 18.000 TEU – nhóm tàu container cỡ lớn đang khai thác trên các tuyến hàng hải quốc tế. Công suất thiết kế đạt khoảng 5,7 triệu TEU mỗi năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa. Riêng giai đoạn đầu, sau 3 năm vận hành, công suất dự kiến đạt 4 triệu TEU/năm.

Phối cảnh cảng Liên Chiểu

Điểm đáng chú ý là dự án không chỉ dừng lại ở một bến cảng đơn thuần mà được định hướng phát triển thành một hệ sinh thái logistics hiện đại, tích hợp đầy đủ các chức năng từ bến sà lan, kho bãi, kiểm hóa, đóng rút container đến trung tâm điều hành và kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia, hình thành chuỗi vận tải đa phương thức.

Cảng Liên Chiểu cũng được phát triển theo mô hình “cảng xanh, cảng thông minh”, ứng dụng công nghệ IoT, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong quản lý vận hành, sử dụng năng lượng sạch nhằm giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế.

Với vị trí nằm trên tuyến hàng hải quốc tế và là điểm cuối của Hành lang kinh tế Đông – Tây, dự án được xem là “mắt xích chiến lược” trong việc kết nối khu vực miền Trung, Tây Nguyên với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giải bài toán chi phí logistics và nâng cấp chuỗi giá trị

Trong nhiều năm qua, điểm nghẽn lớn nhất của miền Trung nằm ở chi phí logistics cao và sự phụ thuộc vào các cảng trung chuyển phía Bắc và phía Nam. Việc hình thành cảng Liên Chiểu được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt về cấu trúc chuỗi cung ứng.

Với khả năng tiếp nhận tàu container cỡ lớn, cảng sẽ cho phép hàng hóa xuất nhập khẩu đi thẳng từ miền Trung ra các tuyến vận tải quốc tế, giảm đáng kể chi phí trung chuyển và thời gian vận chuyển. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt, nơi chi phí logistics trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phối cảnh cổng vào cảng Liên Chiểu

Không chỉ giảm chi phí, cảng Liên Chiểu còn mở ra cơ hội nâng cấp chuỗi giá trị. Khi một trung tâm logistics quy mô lớn hình thành, các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như kho vận thông minh, phân phối, tài chính logistics, bảo hiểm hàng hải sẽ phát triển theo. Đây là nền tảng để miền Trung chuyển từ vai trò “điểm trung chuyển” sang “trung tâm xử lý và phân phối” trong chuỗi cung ứng khu vực.

Đáng chú ý, cảng còn đóng vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu cho khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan – những khu vực giàu tiềm năng nhưng hạn chế về hạ tầng kết nối biển. Điều này giúp mở rộng không gian kinh tế của Đà Nẵng vượt ra khỏi phạm vi địa phương.

Đòn bẩy tái cấu trúc kinh tế Đà Nẵng

Đối với Đà Nẵng, dự án cảng Liên Chiểu mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một công trình hạ tầng. Đây là “điểm xoay” trong chiến lược tái cấu trúc mô hình tăng trưởng của thành phố.

Trong bối cảnh du lịch dần tiệm cận ngưỡng tăng trưởng và quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế, việc phát triển kinh tế biển và logistics được xem là hướng đi chiến lược dài hạn. Cảng Liên Chiểu sẽ giúp giảm tải cho cảng Tiên Sa, tạo điều kiện để khu vực này chuyển đổi sang phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Khu vực triển khai dự án cảng Liên Chiểu - Ảnh: Quang Hiếu

Sự hiện diện của một cảng nước sâu hiện đại cũng là yếu tố then chốt để thu hút dòng vốn đầu tư công nghiệp, đặc biệt là các ngành chế biến, chế tạo gắn với xuất nhập khẩu. Đồng thời, hoạt động của cảng sẽ tạo nguồn thu ngân sách ổn định và hình thành cực tăng trưởng mới ở khu vực Tây Bắc thành phố – nơi còn nhiều dư địa phát triển.

Thông điệp chỉ đạo: “Tốc lực – hiệu quả – đồng bộ”

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh đây là dự án có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Đà Nẵng mà còn với toàn bộ hệ thống hạ tầng hàng hải quốc gia.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, đối với nhà đầu tư, phải thực hiện đúng cam kết, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đồng thời xây dựng mô hình “cảng xanh, cảng thông minh”, gắn phát triển với bảo vệ môi trường. Thứ hai, đối với TP. Đà Nẵng, cần tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện hạ tầng kết nối và hệ sinh thái logistics đồng bộ. Thứ ba, đối với các bộ, ngành Trung ương, cần tiếp tục hỗ trợ cơ chế, chính sách và nguồn lực để phát huy tối đa hiệu quả của dự án.

Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là phải hành động với tinh thần “tốc lực” và “hiệu quả”, tận dụng đầy đủ các điều kiện đã sẵn sàng để đưa dự án sớm đi vào vận hành.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo - Ảnh: Quang Hiếu

Với quy mô đầu tư lớn, định hướng phát triển hiện đại và sự tham gia của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, cảng Liên Chiểu được kỳ vọng sẽ trở thành “cửa ngõ kinh tế” mới của miền Trung trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng của dự án sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai đồng bộ hạ tầng, chất lượng quản trị và mức độ tận dụng cơ hội từ chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu được thực hiện đúng định hướng, đây không chỉ là một cảng biển, mà sẽ là nền tảng để tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái logistics, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho Đà Nẵng và khu vực miền Trung.